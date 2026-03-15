Aluminium Bahrain: Μειώνει την παραγωγή αλουμινίου – Ο αντίκτυπος στις τιμές

Η μεγαλύτερη μονάδα τήξης αλουμινίου στον κόσμο, που ανήκει στην Aluminium Bahrain (Alba) , ξεκίνησε σταδιακή διακοπή παραγωγής, με αποτέλεσμα οι διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα να εντείνονται και οι τιμές του μετάλλου να φτάνουν σε υψηλά επίπεδα εν μέσω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η κίνηση αυτή αφορά τρεις γραμμές παραγωγής, που αντιπροσωπεύουν συνολικά το 19% της συνολικής δυναμικότητας της εταιρείας, η οποία φτάνει τα 1,6 εκατομμύρια τόνους ετησίως. Ο στόχος είναι η διατήρηση των αποθεμάτων πρώτων υλών και η συνεχής λειτουργία των υπόλοιπων τμημάτων του εργοστασίου, ενώ οι μεταφορές μέσω του Στενού του Χορμούζ παρουσιάζουν καθυστερήσεις.

H αύξηση των τιμών και η παγκόσμια αναστάτωση: Στο επίκεντρο η Aluminium Bahrain

Η μείωση της παραγωγής στην Aluminium Bahrain BSC αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης αναστάτωσης στη διεθνή αγορά αλουμινίου. Οι τιμές στο London Metal Exchange έχουν φτάσει στα υψηλότερα επίπεδα από το 2022, καθώς οι κατασκευαστές αντιμετωπίζουν αύξηση κόστους και οι έμποροι προεξοφλούν μπλοκαρίσματα στις προμήθειες. Παράλληλα, οι εξαγωγές και οι εισαγωγές πρώτων υλών επηρεάζονται από τα γεωπολιτικά προβλήματα στη Μέση Ανατολή, ειδικά στα Στενά του Ορμούζ.

Προβλήματα σε όλη τη Μέση Ανατολή

Άλλα εργοστάσια αλουμινίου στην περιοχή αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα. Το Κατάρ αναγκάστηκε να διακόψει προσωρινά μέρος της παραγωγής λόγω έλλειψης φυσικού αερίου, ενώ η Alba είχε ήδη αναστείλει τις πωλήσεις της στους πελάτες στις αρχές Μαρτίου. Οι περιορισμοί στις μεταφορές και η αβεβαιότητα για την προμήθεια ενέργειας έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία στους διεθνείς καταναλωτές αλουμινίου.

Διεθνείς αντιδράσεις: Η περίπτωση της Ινδίας

Η ινδική Hindalco Industries Ltd. ενημέρωσε τους πελάτες της ότι αναστέλλει προσωρινά τις πωλήσεις προϊόντων εξώθησης αλουμινίου, λόγω προβλημάτων στη τροφοδοσία φυσικού αερίου. Η εταιρεία σημείωσε ότι οι εργασίες εξώθησης συνεχίζονται, αλλά δηλώσεις «force majeure» από προμηθευτές αερίου μπορεί να επηρεάσουν τις πωλήσεις.

Η ασταθής αγορά αλουμινίου

Το αλουμίνιο παραμένει το πιο διαδεδομένο βιομηχανικό μέταλλο μετά το χάλυβα, αλλά τα τελευταία χρόνια η αγορά αντιμετωπίζει συχνά σοκ προσφοράς.

Οι διακοπές στην παραγωγή αποκαλύπτουν τις ευπάθειες της σύνθετης αλυσίδας από ορυχεία βωξίτη έως διυλιστήρια αλουμίνας και εργοστάσια αλουμινίου, τα οποία τροφοδοτούν κατασκευαστές σε όλο τον κόσμο με εξειδικευμένα προϊόντα που δύσκολα αντικαθίστανται.

Η κατάσταση αυτή αναδεικνύει την ανάγκη για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και εναλλακτικές πηγές στην παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού.