Έξυπνες κάμερες: Σε λίγες ημέρες οι βεβαιώσεις για τα πρώτα πρόστιμα

Σε λίγες ημέρες αναμένεται να αρχίσουν να βεβαιώνονται τα πρώτα πρόστιμα από τις «έξυπνες κάμερες» και ως εκ τούτου οι οδηγοί που εξακολουθούν να παραβιάζουν τον Κώδικα Οδικής κυκλοφορίας (ΚΟΚ) είναι πολύ πιθανό να λάβουν το σχετικό «ραβασάκι».

Σε εξέλιξη βρίσκεται νέο επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού

Να σημειωθεί ότι μετά την πλήρη εφαρμογή του νέου ΚΟΚ, ήταν αισθητή η μείωση στα θανατηφόρα τροχαία στην Αττική, ωστόσο πολλοί οδηγοί εξακολουθούν να παραβιάζουν τα όρια ταχύτητας.

Αναφερόμενος στην οδική ασφάλεια, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, υπογράμμισε μιλώντας στο ΕΡΤnews ότι παρά τις πιλοτικές κάμερες και τις προειδοποιητικές πινακίδες, υπάρχουν ακόμα πολλοί παραβάτες.

«Δεν μπορεί να συνεχιστεί η μαζική παραβίαση των κανόνων. Σε λίγες ημέρες θα αρχίσουν να βεβαιώνονται τα πρόστιμα από τις έξυπνες κάμερες», σημείωσε, προσθέτοντας ότι το σημαντικό δεν είναι η καθυστέρηση που δημιουργείται κατά τη διενέργεια αλκοτέστ, αλλά το ότι «οι οδηγοί φτάνουν με ασφάλεια στο σπίτι τους, παρά τις παραβάσεις».

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα Σαββατοκύριακα καταγράφονται πλέον λιγότερα ατυχήματα, κάτι που αποδίδεται στην αυξημένη επιτήρηση. Ο ίδιος αποκάλυψε ότι τις επόμενες ημέρες αναμένεται νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση, σύμφωνα με την οποία, σε περιπτώσεις όπου ο οδηγός εντοπίζεται με αλκοόλ 0,20- 0,40, οι συνεπιβάτες θα μπορούν με δική τους ευθύνη να παραλάβουν το όχημα, ώστε να μην το πάρει η τροχαία.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη νέο επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού στην Αθήνα. Το σχέδιο περιλαμβάνει, 150 αστυνομικούς στους δρόμους, εκτεταμένη χρήση καμερών, σαρωτικούς ελέγχους σε κομβικά σημεία. Στόχος είναι η αποσυμφόρηση του Κέντρου και η μείωση των παραβάσεων που επιβαρύνουν την κυκλοφορία.

Αυξημένη επιφυλακή

Οι κρατικές υπηρεσίες ασφαλείας βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή καθώς υπάρχουν «δυνητικοί κίνδυνοι που αφορούν τη χώρα μας», δήλωσε σε άλλο σημείο ο υπουργός. Όπως τόνισε, οι Αρχές εξετάζουν όλες τις πληροφορίες και ανταλλάσσουν πληροφορίες με την ΕΕ και άλλες χώρες, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κάτι συγκεκριμένο που να προκαλεί συναγερμό.

«Δεν εφησυχάζουμε. Παρακολουθούμε ό,τι πρέπει και λαμβάνουμε τα μέτρα μας», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στην υπόθεση θανάτου 20χρονου στη Θεσσαλονίκη, ο κ. Χρυσοχοΐδης υπογράμμισε ότι «πολύ σύντομα η Αστυνομία θα έχει απαντήσεις για όλα» και ότι οι εμπλεκόμενοι «θα οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη».

Όπως είπε, μέχρι στιγμής φαίνεται να υπάρχει οπαδικό υπόβαθρο, ωστόσο «ξεκάθαρα πρόκειται για βία», επισημαίνοντας παράλληλα ότι ενώ έχει γίνει πρόοδος στην αντιμετώπιση της βίας εντός των γηπέδων, «η βία έχει μεταφερθεί έξω από αυτά».

«Είναι εγκληματίες που κρύβονται πίσω από οπαδικά σχήματα. Καθήκον μας είναι να εξαρθρώσουμε τις εγκληματικές ομάδες. Πρέπει να τις εξαλείψουμε και να δούμε ποιοι πραγματικά κρύβονται από πίσω» συμπλήρωσε.

Ερωτηθείς για τον θάνατο δύο κρατουμένων στις φυλακές Κορυδαλλού, που συμμετείχαν σε πρόγραμμα απεξάρτησης, ο υπουργός τόνισε ότι δεν γνωρίζει ακόμα τις ακριβείς συνθήκες θανάτου.

«Ο ιατροδικαστής και ο εισαγγελέας εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα και θα αποδοθούν ευθύνες όπου υπάρχουν», δήλωσε και πρόσθεσε ότι οι φυλακές είναι υπερπλήρεις και ότι βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια δημιουργίας πέντε νέων σωφρονιστικών καταστημάτων.

Πηγή: in.gr