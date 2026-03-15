Αγορές: γεωπολιτική ένταση και αποφάσεις κεντρικών τραπεζών στο επίκεντρο της εβδομάδας

Οι επενδυτές θα παρακολουθήσουν στενά τόσο την εξέλιξη της σύγκρουσης με το Ιράν όσο και τα μηνύματα των κεντρικών τραπεζών για την πορεία των επιτοκίων σε ένα περιβάλλον αυξημένων ενεργειακών τιμών και επίμονου πληθωρισμού.

Η ένταση στον Περσικό Κόλπο έχει ήδη επηρεάσει σημαντικά τις αγορές ενέργειας. Οι τιμές του πετρελαίου έχουν κινηθεί ανοδικά, καθώς οι αγορές ανησυχούν για πιθανές διαταραχές στις μεταφορές μέσω των Στενών του Ορμούζ, ενός από τα σημαντικότερα σημεία διέλευσης πετρελαίου παγκοσμίως.

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τους φόβους για νέες πληθωριστικές πιέσεις, καθώς η άνοδος των ενεργειακών τιμών μπορεί να μεταφερθεί σε ολόκληρη την οικονομία.

Η αύξηση του ενεργειακού κόστους δημιουργεί ένα δύσκολο περιβάλλον για τις κεντρικές τράπεζες, οι οποίες καλούνται να ισορροπήσουν ανάμεσα στην ανάγκη στήριξης της οικονομικής ανάπτυξης και στον κίνδυνο νέας ανόδου του πληθωρισμού.

Για τον λόγο αυτό, οι επενδυτές αναμένουν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις αποφάσεις και τα μηνύματα που θα προκύψουν από τις επερχόμενες συνεδριάσεις νομισματικής πολιτικής.

Η «σούπερ εβδομάδα» των κεντρικών τραπεζών

Στο επίκεντρο της εβδομάδας βρίσκεται η συνεδρίαση της Federal Reserve, η οποία αναμένεται ευρέως να διατηρήσει το βασικό επιτόκιο στο εύρος 3,50% έως 3,75%. Το ενδιαφέρον των αγορών δεν εστιάζεται τόσο στην ίδια την απόφαση όσο στις επικαιροποιημένες οικονομικές προβλέψεις της Fed και στη συνέντευξη Τύπου του προέδρου Τζερόμ Πάουελ.

Οι επενδυτές θα προσπαθήσουν να κατανοήσουν πώς αξιολογεί η Fed τις πληθωριστικές πιέσεις που μπορεί να προκύψουν από την άνοδο των τιμών της ενέργειας και κατά πόσο οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα μπορούσαν να επηρεάσουν την πορεία της νομισματικής πολιτικής.

Οι αγορές έχουν ήδη αναθεωρήσει μέρος των προσδοκιών τους για μειώσεις επιτοκίων μέσα στο 2026, καθώς το περιβάλλον υψηλών ενεργειακών τιμών καθιστά πιο δύσκολη μια επιθετική χαλάρωση της πολιτικής.

Η συνεδρίαση της Fed αποτελεί μέρος μιας ιδιαίτερα πυκνής εβδομάδας αποφάσεων νομισματικής πολιτικής.

Μέσα σε λίγες ημέρες αναμένεται να ανακοινώσουν αποφάσεις επιτοκίων η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η Τράπεζα της Ιαπωνίας, η Τράπεζα της Αγγλίας, η Ελβετική Κεντρική Τράπεζα, η Τράπεζα του Καναδά, η Τράπεζα της Αυστραλίας και η κεντρική τράπεζα της Σουηδίας, ενώ αποφάσεις θα ληφθούν επίσης από κεντρικές τράπεζες μεγάλων αναδυόμενων οικονομιών.

Οι περισσότερες από αυτές τις τράπεζες αναμένεται να διατηρήσουν τα επιτόκια αμετάβλητα, ωστόσο οι επενδυτές θα αναζητήσουν ενδείξεις για τη μελλοντική κατεύθυνση της πολιτικής τους.

Στην Ευρωζώνη, για παράδειγμα, οι αγορές εξετάζουν το ενδεχόμενο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να χρειαστεί να διατηρήσει πιο περιοριστική στάση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, εφόσον οι υψηλές τιμές ενέργειας τροφοδοτήσουν νέα άνοδο του πληθωρισμού.

