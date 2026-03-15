Κουβέιτ: Ιταλική βάση που χρησιμοποιείται από τις ΗΠΑ επλήγη από drone

Ο ιταλικός στρατός ανακοίνωσε το απόγευμα της Κυριακής ότι υπήρξε επίθεση με drone στην αεροπορική βάση Αλί Αλ Σάλεμ στο Κουβέιτ που φιλοξενεί ιταλικές και αμερικανικές δυνάμεις. Επισήμανε ωστόσο ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί και πως όλο το προσωπικό της βάσης είναι ασφαλές.

Στην ανακοίνωση του ιταλικού υπουργείου Άμυνας, ο αρχηγός των ιταλικών ενόπλων δυνάμεων, Λουτσιάνο Πορτολάνο δήλωσε μέσω Χ:

«Σήμερα το πρωί, η βάση Αλί Αλ Σάλεμ στο Κουβέιτ έγινε στόχος επίθεσης με drone που έπληξε ένα καταφύγιο που στέγαζε ένα τηλεκατευθυνόμενο αεροσκάφος της Ιταλικής Αεροπορικής Δύναμης (TFA), το οποίο καταστράφηκε».

Difesa: attacco con drone alla base di Ali Al Salem in #Kuwait, personale italiano in sicurezza.

Roma, #15marzo 2026

«Questa mattina la base di Ali Al Salem, in Kuwait, che ospita capacità e personale americano e italiano, è stata oggetto di un attacco con drone che ha colpito…



Επισήμανε επίσης ότι το ιταλικό απόσπασμα της Αεροπορικής Δύναμης είχε μειωθεί στη βάση τις τελευταίες ημέρες «στο πλαίσιο των μέτρων που ελήφθησαν σε απάντηση στην εξελισσόμενη κατάσταση ασφαλείας στην περιοχή».

«Το αεροσκάφος που επλήγη», τόνισε ο Πορτολάνο στην ανάρτηση, «ήταν ένα απαραίτητο πλεονέκτημα για τη διεξαγωγή επιχειρησιακών δραστηριοτήτων και παρέμεινε ανεπτυγμένο στη βάση προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχεια των επιχειρήσεων. Η κατάσταση παρακολουθείται συνεχώς από τον Αρχηγό του Επιτελείου Άμυνας και τη Διοίκηση Επιχειρήσεων Κορυφής Διαδυνάμεων, οι οποίες διατηρούν συνεχή επαφή με τα αποσπάσματα στο έδαφος».

Ταγιάνι: Ενίσχυση της αποστολής «ΑΣΠΙΔΕΣ»

«Κανένας κίνδυνος και κανένα πρόβλημα για τον στρατό μας», από την πλευρά του ο αντιπρόεδρος της ιταλικής κυβέρνησης και υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι. «Δεν πτοούμαστε, θα τηρήσουμε τις διεθνείς μας δεσμεύσεις» πρόσθεσε.

Ο Αντόνιο Ταγιάνι είπε επίσης ότι «αύριο στις Βρυξέλλες θα επαναλάβω την ανάγκη για μια κοινή θέση» από την πλευρά της Ευρώπης σχετικά με τη σύγκρουση μεταξύ Ιράν, ΗΠΑ και Ισραήλ. «Όλα όσα πρέπει να γίνουν σε αυτό το στάδιο πρέπει πάντα να συντονίζονται με την ΕΕ, σε βαθμό ώστε να είμαστε έτοιμοι να υποστηρίξουμε την ενίσχυση της αποστολής “ΑΣΠΙΔΕΣ” στην Ερυθρά Θάλασσα». Τέλος, πρόσθεσε ότι «καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν έχει δώσει στρατιωτική ετοιμότητα για να πιέσει το Ορμούζ».

Η μερική εκκένωση της βάσης

Όσον αφορά το προσωπικό των ιταλικών δυνάμεων που βρίσκονται στη βάση Αλί Αλ Σάλεμ, όπως επιβεβαίωσε ο αρχηγός των ιταλικών ενόπλων δυνάμεων, έχει ήδη διαταχθεί μερική εκκένωση τις τελευταίες ημέρες. Από τους 321 στρατιώτες που σταθμεύουν εκεί, 239 θα μεταφερθούν στη Σαουδική Αραβία και 82 θα παραμείνουν.

Πηγή: in.gr