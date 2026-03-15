Πετρέλαιο: Οι παγκόσμιες αγορές ετοιμάζονται για μια εβδομάδα αναταραχών – Ποιοι βλέπουν ξεκίνημα στα 117 δολάρια

Η αμερικανική επίθεση στο νησί Χαργκ αυξάνει τις ανησυχίες για τον παγκόσμιο ανεφοδιασμό σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο

Commodities 15.03.2026, 14:38
Επιμέλεια Τζούλη Καλημέρη

Για μια ακόμα έντονη εβδομάδα ετοιμάζονται οι παγκόσμιες αγορές πετρελαίου μετά την επίθεση των ΗΠΑ στο νησί Χαργκ που σήμανε συναγερμό πυροδοτώντας τις ανησυχίες για τον εφοδιασμό από τη Μέση Ανατολή και για την έκβαση της σύγκρουσης.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στον λογαριασμό του στο Truth Social την Παρασκευή ισχυρίστηκε ότι οι ΗΠΑ βομβάρδισαν στρατιωτικούς στόχους στο νησί  αλλά δεν έπληξαν τις υποδομές πετρελαίου. Προειδοποίησε τους ηγέτες του Ιράν ότι θα επανεξετάσει αμέσως αυτή την απόφαση εάν παρεμποδίσουν τα πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.

Ανακοινώνοντας την επίθεση, ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις εκεί έχουν «εξαφανιστεί». Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars ανέφερε ότι οι εξαγωγές συνεχίζονται κανονικά μετά την επίθεση.

Το Ιράν απάντησε ότι οποιαδήποτε επίθεση σε υποδομές πετρελαίου και ενέργειας θα οδηγήσει σε επιθέσεις εναντίον ενεργειακών εγκαταστάσεων που συνδέονται με τις ΗΠΑ στην περιοχή.

Στα 117 δολάρια η τιμή εκκίνησης της εβδομάδας για το πετρέλαιο;

Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, οι εργασίες φόρτωσης στον βασικό κόμβο της Φουτζέιρα διακόπηκαν μετά από επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, με αποτέλεσμα να σταματήσουν οι αποστολές από τη μοναδική εξαγωγική διαδρομή της χώρας, ενώ το Στενό του Ορμούζ είναι αποκλεισμένο. Οι δραστηριότητες εκεί συνεχίστηκαν την Κυριακή.

«Δεν νομίζω ότι οι αγορές θα αντιμετωπίσουν με καλό μάτι τις τελευταίες εξελίξεις» εξηγεί στο Bloomberg ο Tim Waterer, επικεφαλής αναλυτής αγοράς στην KCM Trade. «Περιμένω ένα ακόμη νευρικό ξεκίνημα της εβδομάδας, με την τύχη του νησιού Χαργκ να είναι αβέβαιη, δεδομένης της σημασίας του για τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό».

Το αργό πετρέλαιο αναφοράς Brent σημείωσε άνοδο 11% την περασμένη εβδομάδα, φτάνοντας στο υψηλό των 119,50 δολαρίων το βαρέλι – πίσω στα επίπεδα που παρατηρήθηκαν μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία – πριν κλείσει λίγο πάνω από τα 103 δολάρια.

«Εξακολουθούμε να κατεβαίνουμε τον αυτοκινητόδρομο με ιλιγγιώδη ταχύτητα, στην αριστερή λωρίδα, χωρίς να υπάρχει ένδειξη για το πότε θα μπορέσουμε να βγούμε στην έξοδο» περιγράφει γλαφυρά  ο Stephen Schork, ιδρυτής της Schork Group Inc. με έδρα το Radnor της Πενσυλβάνια, προσθέτοντας ότι δεν θα εκπλαγεί αν δει το αργό πετρέλαιο να ανοίγει πάνω από τα 117 δολάρια το βαρέλι, και «θα μπορούσαμε ακόμη και να ανοίξουμε πάνω από αυτό το νούμερο».