Οικονομικά στοιχεία και τεχνολογικές εξελίξεις

Παράλληλα με τις αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών, η εβδομάδα περιλαμβάνει σημαντικές μακροοικονομικές ανακοινώσεις που θα βοηθήσουν τους επενδυτές να αξιολογήσουν την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες θα δημοσιευθούν στοιχεία για τον δείκτη τιμών παραγωγού και τη βιομηχανική παραγωγή, τα οποία αναμένεται να δώσουν νέες ενδείξεις για την πορεία των πληθωριστικών πιέσεων και της οικονομικής δραστηριότητας.

Παράλληλα, θα ανακοινωθούν στοιχεία για την αγορά κατοικίας, τις εργοστασιακές παραγγελίες και την επιχειρηματική δραστηριότητα στη μεταποίηση.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει και το ετήσιο συνέδριο τεχνολογίας GTC της Nvidia, το οποίο θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα για τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι ανακοινώσεις που γίνονται στο συνέδριο συχνά επηρεάζουν το επενδυτικό κλίμα στον τεχνολογικό κλάδο και μπορούν να δώσουν ενδείξεις για τη μελλοντική πορεία των επενδύσεων σε υποδομές υπολογιστικής ισχύος.

Στην Ευρώπη, τα στοιχεία για το οικονομικό κλίμα στη Γερμανία, το εμπόριο της Ευρωζώνης και την αγορά εργασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο θα αποτελέσουν σημαντικούς δείκτες για την ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας σε ένα περιβάλλον αυξημένων ενεργειακών τιμών.

Κίνα και παγκόσμια οικονομία

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί επίσης στα οικονομικά στοιχεία από την Κίνα. Η Κυβέρνηση θα ανακοινώσει δεδομένα για τη βιομηχανική παραγωγή, τις λιανικές πωλήσεις, την ανεργία, τις επενδύσεις σε πάγια στοιχεία και τις τιμές κατοικιών.

Τα στοιχεία αυτά θεωρούνται κρίσιμα για την αξιολόγηση της πορείας της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου, η οποία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προκλήσεις στον τομέα της κατανάλωσης και της αγοράς ακινήτων.

Παράλληλα, η εβδομάδα περιλαμβάνει και σημαντικές γεωοικονομικές εξελίξεις, καθώς αναμένεται συνάντηση υψηλόβαθμων αξιωματούχων των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας για ζητήματα εμπορίου.

Οι συνομιλίες αυτές πραγματοποιούνται ενόψει μιας ευρύτερης διπλωματικής κινητικότητας μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου.

Αυξημένη μεταβλητότητα στις αγορές

Οι αγορές εισέρχονται στην εβδομάδα μετά από μια περίοδο αυξημένης μεταβλητότητας.

Οι βασικοί δείκτες της Wall Street έκλεισαν την προηγούμενη εβδομάδα με απώλειες, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για τον συνδυασμό γεωπολιτικών κινδύνων, υψηλών ενεργειακών τιμών και επιβράδυνσης της οικονομικής δραστηριότητας.

Η αβεβαιότητα αυτή οδήγησε σε ενίσχυση του δολαρίου και άνοδο των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων, ενώ οι κλάδοι που είναι πιο ευαίσθητοι στα επιτόκια δέχθηκαν πιέσεις.

Συνολικά, η εβδομάδα που ξεκινά αναμένεται να αποτελέσει κρίσιμη δοκιμασία για τις διεθνείς αγορές.

Η εξέλιξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, τα μηνύματα των κεντρικών τραπεζών και τα νέα οικονομικά στοιχεία θα διαμορφώσουν το επενδυτικό κλίμα και πιθανότατα θα καθορίσουν τη βραχυπρόθεσμη κατεύθυνση των αγορών παγκοσμίως.

Επομένως, απαιτείται σύνεση. Οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση χρειάζεται σχέδιο αλλά και σωστή διαχείριση κινδύνου, ειδικά τέτοιου που να προσιδιάζει τις προτιμήσεις του εκάστοτε επενδυτή αλλά και την ανοχή του σε αρνητικό (για εκείνον) σενάριο.

Ο Συμεών Μαυρουδής είναι Διαχειριστής Α/Κ και ιδιωτικών χαρτοφυλακίων στη Fast Finance ΑΕΠΕΥ