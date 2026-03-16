Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Ζητά από τις εισηγμένες ενημέρωση για τις επιπτώσεις του πολέμου

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ζήτησε από τις εισηγμένες να ενημερώσουν το επενδυτικό κοινό για πιθανές επιπτώσεις από τη σύγκρουση στον Περσικό Κόλπο και την άνοδο των τιμών του πετρελαίου

Xρηματιστήριο Αθηνών 16.03.2026, 07:00
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Ζητά από τις εισηγμένες ενημέρωση για τις επιπτώσεις του πολέμου
Γιώργος Μανέττας

Σε… εγρήγορση θέτει τις εισηγμένες εταιρείες η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ζητώντας από τις διοικήσεις τους να αποτυπώσουν εγκαίρως τις πιθανές επιπτώσεις που μπορεί να προκύψουν από την κλιμάκωση της πολεμικής σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, την περασμένη Παρασκευή η εποπτική αρχή απέστειλε επιστολή προς όλες τις εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καλώντας τες να εξετάσουν κατά πόσο οι εξελίξεις στην περιοχή του Περσικού Κόλπου ενδέχεται να επηρεάσουν τις δραστηριότητές τους και, εφόσον υπάρχουν επιπτώσεις, να προχωρήσουν σε σχετική ενημέρωση προς το επενδυτικό κοινό.

Επιπλέον, η Επιτροπή ζήτησε εκτίμηση της ενδεχόμενης επίπτωσης επί του κύκλου εργασιών, των αποτελεσμάτων και της οικονομικής θέσης, εφόσον φυσικά είναι εφικτή στην παρούσα φάση.
Η κίνηση αυτή δεν γίνεται για πρώτη φορά. Αντίστοιχη διαδικασία είχε ακολουθηθεί και το 2022, μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Και τότε οι εταιρείες είχαν κληθεί να αποτυπώσουν στους ισολογισμούς και σε ανακοινώσεις τους τις επιπτώσεις από τις γεωπολιτικές εξελίξεις.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επισημαίνει ότι η ενημέρωση θα πρέπει να γίνει με διαφορετικό τρόπο, ανάλογα με το στάδιο στο οποίο βρίσκονται οι οικονομικές καταστάσεις κάθε εταιρείας.
Για τις εταιρείες που δεν έχουν ακόμη δημοσιεύσει τα οικονομικά αποτελέσματα για το 2025, η Αρχή ζητά να ενσωματωθεί σχετική αναφορά στο κεφάλαιο των οικονομικών καταστάσεων που αφορά τα «μεταγενέστερα γεγονότα μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2025.». Στην ενότητα αυτή θα πρέπει να καταγραφούν οι πιθανές επιπτώσεις από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Για τις εισηγμένες που έχουν ήδη δημοσιοποιήσει ήδη τα οικονομικά τους αποτελέσματα, η υποχρέωση ενημέρωσης ενεργοποιείται μόνο εφόσον οι διοικήσεις τους κρίνουν ότι υπάρχουν ουσιαστικές επιπτώσεις. Σε μια τέτοια περίπτωση θα πρέπει να προχωρήσουν σε έκτακτη ανακοίνωση προς την αγορά. Εάν θεωρούν ότι δεν επηρεάζονται οι δραστηριότητες ή τα οικονομικά μεγέθη τους, δεν υποχρεούνται να εκδώσουν σχετική ενημέρωση.

Η βασική πηγή προβληματισμού αφορά την ενέργεια και κυρίως την πιθανή διάχυση των αυξήσεων στις τιμές του πετρελαίου στο σύνολο της οικονομίας. Η σύγκρουση στον Περσικό Κόλπο έχει ήδη προκαλέσει σοβαρές διακυμάνσεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας, με τους αναλυτές να προειδοποιούν ότι μια παρατεταμένη σύγκρουση θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω άνοδο των τιμών και σε αυξημένη αβεβαιότητα για τις επιχειρήσεις.

Για πολλές ελληνικές εισηγμένες –ιδίως στους κλάδους της ενέργειας, των μεταφορών, της βιομηχανίας και του τουρισμού– το ενεργειακό κόστος αποτελεί κρίσιμο παράγοντα διαμόρφωσης της κερδοφορίας τους. Ως εκ τούτου, μια έντονη μεταβολή στις τιμές των καυσίμων μπορεί να επηρεάσει τόσο τα λειτουργικά κόστη όσο και τη ζήτηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Με δεδομένο ότι δεν διαφαίνεται άμεση αποκλιμάκωση, κρίθηκε σκόπιμο να υπάρξει προληπτική παρέμβαση, ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης και έγκαιρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού. Η προσέγγιση αυτή εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια των ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών να διατηρούν υψηλό επίπεδο διαφάνειας στις κεφαλαιαγορές, ιδιαίτερα σε περιόδους αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