Τα Στενά του Ορμούζ

Η αγορά πετρελαίου μετά από τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν στα τέλη του περασμένου μήνα, βυθίστηκαν σε αναταραχή καθώς πλήττεται η παραγωγή και η προσφορά ενέργειας σε μια νευραλγική περιοχή για την παγκόσμια αγορά.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας σε ανακοίνωση του είπε ότι ο πόλεμος στο Ιράν προκαλεί άνευ προηγουμένου αναταραχή στις αγορές πετρελαίου, επηρεάζοντας το 7,5% της παγκόσμιας προσφοράς και ένα ακόμη μεγαλύτερο ποσοστό των εξαγωγών. Στο πλαίσιο αυτό οι 32 χώρες μέλη του Οργανισμού αποφάσισαν να αποδεσμεύουν 400 εκατ. βαρέλια από τα παγκόσμια στρατηγικά αποθέματα.

Η κυκλοφορία μέσω του Ορμούζ, μιας ζωτικής σημασίας θαλάσσιας οδού, έχει παραμείνει σχεδόν σε στασιμότητα από την έναρξη των εχθροπραξιών, με μόνο μια χούφτα πλοία, κυρίως κινεζικά και ιρανικά, να διέρχονται από εκεί.

Οι εκκλήσεις Τραμπ

Ο Πρόεδρος Τραμπ ενέτεινε τις εκκλήσεις του Σαββατοκύριακου για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ λέγοντας ότι «ελπίζουμε» να σταλούν πολεμικά πλοία στην περιοχή για να βοηθήσουν τα εμπορικά πλοία να περάσουν. Έδωσε λίγες λεπτομέρειες, πέρα ​​από το ότι ελπίζει ότι η Κίνα, η Γαλλία, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα και το Ηνωμένο Βασίλειο θα στείλουν πλοία.

Ο υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ δήλωσε την Πέμπτη ότι το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ θα μπορούσε να ξεκινήσει τη συνοδεία δεξαμενόπλοιων μέσω του Ορμούζ το τέλος αυτού του μήνα καθώς δεν ήταν έτοιμο να ξεκινήσει τέτοιες επιχειρήσεις τώρα.

Τονίζοντας τις δυσκολίες του σχεδίου του Τραμπ, ένας ανώτερος Ιάπωνας αξιωματούχος δήλωσε ότι οποιαδήποτε απόφαση για την αποστολή στρατιωτικών σκαφών για τη συνοδεία πλοίων θα αντιμετώπιζε εμπόδια. «Είναι κάτι που πρέπει να κριθεί προσεκτικά» είπε την Κυριακή στον ραδιοτηλεοπτικό φορέα NHK ο επικεφαλής πολιτικής του κυβερνώντος Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος, Τακαγιούκι Κομπαγιάσι.

Οι επιπτώσεις στις τιμές

Με το κλείσιμο του Ορμούζ που ουσιαστικά διακόπτει τις εξαγωγές, οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης στον Κόλπο έχουν γεμίσει, αναγκάζοντας ορισμένους παραγωγούς να μειώσουν την άντληση. Η Σαουδική Αραβία, η μεγαλύτερη παραγωγός χώρα της περιοχής, έχει αυξήσει τις ροές μέσω του αγωγού που διασχίζει τη χώρα προς τις ακτές της στην Ερυθρά Θάλασσα. Υπολογίζονται σε εξαγωγές περίπου 5 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα.

Οι διαταραχές επεκτείνονται πέρα ​​από το αργό πετρέλαιο, με τα προϊόντα να αυξάνονται ραγδαία. Η Ινδία έχει αρχίσει να περιορίζει τις προμήθειες φυσικού αερίου στις βιομηχανίες, ενώ το κόστος των καυσίμων αεροσκαφών έχει εκτοξευθεί στα ύψη και οι ελλείψεις φυσικού αερίου αναμένεται να περιορίσουν την παραγωγή λιπασμάτων, με τις φτωχότερες χώρες της Ασίας να επωμίζονται το μεγαλύτερο μέρος των πληγών. Στις ΗΠΑ, οι τιμές λιανικής της βενζίνης και του ντίζελ έχουν αυξηθεί κατακόρυφα.

