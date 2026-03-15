ΠΑΣΟΚ: Πάνω από 150.000 στις εσωκομματικές κάλπες για την εκλογή συνέδρων

Με ιδιαίτερα αυξημένη συμμετοχή ολοκληρώθηκε η διαδικασία εκλογής συνέδρων στο ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ

Πολιτική 15.03.2026, 20:55
Αισιοδοξία επικρατεί στις τάξεις του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής για τη συμμετοχή στις εσωκομματικές κάλπες ανάδειξης αντιπροσώπων στο συνέδριο του κόμματος που θα διεξαχθεί 27 έως 29 Μαρτίου, στο Ολυμπιακό Κλειστό Γυμναστήριο Φαλήρου.

Ικανοποίηση στο ΠΑΣΟΚ για την υψηλή συμμετοχή στις εσωκομματικές εκλογές

Όπως επισημαίνουν πηγές της Χαριλάου Τρικούπη, αναμένεται να ψηφίσουν πάνω από 150.000 μέλη του κόμματος.

«Θετικό μήνυμα ενότητας και δυναμικής του ΠΑΣΟΚ δίνει η υψηλή συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία ανάδειξης συνέδρων. Συνεκτιμώντας τα δεδομένα από την ψηφοφορία ως τώρα, προβλέπεται ότι θα ψηφίσουν πάνω από 150.000 μέλη του κόμματος», αναφέρουν χαρακτηριστικά από τη Χαριλάου Τρικούπη. Ταυτόχρονα, αντιπαραβάλλουν την αντίστοιχη εσωτερική διαδικασία προ μηνών στη Νέα Δημοκρατία, όπου είχαν προσέλθει 122.000 μέλη να ψηφίσουν.

Κάλεσμα ευρείας συσπείρωσης από τον Ν. Ανδρουλάκη

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, ψήφισε στο εκλογικό κέντρο στο Περιστέρι. Παρέμεινε για αρκετή ώρα στον χώρο, συνομιλώντας με μέλη και φίλους του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ που περίμεναν να ψηφίσουν, ενώ αντάλλαξε χειραψίες και ευχές. Βγαίνοντας από το εκλογικό κέντρο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης απηύθυνε κάλεσμα ευρείας συσπείρωσης για την επίτευξη πολιτικής αλλαγής.

Κάλεσε ακολούθως «κάθε πολίτη, κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα, ό,τι επιλογή και αν έκαναν στις τελευταίες εθνικές εκλογές, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για την πολιτική αλλαγή. Να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για μια Ελλάδα με κοινωνική δικαιοσύνη, με λιγότερες ανισότητες, με ισχυρότερο κράτος δικαίου και σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα».

Επισήμανε πως «αυτή η αλλαγή περνά μέσα από την ήττα της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί η πολιτική της περιφρόνησε τους αγώνες, τις θυσίες των πολιτών τα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Διότι οι πολιτικές τους έφεραν περισσότερες ανισότητες, μεγαλύτερη ακρίβεια στα τρόφιμα, στη στέγαση και αποδυνάμωσαν τη δημόσια υγεία και τη δημόσια παιδεία. Γιατί οι επιλογές τους δημιούργησαν πυρήνες διαφθοράς, αναξιοκρατίας, αδιαφάνειας σε πολλά σημεία του κράτους».

Τέλος, ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε ότι «για αυτό είναι σημαντικό να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Γιατί μαζί μπορούμε να κερδίσουμε την Ελλάδα που αξίζουμε».

Σε δήλωσή του ο πρώην πρωθυπουργός, Γιώργος Παπανδρέου, επισημαίνει πως «μέσα από τη σύνθεση και μέσα από τον διάλογο, παρουσιάζουμε ξανά το αίτημα του ελληνικού λαού για μια μεγάλη, νέα αλλαγή».

Όσα είπε ο Γιώργος Παπανδρέου:

«Αυτή η διαδικασία δεν είναι απλώς μια εκλογική διαδικασία· είναι η καρδιά της δημοκρατίας. Μέσα από τη σύνθεση και μέσα από τον διάλογο, παρουσιάζουμε ξανά το αίτημα του ελληνικού λαού για μια μεγάλη, νέα αλλαγή.

Και το ΠΑΣΟΚ, όταν μπόρεσε να εκφράσει —και όταν εκφράζει— αυτό το αίτημα, κάθε φορά μεγαλούργησε.

Είναι το αίτημα του ελληνικού λαού για κοινωνική δικαιοσύνη, βλέποντας την κοινωνία να υποφέρει από την ανισότητα και από τη διασπάθιση δημόσιων πόρων, που καταλήγουν σε πέντε μεγάλους ολιγάρχες της χώρας και, πελατειακά, στους ημέτερους. Είναι το αίτημα για ένα κράτος, για ένα κοινωνικό κράτος, για ένα δίκαιο κράτος — κάτι που σήμερα δεν υπάρχει. Είναι επίσης το αίτημα για δημοκρατική συμμετοχή και ουσιαστική διαβούλευση, που κι αυτές έχουν χαθεί.