Σχετικά άρθρα:
Markets
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Θετικό πρόσημα στις αγορές
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Θετικά πρόσημα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Ασιατικά χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα λόγω κλιμάκωσης της έντασης ΗΠΑ-Ιράν
Ασία

Μικτά πρόσημα στα ασιατικά χρηματιστήρια
Χρυσός: Παραμένει σταθερός λόγω αδύναμου δολαρίου
Commodities

Σταθερός ο χρυσός λόγω αδύναμου δολαρίου
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Ζητά από τις εισηγμένες ενημέρωση για τις επιπτώσεις του πολέμου
Xρηματιστήριο Αθηνών

Επί ποδός το ΧΑ: Οι εισηγμένες ενημερώνουν για τον πόλεμο
Μετοχές: Επενδύστε σε εκείνες που όλοι αποφεύγουν
Markets

Γιατί οι «κακές» μετοχές μπορεί τώρα να είναι η καλύτερη ευκαιρία
Αγορές: Ιράν, πετρέλαιο και κεντρικές τράπεζες
Markets

Ιράν, πετρέλαιο και κεντρικές τράπεζες - Μια έντονη εβδομάδα για τις αγορές

OT Originals
Κατώτατος μισθός: Ψαλίδι στην αύξηση φέρνει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Παράπλευρη απώλεια η αύξηση του κατώτατου μισθού

Ο κατώτατος μισθός δεν θα ανέβει στα 950 ευρώ από την 1η Απριλίου – Το νέο σενάριο μετά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Κώστας Παπαδής
Χρυσός: Παραμένει σταθερός λόγω αδύναμου δολαρίου
Commodities

Σταθερός ο χρυσός λόγω αδύναμου δολαρίου

Το δολάριο υποχώρησε, καθιστώντας τα εμπορεύματα που υπολογίζονται σε δολάρια, όπως οι ράβδοι χρυσού, φθηνότερα για τους κατόχους άλλων νομισμάτων

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Όμιλος Τσιλεδάκης: Νέα ξενοδοχειακή επένδυση 4 αστέρων στη Γεωργιούπολη της Κρήτης
Τουρισμός

Νέα τουριστική επένδυση στην Κρήτη από την οικογένεια Τσιλεδάκη 

Ο όμιλος Τσιλεδάκης θα δημιουργήσει τουριστικό συγκρότημα 8 κτιρίων - Η συνεργασία με την Hilton 

Λάμπρος Καραγεώργος
Εμπορικά κέντρα: Η επιστροφή των καταναλωτών και οι αλλαγές στην αγορά ακινήτων
World

Τα malls ξαναγεμίζουν κόσμο – Τι αλλάζει στην αγορά ακινήτων

Τα εμπορικά κέντρα ανακάμπτουν, ενώ νέες πολιτικές στις ΗΠΑ επηρεάζουν την αγορά ακινήτων

Νατάσα Σινιώρη
Dick’s – Foot Locker: Πέτυχε το στοίχημα της εξαγοράς – Διψήφια ανάπτυξη
World

Πέτυχε το στοίχημα - Διψήφια ανάπτυξη για Dick’s και Foot Locker

Η νέα χρονιά φέρνει ανάπτυξη για Dick’s και Foot Locker - Ποια είναι τα νέα concept που δίνουν ώθηση στην κατανάλωση

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Τουρισμός: «Φρένο» στις κρατήσεις – Η διάρκεια του πολέμου θα καθορίσει τη σεζόν
Τουρισμός

Τουρισμός σε στάση αναμονής – Ο πόλεμος φρενάρει τις κρατήσεις

Πιο διστακτικοί οι ταξιδιώτες ενόψει καλοκαιριού, χωρίς όμως κύμα ακυρώσεων - Ο τουρισμός και τι δείχνουν τα στοιχεία  

Λάμπρος Καραγεώργος
Ενέργεια: Άνοιξε μια νέα εποχή ανασφάλειας για την παγκόσμια οικονομία
World

Άνοιξε μια νέα εποχή ενεργειακής ανασφάλειας για τον κόσμο

Τους 6 άξονες των συνεπειών της κρίσης στη Μέση Ανατολή και στην ενέργεια σκιαγραφεί ο Economist

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΕΝΦΙΑ: Αναρτήθηκαν τα εκκαθαριστικά στο myAADE – Σε πόσες δόσεις θα πληρωθούν
Economy

Αναρτήθηκαν τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ για το 2026

Ο συνολικός λογαριασμός του ΕΝΦΙΑ αναμένεται να ξεπεράσει τα 2,2 δισ. ευρώ, ποσό που αποτελεί βασικό έσοδο για τον κρατικό προϋπολογισμό

