Πότε υποβάλλονται προσφορές για το Λιμάνι Λαυρίου – Οι διαγωνισμοί για άλλα τρία λιμάνια

Λιμάνια 04.10.2025, 19:14
Λιμάνι Λαυρίου: Έξι επενδυτικά σχήματα στην τελική ευθεία
Ρεπορτάζ Λάμπρος Καραγεώργος

Με αιχμή του δόρατος το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον για την κρουαζιέρα, το ΤΑΙΠΕΔ επιταχύνει τις διαδικασίες για την αξιοποίηση ελληνικών λιμανιών, με πρώτο στη σειρά το λιμάνι του Λαυρίου.

Ο διαγωνισμός για την παραχώρηση ποσοστού 50% συν μία μετοχή της Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου ΑΕ (ΟΛΛ) σε ιδιώτη επενδυτή εισέρχεται στο τελικό στάδιο, καθώς το Διοικητικό Συμβούλιο του Υπερταμείου πρόκειται να ανοίξει τις οικονομικές προσφορές στις 21 Οκτωβρίου, ώστε μέχρι τα τέλη του μήνα να αναδειχθεί ο πλειοδότης.

Τα επενδυτικά σχήματα

Στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού συνεχίζουν έξι επενδυτικά σχήματα, μεταξύ των οποίων ελληνικοί όμιλοι, διεθνείς κολοσσοί της κρουαζιέρας αλλά και εταιρείες με εμπειρία στη διαχείριση μαρινών και λιμενικών υποδομών. Υπενθυμίζεται ότι στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού έχουν «περάσει» τα εξής επενδυτικά σχήματα (με αλφαβητική σειρά):

·         ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ – CELESTYAL,

·         ΙΝΤΕΡΚΑΤ ΑΕ,

·         Κοινοπραξία ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ JET PLAN SHIPPING Co LTD – ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ,

·         Κοινοπραξία GPH CRUISE PORT FINANCE LTD – PROMARINE SA, Κοινοπραξία OLYMPIC MARINE SA – MSC CRUISES SA και

·         ISRAEL SHIPYARDS INDUSTRIES LTD.

Η σύμβαση για το Λιμάνι Λαυρίου

Η ΟΛΛ ΑΕ έχει το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης των γηπέδων, κτιρίων και εγκαταστάσεων του Λιμένα Λαυρίου μέσω σύμβασης παραχώρησης που έχει συνάψει με το ελληνικό Δημόσιο με διάρκεια 60 ετών από την έναρξη ισχύος της (ισχύει μέχρι το έτος 2062). Συνεπώς ο ιδιώτης επενδυτής θα ελέγχει το λιμάνι για 36 χρόνια.

Επίσης να σημειωθεί ότι το Υπερταμείο έχει τη δυνατότητα να ζητήσει βελτίωση των προσφορών είτε από όλους τους συμμετέχοντες είτε από όσους έχουν καταθέσει προσφορά με διαφορά μικρότερη του 20%.

Οι επιδόσεις για το Λιμάνι Λαυρίου

Ο κύκλος εργασιών του λιμανιού το 2024 ανήλθε στα 6.382.823,33 ευρώ, αυξημένος 6,29% έναντι των αντίστοιχων εσόδων της χρήσης 2023 που ήταν 6.005.240,17 ευρώ.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και συνολικών καθαρών αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 2.946.817,92 ευρώ, έναντι 2.386.220,07 ευρώ το 2023. Τα κέρδη μετά φόρων αυξήθηκαν στα 2.639.075,48 ευρώ έναντι κερδών 2.141.097,30 ευρώ στην προηγούμενη χρήση.

Διαγωνισμοί για άλλα τρία λιμάνια

Μετά το Λαύριο σειρά παίρνουν το λιμάνι Κατάκολου, τμήμα του παλιού λιμένα Πάτρας και ο Κεντρικός Λιμένας Καβάλας «Απόστολος Παύλος» (τμήμα 2). Στα τρία αυτά λιμάνια ο διεθνής διαγωνισμός αφορά την περαιτέρω ανάπτυξη της δραστηριότητας κρουαζιέρας.

Ο διαγωνισμός χωρίζεται σε δυο τμήματα.

Το τμήμα 1 αφορά την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης, συντήρησης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης του λιμένα Κατάκολου και υπο-παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης, συντήρησης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης τμήματος του παλιού λιμένα Πάτρας, εντός της περιοχής αρμοδιότητας του Οργανισμού Λιμένος Πατρών (ΟΛΠΑ ΑΕ), με ελάχιστη διάρκεια τα τριάντα έτη.

Το τμήμα 2 αφορά την υπο-παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης, συντήρησης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης σε τμήμα του Κεντρικού Λιμένα Καβάλας «Απόστολος Παύλος», εντός της περιοχής αρμοδιότητας του Οργανισμού Λιμένος Καβάλας (ΟΛΚ ΑΕ), με ελάχιστη διάρκεια τα 30 έτη.

Στον συγκεκριμένο διαγωνισμό ενδιαφέρον εκδήλωσαν τα εξής σχήματα (με αλφαβητική σειρά):

·         Cruise Terminals International Ltd (Τμήμα 1),

·         GPH Cruise Port Finance Ltd (Τμήμα 1 & 2),

·         LAMDA MARINAS Μονοπρόσωπη ΑΕ Συμμετοχών και Αξιοποίησης Τουριστικών Λιμένων (Τμήμα 2) και

·         Κοινοπραξία Cruise Terminal Investment Limited Sarl – V Group SM SA (Τμήμα 1).

Τα λιμάνια Αλεξανδρούπολης και Βόλου

Για το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, η νέα προσέγγιση προβλέπει την αξιοποίησή του σε συνδυασμό με τη διασύνδεση του με το σιδηροδρομικό και οδικό δίκτυο. Πολλά θα προχωρήσουν μετά την εκπόνηση του master plan. Τέλος, οι αποφάσεις για το μοντέλο αξιοποίησης του λιμένος Βόλου θα ληφθούν μεταγενέστερα, μόλις ολοκληρωθούν τα έργα αποκατάστασης των ζημιών από την κακοκαιρία «Daniel» και αφού εκπονηθεί business plan που θα αποτελέσει τη βάση για το master plan.

