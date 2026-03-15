Εφοδιαστική αλυσίδα: Φωτιές από μπαταρίες λιθίου απειλούν λιμάνια και μεταφορές

Οι μπαταρίες λιθίου σε πλοία γίνονται ολοένα και πιο επικίνδυνες για την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα, καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις και η συμφόρηση στα λιμάνια αυξάνουν τον κίνδυνο ατυχημάτων. Ο Τζιν Σερόκα, διευθύνων σύμβουλος του Λιμένας του Λος Άντζελες, εξήγησε ότι ενώ τα ηλεκτρικά οχήματα ανάβουν λιγότερο εύκολα από τα οχήματα με κινητήρα καύσης, οι φωτιές από μπαταρίες λιθίου είναι πολύ πιο καταστροφικές, καθώς το νερό δεν μπορεί να τις σβήσει – μόνο να μειώσει τη θερμοκρασία τους.

«Δεν υπάρχει σήμερα λύση για να σβήσουμε φωτιές από μπαταρίες λιθίου. Μεταφέρουμε μπαταρίες δεκαετίες, όπως αυτές που χρησιμοποιούνται σε ραδιόφωνα ή οικιακές συσκευές, και ξέρουμε πώς να σβήνουμε εκείνες τις φωτιές. Αλλά οι μεγάλες μπαταρίες είναι εντελώς διαφορετική πρόκληση», δήλωσε ο Σερόκα στους Financial Times.

Εφοδιαστική αλυσίδα: Πυρκαγιές και αυξημένη ζήτηση

Η πιο πρόσφατη φωτιά, τον Ιανουάριο στη Θάλασσα Wadden, προκλήθηκε πιθανώς από μπαταρίες λιθίου και προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε πλοίο μεταφοράς αυτοκινήτων. Ταυτόχρονα, η ζήτηση για μπαταρίες λιθίου αυξάνεται ραγδαία, λόγω των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων και της ανάγκης για αποθήκευση ενέργειας, και προβλέπεται να διπλασιαστεί έως το 2030.

Οι διευθυντές μεταφορών ανησυχούν και για τις γεωπολιτικές εντάσεις, όπως ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που αναγκάζει περισσότερα κοντέινερ να εκφορτώνονται σε μικρότερα λιμάνια μακριά από τον αρχικό προορισμό τους. Ο Σερόκα σημείωσε ότι η συμφόρηση αυξάνει τον κίνδυνο, καθώς «καθιστά την πυρόσβεση πιο πολύπλοκη».

Oι επικίνδυνες μεταφορές και το ανθρώπινο λάθος

Το 2024, μια φωτιά από μπαταρίες λιθίου έκλεισε για δύο ημέρες το 70% του λιμανιού του Λος Άντζελες, δημιουργώντας χάος σε όλες τις δραστηριότητες. Παρόμοιες διακοπές σημειώθηκαν και στο Λιμένας του Μόντρεαλ, με κλείσιμο δρόμων και ρύπανση από τοξικά απόβλητα.

Σύμφωνα με την Allianz, το 2024 καταγράφηκαν 250 πυρκαγιές σε εμπορευματοκιβώτια παγκοσμίως, αριθμός που αποτελεί δεκαετές ρεκόρ. Πολλές οφείλονται σε λανθασμένα δηλωμένα φορτία, τα οποία οδηγούν σε εσφαλμένο χειρισμό επικίνδυνων αγαθών.

Το θέμα έχει μπει στην κορυφή της ατζέντας του World Shipping Council, που τον Σεπτέμβριο λάνσαρε εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης για ανίχνευση επικίνδυνων κοντέινερ σε πραγματικό χρόνο. Ο CEO Τζο Κράμεκ τόνισε ότι πάνω από το 75% της βιομηχανίας έχει ήδη ενταχθεί στο πρόγραμμα για ασφαλέστερες μεταφορές.

Ο Λάσε Κριστόφερσεν, διευθύνων σύμβουλος της νορβηγικής Wallenius Wilhelmsen, η οποία διαχειρίζεται τον μεγαλύτερο στόλο οχημάτων εφοδιαστικής στον κόσμο, υπογράμμισε ότι ο κίνδυνος πυρκαγιάς συνδέεται με τα μεταχειρισμένα οχήματα και όχι απαραίτητα με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Όλα τα αυτοκίνητα — παραδοσιακά με κινητήρα εσωτερικής καύσης και ηλεκτρικά — διαθέτουν μικρές μπαταρίες ιόντων λιθίου που χρησιμοποιούνται για την τροφοδοσία των ραδιοφώνων. Από τη στιγμή που η Wallenius Wilhelmsen άρχισε να αποσυνδέει τη μπαταρία του ραδιοφώνου, «δεν έχουμε σημειώσει κανένα περιστατικό πυρκαγιάς στα πλοία μας», ανέφερε.

Η αύξηση των μεταφορών μπαταριών λιθίου και οι συνεχείς γεωπολιτικές αναταράξεις καθιστούν τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις αντιμέτωπες με πρωτόγνωρους κινδύνους, ενώ οι λύσεις για την πλήρη κατάσβεση τέτοιων φωτιών παραμένουν άγνωστες.