Αθανασία Ακρίβου
Περισσότερα από Xρηματιστήριο Αθηνών
Φορολογικά έσοδα: Πτώση 2,6% έναντι του στόχου στο πρώτο δίμηνο
Economy

Πτώση 2,6% στα φοροέσοδα έναντι του στόχου στο πρώτο δίμηνο

Το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώθηκε στα 2,994 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 1,957 δισ. ευρώ - Πτώση της κατανάλωσης δείχνουν τα φορολογικά έσοδα του προϋπολογισμού, κάτι που φαίνεται σε ΦΠΑ και ΕΦΚ

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Ζητά από τις εισηγμένες ενημέρωση για τις επιπτώσεις του πολέμου
Xρηματιστήριο Αθηνών

Επί ποδός το ΧΑ: Οι εισηγμένες ενημερώνουν για τον πόλεμο

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ζήτησε από τις εισηγμένες να ενημερώσουν το επενδυτικό κοινό για πιθανές επιπτώσεις από τη σύγκρουση στον Περσικό Κόλπο και την άνοδο των τιμών του πετρελαίου

Γιώργος Μανέττας
Επιτόκια: Οι επιπτώσεις από πιθανή άνοδο λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή
Economy

Κέρδη και ζημιές από μία νέα άνοδο των επιτοκίων

Πώς πιθανή αύξηση στα επιτόκια θα επηρεάσει την αποταμίευση, τα νέα δάνεια και τις υφιστάμενες χορηγήσεις

Αγης Μάρκου
Κόκκινα δάνεια: Χιλιάδες σπίτια στον κίνδυνο πλειστηριασμού – Σε απόγνωση οι δανειολήπτες
Economy

«Τσουνάμι» πλειστηριασμών εξαιτίας των κόκκινων δανείων

Τα κόκκινα δάνεια και οι πρακτικές διαχείρισής τους από τα funds φέρνουν αντιμέτωπους χιλιάδες δανειολήπτες με τον κίνδυνο πλειστηριασμού

ΕΝΦΙΑ: Αναρτήθηκαν τα εκκαθαριστικά στο myAADE – Σε πόσες δόσεις θα πληρωθούν
Economy

Αναρτήθηκαν τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ για το 2026

Ο συνολικός λογαριασμός του ΕΝΦΙΑ αναμένεται να ξεπεράσει τα 2,2 δισ. ευρώ, ποσό που αποτελεί βασικό έσοδο για τον κρατικό προϋπολογισμό

Αθανασία Ακρίβου
ΠΟΜΙΔΑ: Η νέα διαδικασία έκδοσης διαταγών πληρωμής και απόδοσης μισθίου από δικηγόρους
Ακίνητα

ΠΟΜΙΔΑ: Νέα διαδικασία έκδοσης διαταγών πληρωμής και απόδοσης μισθίου

Οι νέες ρυθμίσεις δεν καταργούν τη δυνατότητα άσκησης αγωγής απόδοσης μισθίου αναφέρει η ΠΟΜΙΔΑ

Τσαγγάρη: Η προστασία του καταναλωτή ξεκινά από τη διαφάνεια και την ενημέρωση
Economy

Τσαγγάρη: Η ενημέρωση, θεμέλιο για την προστασία του καταναλωτή

Κρίσιμος ο ρόλος της σωστής πληροφόρησης σημειώνει η Δέσποινα Τσαγγάρη, διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς & Προστασίας του Καταναλωτή

Latest News
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Θετικό πρόσημα στις αγορές
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Θετικά πρόσημα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Οι κεντρικές τράπεζες βρίσκονται στο επίκεντρο αυτή την εβδομάδα

Τραμπ: Βάζει «πάγο» στο ταξίδι του στο Πεκίνο και πιέζει την Κίνα για το Ορμούζ
World

Στον «αέρα» η επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο λόγω Ιράν

Δύο εβδομάδες πριν από τη Σύνοδο με τον Σι Τζινπίνγκ, ο Ντόναλντ Τραμπ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόνενο αναβολής

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Saudi Aramco: Στρέφει εξαγωγές πετρελαίου από τον Κόλπο στην Ερυθρά Θάλασσα
World

Πώς η Saudi Aramco παρακάμπτει το Ορμούζ

Η Saudi Aramco δίνει στους πελάτες επιλογή φόρτωσης από το λιμάνι Yanbu, προετοιμαζόμενη για παρατεταμένη διακοπή της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Τσιάρας: Στο τραπέζι πλαφόν ή ενισχύσεις για τα λιπάσματα
AGRO

