Μέση Ανατολή: Τι φέρνει η 16η μέρα του πολέμου

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή διανύει την 15η μέρα, χωρίς ορατό τέλος ενώ η ενεργειακή κρίση απειλεί να λυγίσει την παγκόσμια οικονομία. Παράλληλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι πολλές χώρες θα στείλουν πολεμικά πλοία για να διασφαλίσουν ότι τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν ανοικτά.

Η κυβέρνηση Τραμπ απέρριψε τις προσπάθειες των συμμάχων της Μέσης Ανατολής να ξεκινήσουν διπλωματικές διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με νέες επιθέσεις εναντίον του κέντρου εξαγωγής πετρελαίου στο νησί Χαργκ του Ιράν και προέτρεψε τους συμμάχους να αποστείλουν πολεμικά πλοία για την εξασφάλιση του Στενού του Ορμούζ, μιας αρτηρίας για τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό, ενώ η Τεχεράνη δεσμεύτηκε να εντείνει την αντίδρασή της.

Με τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν να βρίσκεται στην τρίτη εβδομάδα, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι αμερικανικές επιθέσεις είχαν «καταστρέψει ολοσχερώς» μεγάλο μέρος του νησιού και προειδοποίησε για περισσότερες, λέγοντας στο NBC News το Σάββατο: «Μπορεί να το χτυπήσουμε μερικές φορές ακόμα, απλά για πλάκα».

Οι δηλώσεις αυτές σηματοδότησαν μια απότομη κλιμάκωση από τον Τραμπ, ο οποίος είχε προηγουμένως δηλώσει ότι οι ΗΠΑ στοχεύουν μόνο στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Χαργκ, και υπονόμευσαν τις διπλωματικές προσπάθειες. Η κυβέρνησή του έχει απορρίψει τις προσπάθειες των συμμάχων της Μέσης Ανατολής να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με το Reuters.

Η ενεργειακή κρίση

Ο πόλεμος δεν έδειχνε κανένα σημάδι ότι θα τελειώσει. Ο Τραμπ δήλωσε ότι η Τεχεράνη φαινόταν έτοιμη να συνάψει συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης, αλλά ότι «οι όροι δεν είναι ακόμα αρκετά καλοί».

Η δυνατότητα της Τεχεράνης να διακόψει τη ναυτιλία μέσω του Στενού του Ορμούζ, από το οποίο διέρχεται το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου, αποτελεί ένα δύσκολο πρόβλημα για τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους. Οι τιμές της ενέργειας εκτινάσσονται καθώς ο πόλεμος προκαλεί τη μεγαλύτερη διακοπή στην προμήθεια πετρελαίου που έχει σημειωθεί ποτέ, και η ενεργειακή κρίση φαίνεται ότι θα συνεχιστεί.

«Οι χώρες του κόσμου που λαμβάνουν πετρέλαιο μέσω του Στενού του Ορμούζ πρέπει να φροντίσουν για τη διέλευση αυτή, και εμείς θα βοηθήσουμε — ΠΟΛΥ!» έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Σάββατο. «Οι ΗΠΑ θα συντονιστούν επίσης με αυτές τις χώρες, ώστε όλα να προχωρήσουν γρήγορα, ομαλά και καλά.»

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αρακί δήλωσε ότι το Ιράν θα ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε επίθεση εναντίον των ενεργειακών εγκαταστάσεών του.

H άποψη του Μερτς

Ωστόσο, ο Μερτς αποκλείει την περίπτωση εμπλοκής της Γερμανία στο Ορμούζ για συνοδεία πλοίων.

Ο γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, απέκλεισε κάθε περίπτωση εμπλοκής του Βερολίνου στον πόλεμο ή στην προστασία πλοίων για να περάσουν τα στενά του Ορμούζ, απαντώντας στις απαιτήσεις Τραμπ.

Η θέση του Ισραήλ

Λίγες ώρες μετά το μπαράζ πυραύλων από το Ιράν, εκκίνησαν νέες εκτοξεύσεις από την Τεχεράνη.

Το Ισραήλ βλέπει τους πυραύλους αναχαίτισης να μειώνονται δραματικά

Όπως είχαν υπογραμμίσει πολλοί αναλυτές, το Ισραήλ ξεμένει από πυραύλους αναχαίτισης, με αποτέλεσμα να πρέπει είτε να χρησιμοποιεί τα μαχητικά της αεροπλάνα για αναχαιτίσεις ή να επιλέγει μέσω διαλογής ποια σημεία θα αφήσει ακάλυπτα.

Τόσο ο Ντόναλντ Τραμπ όσο και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου περίμεναν έναν εύκολο πόλεμο, όμως τις τελευταίες ημέρες φαίνεται πως τα πυρομαχικά του Ισραήλ εξαντλούνται με αποτέλεσμα οι πύραυλοι από το Ιράν, ακόμα και οι μικρού διαμετρήματος της Χεζμπολάχ να χτυπούν στόχους στο Ισραήλ με μεγαλύτερη ευκολία από ότι στο παρελθόν.

Το SEMAFOR σε αποκλειστικό ρεπορτάζ της ανταποκρίτριας από τον Λευκό Οίκο, είναι το τελευταίο μέσο που αναφέρει το γεγονός αυτό με περισσότερες πληροφορίες.

Ακυρώθηκαν τα Grands Prix της F1

Είναι πλέον επίσημο, ακυρώθηκαν τα Grands Prox της Φόρμουλα 1 σε Μπαχρέιν και Σαουδική Αραβία.