Πόλεμος στον Κόλπο: Ο πόλεμος γεμίζει τα ταμεία – Κέρδη μαμούθ για τις Big Oil των ΗΠΑ

Aπό τους μεγαλύτερους ωφελούμενους θα είναι τελικά οι αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες, αν οι τιμές του αργού διαμορφωθούν κατά μέσο όρο στα 100 δολάρια το βαρέλι φέτος.

Αυτό σημαίνει πως αναμένεται να αποκομίσουν έκτακτα κέρδη άνω των 60 δισ. δολαρίων φέτος, αν οι τιμές του αργού διατηρηθούν στα επίπεδα που έχουν φτάσει από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν.

Τι «είδε» η Jefferies για τις πετρελαϊκές

Σύμφωνα με μοντέλα της επενδυτικής τράπεζας Jefferies, οι αμερικανοί παραγωγοί θα αποκομίσουν επιπλέον 5 δισ. δολάρια σε ταμειακές ροές μόνο αυτόν τον μήνα, μετά από αύξηση περίπου 47% στις τιμές του πετρελαίου από την έναρξη της σύγκρουσης στις 28 Φεβρουαρίου.

Εάν οι τιμές του πετρελαίου στις ΗΠΑ παραμείνουν υψηλές και κυμανθούν κατά μέσο όρο στα 100 δολάρια το βαρέλι φέτος, οι εταιρείες θα αποκομίσουν κέρδη 63,4 δισ. δολαρίων από την παραγωγή πετρελαίου, σύμφωνα με την εταιρεία ενεργειακών ερευνών Rystad.

Καθώς οι τιμές του αργού Brent ξεπέρασαν τα 100 δολάρια την Πέμπτη, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ καυχήθηκε σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μακράν ο μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου στον κόσμο, οπότε όταν οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν, βγάζουμε πολλά χρήματα».

Το West Texas Intermediate, το σημείο αναφοράς των ΗΠΑ, έκλεισε στα 98,71 δολάρια το βαρέλι την Παρασκευή.

Η πρόσθετη ροή μετρητών αναμένεται να ωφελήσει τις αμερικανικές εταιρείες σχιστολιθικού πετρελαίου, οι οποίες έχουν περιορισμένη δραστηριότητα στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, η εικόνα είναι πιο περίπλοκη για τις μεγαλύτερες διεθνείς πετρελαϊκές εταιρείες.

Περίπλοκη εξέλιξη

Η ExxonMobil και η Chevron, καθώς και οι ευρωπαϊκοί ανταγωνιστές τους BP, Shell και TotalEnergies, διαθέτουν εκτεταμένα περιουσιακά στοιχεία στον Κόλπο και επηρεάζονται περισσότερο από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

Η παραγωγή έχει διακοπεί σε αρκετές εγκαταστάσεις στις οποίες ορισμένες από τις Big 5 κατέχουν μετοχικά μερίδια, αναγκάζοντας τη Shell να κηρύξει ανωτέρα βία για τα φορτία υγροποιημένου φυσικού αερίου που σχεδίαζαν να αποστείλουν από το εργοστάσιο Ras Laffan της QatarEnergy.

Όπως τονίζει ο Economist, οι προκλήσεις της λειτουργίας στην περιοχή υπογραμμίστηκαν την Πέμπτη, όταν η SLB, παλαιότερα γνωστή ως Schlumberger και η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών πετρελαίου στον κόσμο, εξέδωσε προειδοποίηση για τα κέρδη.

Ο Martin Houston, βετεράνος της πετρελαϊκής βιομηχανίας και πρόεδρος της Omega Oil and Gas, διευκρίνισε πως «δεν υπάρχουν νικητές σε αυτή την κατάσταση — και σίγουρα δεν είναι οι διεθνείς πετρελαϊκές εταιρείες. Θα προτιμούσαν το status quo πριν από δύο εβδομάδες παρά μια κρίση που αυξάνει προσωρινά τις τιμές του πετρελαίου».

«Οι εθνικές πετρελαϊκές εταιρείες της Μέσης Ανατολής και οι συνεργάτες τους θα πρέπει να ανοικοδομήσουν τις υποδομές που υπέστησαν ζημιές. Όμως το πραγματικό πρόβλημα είναι… το άνευ προηγουμένου κλείσιμο του Ορμούζ, ακόμη και για σύντομο χρονικό διάστημα».

Η κρίση στη Μέση Ανατολή θα οδηγήσει σε μια πολύ πιο επιθετική στροφή προς εγχώριες πηγές ενέργειας

Καμία επίλυση στον ορίζοντα

Δεν φαίνεται να πλησιάζει μια ταχεία επίλυση της κρίσης. Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, δήλωσε την Πέμπτη ότι ο στρατός της χώρας θα διατηρήσει κλειστό το στενό πέρασμα που μεταφέρει το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς επιδιώκει να αποκτήσει πλεονέκτημα έναντι των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Σύμφωνα με έρευνα της Goldman Sachs, περίπου 18 εκατομμύρια από τα 20 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου που συνήθως διέρχονται καθημερινά από τη θαλάσσια οδό παραμένουν μπλοκαρισμένα. Ο αντίκτυπος είναι πιο δραματικός για τη βιομηχανία ΥΦΑ, με περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής να έχει σταματήσει.

Η RBC Capital Markets δήλωσε την Παρασκευή ότι αναμένει η σύγκρουση να παραταθεί μέχρι την άνοιξη και ότι οι τιμές του αργού Brent θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τα 128 δολάρια το βαρέλι εντός τριών έως τεσσάρων εβδομάδων.

