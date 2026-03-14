Πόλεμοι: Πώς «μεγαλώνουν» τη διάρκεια των πτήσεων

Υπό φυσιολογικές συνθήκες, ο εναέριος χώρος της Μέσης Ανατολής σφύζει από επιβατικά αεροσκάφη. Τις τελευταίες 15 ημέρες, όμως, τη θέση τους έχουν πάρει πύραυλοι και drones.

Οι αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, καθώς και τα αντίποινα της Τεχεράνης εναντίον γειτονικών χωρών, έχουν προκαλέσει πραγματικό χάος στις αερομεταφορές.

Επισκέπτες στον Περσικό Κόλπο, καθώς και επιβάτες με πτήσεις ανταπόκρισης, βρέθηκαν εγκλωβισμένοι στα πολυσύχναστα αεροδρόμια της περιοχής. Τα δεδομένα από τις ιχνηλατήσεις των πτήσεων αποκαλύπτουν το πραγματικό μέγεθος αυτής της αναταραχής.

Η κατακόρυφη πτώση της εναέριας κυκλοφορίας στον Κόλπο

Για να γίνει αντιληπτή η διαφορά: τον Μάρτιο του 2025, μέσα σε ένα τυπικό 48ωρο, περισσότερα από 3.700 επιβατικά αεροσκάφη διέσχιζαν τον Περσικό Κόλπο. Τα περισσότερα από αυτά είχαν ως αφετηρία ή προορισμό το Ντουμπάι (Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα) ή την Ντόχα (Κατάρ). Φέτος, στις 3 και 4 Μαρτίου, μόλις 47 πτήσεις διέσχισαν το ίδιο κομμάτι του ουρανού.

Οι πτήσεις από και προς τους μεγάλους συγκοινωνιακούς κόμβους της Μέσης Ανατολής παραμένουν δραματικά μειωμένες. Τον φετινό Ιανουάριο, το αεροδρόμιο του Ντουμπάι κατείχε τον τίτλο του πιο πολυσύχναστου στον κόσμο.

Ωστόσο, στις 28 Φεβρουαρίου αναγκάστηκε να αναστείλει τις λειτουργίες του, όταν τα ΗΑΕ έκλεισαν εν μέρει τον εναέριο χώρο τους και το αεροδρόμιο υπέστη μικρές ζημιές από επίθεση με drone.

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία (11 Μαρτίου), καταγράφηκαν περίπου 220 αναχωρήσεις από το Ντουμπάι – μόλις το ένα τρίτο της κανονικής του κίνησης και οι μισές από όσες ήταν προγραμματισμένες. Την ίδια μέρα, από την Ντόχα αναχώρησαν μόλις 16 πτήσεις, νούμερο που αντιστοιχεί στο 5% του μέσου όρου της.

Μια αλυσιδωτή αντίδραση που ξεκίνησε από την Ουκρανία

Η παγκόσμια αεροπλοΐα μετρούσε ήδη πληγές από έναν άλλον πόλεμο. Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022 είχε ήδη αναγκάσει τις δυτικές αεροπορικές εταιρείες να αλλάξουν ριζικά τα δρομολόγιά τους για να αποφύγουν τον ρωσικό εναέριο χώρο.

Τα νούμερα είναι ενδεικτικά: τον Ιανουάριο του 2022, περίπου το 15% των διεθνών επιβατικών πτήσεων περνούσε πάνω από τη Ρωσία, την Ουκρανία, το Ιράν ή τον Περσικό Κόλπο. Φέτος τον Μάρτιο, το ποσοστό αυτό έπεσε μόλις στο 1%.

Μεγαλύτερα ταξίδια, στενότεροι αεροδιάδρομοι

Αυτές οι τεράστιες παρακάμψεις έχουν πρακτικό αντίκτυπο στους επιβάτες. Σε διαδρομές όπως το Λονδίνο-Τόκιο, έχουν προστεθεί σχεδόν δύο ώρες επιπλέον πτήσης.

Μπορεί ο εναέριος χώρος του Κόλπου να είναι πολύ μικρότερος από τις αχανείς εκτάσεις της Ρωσίας, όμως πλέον η περισσότερη εναέρια κυκλοφορία μεταξύ Ανατολής και Δύσης συμπιέζεται σε έναν επικίνδυνα στενό διάδρομο πάνω από το Αζερμπαϊτζάν.

Ορισμένοι αερομεταφορείς, όπως η Air India, αναγκάζονται να κάνουν έναν μεγάλο κύκλο νότια του Κόλπου για τις πτήσεις τους από Λονδίνο προς Δελχί, γεγονός που προσθέτει περίπου 50 λεπτά στο ταξίδι τους.

Όπως όλα δείχνουν, οι ασφαλείς και προσβάσιμοι ουρανοί του πλανήτη συρρικνώνονται.

Πηγή: Economist