Στο τραπέζι πλαφόν ή ενισχύσεις για τα λιπάσματα

Μέσα στην εβδομάδα, όπως ανακοίνωσε ο Κώστας Τσιάρας, αναμένονται οι αποφάσεις

Φορολογικά έσοδα: Πτώση 2,6% έναντι του στόχου στο πρώτο δίμηνο
Economy

Πτώση 2,6% στα φοροέσοδα έναντι του στόχου στο πρώτο δίμηνο

Το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώθηκε στα 2,994 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 1,957 δισ. ευρώ - Πτώση της κατανάλωσης δείχνουν τα φορολογικά έσοδα του προϋπολογισμού, κάτι που φαίνεται σε ΦΠΑ και ΕΦΚ

UniCredit: Πρόταση εξαγοράς 35 δισ. ευρώ για τη Commerzbank
World

UniCredit: Πρόταση εξαγοράς 35 δισ. ευρώ για τη Commerzbank

Η UniCredit κατέθεσε πρόταση εξαγοράς για τη Commerzbank προσφέροντας ανταλλαγή μετοχών

Κρασί: Σε απόσταξη προχωρούν οι Γάλλοι – Τα πλεονάζοντα αποθέματα επηρεάζουν την αγορά
AGRO

Τα πλεονάζοντα αποθέματα κρασιού επηρεάζουν την αγορά

Τα 33 ευρώ/hl δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα των συναλλαγών για το γαλλικό κρασί, λένε οι παραγωγοί

Ασιατικά χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα λόγω κλιμάκωσης της έντασης ΗΠΑ-Ιράν
Ασία

Μικτά πρόσημα στα ασιατικά χρηματιστήρια

Οι επενδυτές αξιολογούν τις τελευταίες εξελίξεις στην κλιμακούμενη σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Εθνική Τράπεζα: Στην Bain Capital μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα 100 εκατ. ευρώ
Τράπεζες

ΕΤΕ: Στην Bain Capital μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα 100 εκατ.

Η Εθνική Τράπεζα ολοκλήρωσε τη συναλλαγή "Etalia A" για πώληση χαρτοφυλακίου μη-εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων

ΕΕ: Ποια έκτακτα μέτρα για την ενέργεια βρίσκονται στο τραπέζι
World

Κομισιόν: Ποια έκτακτα μέτρα για την ενέργεια βρίσκονται στο τραπέζι

Σήμερα Δευτέρα η κρίσιμη Σύνοδος των υπουργών Ενέργειας της ΕΕ στη σκιά του πολέμου στη Μέση Αναστολή

Τραμπ: Προειδοποιεί το ΝΑΤΟ με «πολύ άσχημο μέλλον» εάν οι σύμμαχοι δεν βοηθήσουν στο Ιράν
World

Ο Τραμπ προειδοποιεί το ΝΑΤΟ αν δεν βοηθήσει στο Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε επίσης σε συνέντευξή στους FT του ότι η Σύνοδος Κορυφής με την Κίνα θα μπορούσε να αναβληθεί

Ευθύμιος Τσλιόπουλος
Τουρισμός: Η Κρήτη και η Σύρος στους πιο αξιόλογους προορισμούς για το 2026
Τουρισμός

Τα 2 top ελληνικά νησιά για φέτος

Η λίστα για διακοπές από το διεθνές ταξιδιωτικό μέσο Travel And Tour World

Greece to Start Daylight Saving Time on March 29
Επικαιρότητα

Greece to Start Daylight Saving Time on March 29

Clocks move forward by one hour this month, extending evening daylight and affecting sleep patterns, energy use, and daily routines across the country

Χρυσός: Παραμένει σταθερός λόγω αδύναμου δολαρίου
Commodities

Σταθερός ο χρυσός λόγω αδύναμου δολαρίου

Το δολάριο υποχώρησε, καθιστώντας τα εμπορεύματα που υπολογίζονται σε δολάρια, όπως οι ράβδοι χρυσού, φθηνότερα για τους κατόχους άλλων νομισμάτων

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Επιδόματα: Ποιοι θα «πληρωθούν» από σήμερα μέχρι την Παρασκευή
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ποιοι πάνε... ταμείο από σήμερα μέχρι την Παρασκευή

Τα επιδόματα και τα εφάπαξ που θα δοθούν από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ

Πετρέλαιο: Οι τιμές «φλερτάρουν» με τα 100 δολάρια
Πετρέλαιο

Πάνω από 100 δολ. το πετρέλαιο - Οι απειλές Τραμπ για το νησί Χαργκ

Το γεγονός πως η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο στρατιωτικών επιθέσεων εναντίον βασικών εγκαταστάσεων εξαγωγής πετρελαίου του Ιράν «πιέζει» τις τιμές για το πετρέλαιο

