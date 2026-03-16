Ασιατικά χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα λόγω κλιμάκωσης της έντασης ΗΠΑ-Ιράν

Μικτά πρόσημα καταγράφουν τα ασιατικά χρηματιστήρια καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις αυξημένες τιμές του πετρελαίου και τις τελευταίες εξελίξεις στην κλιμακούμενη σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Στις αγορές ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε κατά 0,3%, ενώ ο κινεζικός δείκτης CSI 300 σημείωσε πτώση 0,31%, παρά το γεγονός ότι τόσο η κατανάλωση όσο και η παραγωγή στην Κίνα ξεπέρασαν τις προσδοκίες, χάρη στις αυξημένες δαπάνες κατά την περίοδο των διακοπών και στην ισχυρή εξωτερική ζήτηση.

Στην Ιαπωνία, ο δείκτης Nikkei 225 υποχώρησε κατά 1,07%, ενώ ο δείκτης Topix κατέγραψε πτώση 0,98%. Στη Νότια Κορέα ο δείκτης Kospi παρέμεινε αμετάβλητος, ενώ ο τεχνολογικός δείκτης Kosdaq σημείωσε πτώση 1,72%.

Στην Αυστραλία, ο δείκτης S&P/ASX 200 κατέγραψε απώλειες 0,44%.

Την ίδια στιγμή, το αμερικανικό αργό πετρέλαιο ανέβηκε πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, πριν περιορίσει τα κέρδη του και φτάσει τα 98,9 δολάρια το βαρέλι. Οι τιμές του Brent, σημείωσαν άνοδο 1,2% στα 104,2 δολάρια ανά βαρέλι.

Ο Τραμπ διέταξε την Παρασκευή επιθέσεις κατά ιρανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο νησί Χαργκ και προειδοποίησε για περαιτέρω επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων πετρελαίου που βρίσκονται εκεί. Ο Μάικ Γουόλτζ, πρέσβης των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη, επανέλαβε την προειδοποίηση την Κυριακή.