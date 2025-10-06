Intralot: Πάνω 80 funds και 3.500 επενδυτές στην ΑΜΚ

Ισχυρά χαρτοφυλάκια από την Ελλάδα και το εξωτερικό εισήλθαν στην Intralot, μετά την επιτυχημένη αύξηση κεφαλαίου που οδήγησε στην άντληση 429 εκατ. ευρώ και άνοιξε μια νέα σελίδα στην πορεία ανάπτυξης της εταιρείας. Η δημόσια προσφορά υπερκαλύφθηκε τρεις και πλέον φορές, με την τιμή διάθεσης να διαμορφώνεται στα 1,10 ευρώ, αποτυπώνοντας το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον τόσο από την εγχώρια όσο και από τη διεθνή αγορά.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, στην ΑΜΚ της Intralot συμμετείχαν πάνω από 80 ξένα funds και περισσότεροι από 3.500 ιδιώτες επενδυτές, επιβεβαιώνοντας την επιστροφή της εταιρείας στο ραντάρ των μεγάλων χαρτοφυλακίων. Το παρών έδωσαν και ισχυρά εγχώρια family offices.

Η ζήτηση ανήλθε συνολικά τα 1,3 δισ. ευρώ, με την υπερκάλυψη να καταγράφεται τόσο στο ελληνικό όσο και στο ξένο βιβλίο.

Ισχυρή ζήτηση για την Intralot

Στη διαδικασία συμμετείχαν κορυφαία διεθνή ονόματα, όπως τα Discovery, Millennium, Amber, Point 72, HPF, Orasis, Norges Bank, Moore, Blackstone, Moon, Verition, Praude, Amundi και TT International, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική σημασία της κίνησης για την Intralot.

Η ζήτηση ικανοποιήθηκε μερικώς, γεγονός που οδηγεί στην εκτίμηση ότι αρκετοί επενδυτές θα προχωρήσουν σε περαιτέρω τοποθετήσεις μέσω του ταμπλό, ενισχύοντας τη δυναμική της μετοχής στη χρηματιστηριακή αγορά.

Την Πέμπτη οι νέες μετοχές στο ταμπλό

Η τιμή διάθεσης θα γνωστοποιηθεί σήμερα, 6 Οκτωβρίου, ενώ η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών που ανέρχονται σε 390 εκατομμύρια στο Χρηματιστήριο Αθηνών αναμένεται να αρχίσει την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου.

Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν θα κατευθυνθούν αφενός στην εξαγορά της Bally’s Interactive, αφετέρου στην αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού.

Η ΑΜΚ και η έκδοση ομολόγων εντάσσονται στο πλαίσιο της συμφωνίας που ανακοινώθηκε στις 2 Ιουλίου για την εξαγορά των δραστηριοτήτων της Bally’s International Interactive.

«Game changer»

Η Optima Bank χαρακτήρισε τη συμφωνία ως «game changer», καθώς αλλάζει τα δεδομένα στον χώρο του online gaming και της λοταρίας. Μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας, η Intralot θα παραμείνει εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ενώ η Bally’s – ήδη μεγαλύτερος μέτοχος – θα αναδειχθεί σε κυρίαρχο μέτοχο, με τον ιδρυτή Σωκράτη Κόκκαλη να διατηρεί σημαντικό ποσοστό.

Το νέο ενιαίο σχήμα Intralot–Bally’s αναμένεται να έχει αποτίμηση 3,8 δισ. ευρώ, με κεφαλαιοποίηση περίπου 2,2 δισ. ευρώ. Με βάση τα pro-forma αποτελέσματα Ιουλίου 2024 – Ιουνίου 2025, οι δύο εταιρείες συνδυαστικά δημιουργούν έσοδα 1,096 δισ. ευρώ, EBITDA 478 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη περίπου 180 εκατ. ευρώ με συνέργειες.

Η επιτυχία της ΑΜΚ και η συμμετοχή σημαντικών διεθνών funds ενισχύουν περαιτέρω τη θέση της Intralot στον διεθνή κλάδο, προετοιμάζοντας το έδαφος για την επόμενη μέρα της εταιρείας στον στρατηγικό τομέα του iGaming.