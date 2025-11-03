JP Morgan: Παραμένει ελκυστική η μετοχή της Πειραιώς, στα 9 ευρώ η τιμή στόχος

Η μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς παραμένει ελκυστική, παρά την άνοδο κατά 87% από την αρχή του έτους, σύμφωνα με την JP Morgan, η οποία διατηρεί την τιμή στόχο στα 9 ευρώ, μετά και τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου του έτους. Όπως εξηγεί, η μετοχή της Πειραιώς διαπραγματεύεται σε «φθηνά επίπεδα» κάτω από 7x σε όρους P/E και 1x σε όρους P/TBV βάσει των εκτιμήσεων για το 2027.

Όπως αναφέρει η JP Morgan, τα αναφερόμενα κέρδη (προ φόρων και χωρίς έκτακτα) των 261 εκατ. ευρώ της Πειραιώς ήταν πάνω από τις εκτιμήσεις της, με τη θετική απόκλιση να προέρχεται από τις καλύτερες προβλέψεις και έσοδα από συνεργαζόμενες εταιρείες, ενώ το προ προβλέψεων κέρδος ήταν σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της JPM.

Τα έσοδα από τόκους (NII) ήταν σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αγοράς και παρουσίασαν μείωση -0,5% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, τα τέλη ήταν 2% κάτω, τα κόστη 1% καλύτερα, οι προβλέψεις ζημιών (LLPs) ήταν 6% πάνω από τις εκτιμήσεις του consensus (ελαφρώς κάτω από τις εκτιμήσεις της JPM), και άλλα μη βασικά στοιχεία κάλυψαν τη διαφορά (κέρδη πριν από φόρους 1% κάτω από το consensus).

Η διοίκηση της Πειραιώς αναθεώρησε επίσης την καθοδήγηση για το 2025 για τον κανονικοποιημένο δείκτη RoTE από ~14% σε ~15% και αναμένει να ξεπεράσει την καθοδήγηση για τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) των 0,80 ευρώ, με τα αποτελέσματα να είναι ήδη σχεδόν σύμφωνα με τους αριθμούς (η JPM προβλέπει περίπου 15% RoTE το 2025 και 0,83 EPS το 2025).

Η καθοδήγηση για τα έσοδα από τόκους (NII) των 1,9 δισ. για το 2025 θεωρείται «ασφαλής», ενώ επιβεβαιώθηκε η προοπτική για 1,9 δισ. NII το 2026, όπως είχε ήδη υπονοηθεί. Ο δείκτης CET1 pro-forma στο 14,61% ήταν υψηλότερος από τις εκτιμήσεις του 14,5% και την εκτίμηση της JPM (14,3%) και παρουσίασε αύξηση κατά 26 μονάδες βάσης σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, με κάποια στοιχεία (ερώτημα για τη συνδιάσκεψη) να αντισταθμίζουν τον αρνητικό αντίκτυπο των DTCs/AT1s και άλλων (ήταν αρνητικό κατά 30 μονάδες βάσης το 2ο τρίμηνο).

Οι μετοχές είχαν υστερήσει σε σχέση με τις υπόλοιπες τραπεζικές μετοχές τον τελευταίο μήνα και ενόψει των αποτελεσμάτων του 3ου τριμήνου, αλλά οι αριθμοί φαίνονται γενικά θετικοί, σύμφωνα με την JP Morgan.

Οποιοδήποτε επιπλέον μήνυμα σχετικά με την πρόοδο των διαπραγματεύσεων για την Εθνική Ασφαλιστική θα είναι το κεντρικό σημείο της τηλεδιάσκεψης, ενόψει των αποτελεσμάτων του 4ου τριμήνου, όταν η διοίκηση αναμένεται να παράσχει αναθεωρημένη καθοδήγηση για τις επιπτώσεις που αναμένει, καταλήγει η JP Morgan.