Ο Thomas Liles της Rystad μάλιστα διευκρίνισε στον Economist: «Το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ θα πλήξει τις εθνικές εταιρείες πετρελαίου της Μέσης Ανατολής, ενώ οι δυτικές μεγάλες εταιρείες πετρελαίου — οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου το 20% της συνολικής παραγωγής ανάντη από το Κατάρ, τα ΗΑΕ, το Ιράκ και την ουδέτερη ζώνη, δηλαδή την περιοχή μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Κουβέιτ — θα μπορούσαν επίσης να υποστούν σημαντικές επιπτώσεις».

Οι εκτεθειμένες πετρελαϊκές εταιρείες

Η BP και η Exxon συγκαταλέγονται μεταξύ των εταιρειών που είναι πιο εκτεθειμένες στην κρίση της Μέσης Ανατολής, καθώς πάνω από το ένα πέμπτο των ελεύθερων ταμειακών ροών που αναμένεται να αποφέρουν το 2026 προέρχεται από τις παγκόσμιες δραστηριότητές τους στον τομέα του πετρελαίου και του ΥΦΑ που εδρεύουν στην περιοχή. Το αντίστοιχο ποσοστό για την TotalEnergies είναι 14%, ενώ για τη Shell και τη Chevron είναι 13% και 5% αντίστοιχα, σύμφωνα με την Rystad.

Οι υπερμεγάλες εταιρείες έχουν πρόσφατα επεκταθεί στην περιοχή, υπογράφοντας συμφωνίες στη Συρία, τη Λιβύη και αρκετές άλλες χώρες, καθώς επιδιώκουν να ενισχύσουν τα αποθέματά τους σε πετρέλαιο και να αυξήσουν την παραγωγή.

Η Total ανέφερε σε ενημέρωση για τις συναλλαγές της την Παρασκευή ότι η υψηλότερη τιμή του πετρελαίου «αντισταθμίζει με το παραπάνω την απώλεια της παραγωγής στη Μέση Ανατολή».

Ο διευθύνων σύμβουλος της Exxon, Darren Woods, επισήμανε την Τρίτη στους FT ότι η εταιρεία προσαρμόζεται στο κλείσιμο της «κεντρικής πηγής εφοδιασμού για τον κόσμο», αλλά πρόσθεσε ότι αυτό θα πλήξει όλους τους παράγοντες του κλάδου.

«Πιστεύω ότι το μέγεθος και η κλίμακα της εταιρείας μας έχουν προσφέρει κάποιο πλεονέκτημα όσον αφορά την προμήθεια… Βελτιστοποιούμε τις δραστηριότητές μας», πρόσθεσε.

Αναλυτές ανέφεραν ότι η έκθεση της Exxon στον εφοδιασμό από τη Μέση Ανατολή ήταν ένας από τους λόγους για τους οποίους οι μετοχές της υστερούσαν σε σχέση με τις ομοειδείς εταιρείες από την αρχή της κρίσης, σημειώνοντας άνοδο 2% στα 156,12 δολάρια. Κατά την ίδια περίοδο, οι μετοχές της BP και της Shell σημείωσαν άνοδο 11% και 9% αντίστοιχα, αντανακλώντας την πεποίθηση των επενδυτών ότι οι εμπορικές δραστηριότητες των μεγάλων ευρωπαϊκών εταιρειών θα ενίσχυαν τα κέρδη λόγω της μεταβλητότητας στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου.

«Η τιμή της μετοχής δεν αντανακλά απλώς το επόμενο ή τα επόμενα δύο τρίμηνα», εξήγησε και ο αναλυτής της Bank of America Christopher Kuplent, ο οποίος σημείωσε ότι η αγορά αναμένει οι τιμές του πετρελαίου να υποχωρήσουν στα 75 δολάρια «μέσα σε λίγους μήνες, όχι χρόνια».

Οι μετοχές της νορβηγικής Equinor έχουν σημειώσει μεγαλύτερη άνοδο σε σχέση με τις άλλες μεγάλες δυτικές εταιρείες από την έναρξη της σύγκρουσης, καθώς δεν έχει έκθεση στη Μέση Ανατολή. Είναι επίσης σημαντικός προμηθευτής φυσικού αερίου στην Ευρώπη, όπου οι τιμές αυξήθηκαν απότομα μετά την αναστολή των παραδόσεων υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από την QatarEnergy την περασμένη εβδομάδα.

Ο πόλεμος των τιμών του πετρελαίου

Άλλες εταιρείες του ενεργειακού τομέα που παρουσίασαν έντονες διακυμάνσεις στις τιμές των μετοχών τους ήταν εταιρείες διύλισης όπως η Neste και η Repsol, μετά τη διακοπή των προμηθειών καυσίμων αεροσκαφών και άλλων διυλισμένων προϊόντων από τη Μέση Ανατολή.

Ο Paul Sankey, ιδρυτής της Sankey Research, διευκρίνισε πως ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή θα οδηγήσει σε μια πολύ πιο επιθετική στροφή προς εγχώριες πηγές ενέργειας, απαλλαγμένες από τον κίνδυνο διακοπής του εφοδιασμού και από την άνοδο των τιμών.

«Αυτό θα μπορούσε να εξελιχθεί σε ένα φαινόμενο καταστροφής της ζήτησης, όπου όλοι θα βγουν χαμένοι», είπε, σημειώνοντας ότι ορισμένες από τις χώρες της Ασίας που έχουν πληγεί περισσότερο, όπως η Ταϊβάν, θα μπορούσαν να επανεξετάσουν την αποστροφή τους προς την πυρηνική ενέργεια.

«Η αγορά έχει αντιμετωπίσει το άνευ προηγουμένου κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ ως μια ανωμαλία, ενώ οι ιστορικοί του πετρελαίου το θεωρούν ως μια διαρθρωτική αλλαγή στον κίνδυνο του πετρελαίου», κατέληξε ο Sankey.