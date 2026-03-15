ΔΟΕ: Άμεση διάθεση των αποθεμάτων πετρελαίου στην Ασία

Τα αποθέματα πετρελαίου για την Ευρώπη και την Αμερική θα είναι διαθέσιμα στα τέλη Μαρτίου

Πετρέλαιο 15.03.2026, 19:31
Άμεσα θα διατεθούν στην Ασία τα αποθέματα πετρελαίου που αποφάσισε να αποδεσμεύσει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA), όπου οι αγοραστές ζητούν να αντικαταστήσουν τα βαρέλια που χάθηκαν λόγω των διαταραχών που σχετίζονται με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Η ταχύτητα με την οποία τα αποθέματα φτάνουν στην αγορά είναι μια από τις βασικές μεταβλητές που παρακολουθούν οι έμποροι για να εκτιμήσουν πόσο αποτελεσματική θα είναι η προσπάθεια για την τιθάσευση των αυξήσεων των τιμών του πετρελαίου.

Ενώ τα αποθέματα για την Ασία θα αρχίσουν να ρέουν αμέσως, τα βαρέλια για την Ευρώπη και την Αμερική θα είναι διαθέσιμα στα τέλη Μαρτίου. Κρίσιμο είναι ότι δεν υπήρξε ενημέρωση σχετικά με τον ρυθμό με τον οποίο θα απελευθερωθούν αυτοί οι όγκοι.

Σύμφωνα με τον ΔΟΕ η αγορά πετρελαίου βιώνει τη μεγαλύτερη διαταραχή εφοδιασμού στην ιστορία ως αποτέλεσμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ο οποίος έχει ουσιαστικά μπλοκάρει την ζωτικής σημασίας για την εξαγωγή πετρελαίου πλωτή οδό του Στενού του Ορμούζ.

Η Ασία πιο εξαρτημένοι από το πετρέλαιο της Μέσης Ανατολής

Οι αγοραστές στην Ασία εξαρτώνται περισσότερο από τις ροές από τη Μέση Ανατολή, επομένως η ταχύτητα απελευθέρωσης αποθεμάτων είναι ιδιαίτερα σημαντική για την περιοχή. Ορισμένες χώρες έχουν ήδη λάβει μέτρα για τον περιορισμό των εξαγωγών καυσίμων σε μια προσπάθεια να διασφαλίσουν τον τοπικό εφοδιασμό.

Αλλά και άλλα μέρη του πλανήτη είναι πιθανό να νιώσουν σύντομα την πίεση. Οι τιμές των καυσίμων αεροσκαφών στην Ευρώπη έκλεισαν πάνω από τα 220 δολάρια το βαρέλι την Παρασκευή, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης ντίζελ της περιοχής ήταν πάνω από τα 150 δολάρια. Όσο περισσότερο συνεχίζεται η σύγκρουση, τόσο μεγαλύτερος είναι πιθανός ο αντίκτυπος στις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αργού πετρελαίου έκλεισαν πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι την Παρασκευή και οι traders προετοιμάζονται για μια ταραχώδη εβδομάδα που έρχεται μετά την επίθεση των ΗΠΑ σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις κοντά στην κύρια εγκατάσταση εξαγωγής πετρελαίου του Ιράν το Σαββατοκύριακο.

«Αυτό φέρνει πρωτοφανείς πρόσθετους όγκους πετρελαίου στην αγορά από τις 16 Μαρτίου και μετά», δήλωσε ο Εκτελεστικός Διευθυντής του IEA, Φατίχ Μπιρόλ, σε μια ανάρτηση στο X. «Ωστόσο, το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ είναι ζωτικής σημασίας για την επιστροφή σε σταθερές ροές».

Σε παγκόσμιο επίπεδο, περίπου το 72% των τρεχόντων δεσμευμένων όγκων είναι αργό πετρέλαιο. Οι όγκοι που έχουν δεσμευτεί μέχρι στιγμής έχουν ως εξής (σε εκατομμύρια βαρέλια):

Ενέργεια

Παπασταύρου: Στις Βρυξέλλες για το Συμβούλιο των υπουργών Ενέργειας της ΕΕ

Οι υπουργοί Ενέργειας θα συζητήσουν για τα ευρωπαϊκά δίκτυα και τις ενεργειακές υποδομές εν μέσω κρίσης στη Μέση Ανατολή