Αλλά είναι και το αίτημα για μια χώρα που δεν θα είναι εξάρτημα των γεωπολιτικών παιχνιδιών, αλλά φάρος —όπως πάντα πίστευε το ΠΑΣΟΚ και όπως πάλεψε από την εποχή του Ανδρέα Παπανδρέου και σε κάθε κυβέρνηση— φάρος για την ειρήνη.

Για την ειρήνη που είναι τόσο σημαντική αυτή τη στιγμή για την περιοχή μας και για ολόκληρο τον κόσμο. Σε μια εποχή κατά την οποία η Ελλάδα θα μπορούσε να παίξει, όπως το έχει καταφέρει πολλές φορές στο παρελθόν, έναν πρωτοπόρο ρόλο: να είναι πρωτοπόρα στη διεκδίκηση μιας περιφερειακής συνεργασίας και μιας παγκόσμιας προσπάθειας για τον περιορισμό των οπλικών συστημάτων, καθώς και των πυρηνικών εξοπλισμών.

Αυτά είναι τα αιτήματα του ελληνικού λαού. Για αυτά παλεύουμε και, ενόψει του συνεδρίου μας, κάνουμε κάθε προσπάθεια να αναδείξουμε αυτές τις θέσεις, ακριβώς γιατί σήμερα υπάρχει αυτό το μεγάλο αίτημα για μια διαφορετική Ελλάδα».

Βαρδακαστάνης, Δούκας, Διαμαντοπούλου, Χρηστίδης

Ο γραμματέας της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου, Γιάννης Βαρδακαστάνης, επισήμανε πως «σήμερα είναι μία πολύ σημαντική ημέρα για το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής σε όλη τη χώρα, είναι μία μέρα εσωκομματικής δημοκρατίας και συμμετοχής. Σήμερα, η βάση του ΠΑΣΟΚ παίρνει το ΠΑΣΟΚ στα χέρια της, όπως το έχει κάνει πάντα ιστορικά».

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ψήφισε στο εκλογικό κέντρο στα κεντρικά γραφεία του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, επί της Χαριλάου Τρικούπη. Σε δηλώσεις του επισήμανε ότι «το συνέδριό μας πρέπει να αποτελέσει αφετηρία επανεκκίνησης για το ΠΑΣΟΚ. Βασική προϋπόθεση είναι η μαζική συμμετοχή στις κάλπες. Αυτό κάνουμε και σήμερα. Είναι ένα κάλεσμα να συμμετέχουμε όλοι γιατί δύναμή μας είναι πάντοτε η κοινωνία και μόνο αυτή. Σήμερα κάνουμε το πρώτο βήμα για την υπέρβαση και τη νίκη στις εκλογές. Αρκεί να το πιστέψουμε».

Η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Άννα Διαμαντοπούλου άσκησε το εκλογικό της δικαίωμα στο εκλογικό κέντρο της Γλυφάδας. «Από το πρωί γίνεται χαμός σε όλες τις κάλπες του συνεδρίου. Αυτό δεν είναι η εικόνα ενός μικρού κόμματος. Είναι μια απόδειξη της παράταξης που ενώνεται ξανά με την κοινωνία. Παρά τις γκρίνιες, παρά τις αστοχίες, οι πολίτες και ο λαός θα κάνουν τη μεγάλη ανατροπή πρώτα στο βήμα προς το συνέδριο και μετά προς τις εκλογές», τόνισε το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ.

Ο βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών με το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Παύλος Χρηστίδης, τόνισε σε δήλωσή του πως «οι ουρές της αισιοδοξίας σε κάθε γειτονιά της Νότιας Αθήνας, αλλά και ολόκληρης της χώρας, μας γεμίζουν δύναμη και ευθύνη για την πορεία μας από εδώ και εμπρός. Ευχαριστούμε πολύ όλες τις εφορευτικές επιτροπές, τα μέλη, τους φίλους και φυσικά τους υποψήφιους συνέδρους γι’ αυτό που ζούμε και σήμερα. Για ακόμα μία φορά τα τελευταία χρόνια, ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ μας δείχνει τον δρόμο για τη νίκη».

5.700 υποψήφιοι σύνεδροι, 3.800 εκλέγονται

Συνολικά, οι υποψήφιοι για το συνέδριο είναι 5.700, ενώ θα εκλεχθούν 3.800 σύνεδροι. Αντιπρόσωποι θα εκλεγούν επίσης από τις οργανώσεις των αποδήμων και των επιστημόνων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πιο μεγάλος ανταγωνισμός παρατηρείται στο Λεκανοπέδιο της Αττικής με τον αριθμό των υποψηφίων να είναι υπερδιπλάσιος των θέσεων που αντιστοιχούν στο συνέδριο. Συγκεκριμένα, οι οργανώσεις της Αττικής θα εκλέξουν 828 συνέδρους.

Περισσότερα από Πολιτική
