Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Ζητά από τις εισηγμένες ενημέρωση για τις επιπτώσεις του πολέμου

Σε… εγρήγορση θέτει τις εισηγμένες εταιρείες η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ζητώντας από τις διοικήσεις τους να αποτυπώσουν εγκαίρως τις πιθανές επιπτώσεις που μπορεί να προκύψουν από την κλιμάκωση της πολεμικής σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, την περασμένη Παρασκευή η εποπτική αρχή απέστειλε επιστολή προς όλες τις εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καλώντας τες να εξετάσουν κατά πόσο οι εξελίξεις στην περιοχή του Περσικού Κόλπου ενδέχεται να επηρεάσουν τις δραστηριότητές τους και, εφόσον υπάρχουν επιπτώσεις, να προχωρήσουν σε σχετική ενημέρωση προς το επενδυτικό κοινό.

H Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Αρχή ζητά να ενσωματωθεί αναφορά στα οικονομικά αποτελέσματα για τις επιπτώσεις του πολέμου

Επιπλέον, η Επιτροπή ζήτησε εκτίμηση της ενδεχόμενης επίπτωσης επί του κύκλου εργασιών, των αποτελεσμάτων και της οικονομικής θέσης, εφόσον φυσικά είναι εφικτή στην παρούσα φάση.

Η κίνηση αυτή δεν γίνεται για πρώτη φορά. Αντίστοιχη διαδικασία είχε ακολουθηθεί και το 2022, μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Και τότε οι εταιρείες είχαν κληθεί να αποτυπώσουν στους ισολογισμούς και σε ανακοινώσεις τους τις επιπτώσεις από τις γεωπολιτικές εξελίξεις.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προς τις εισηγμένες

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επισημαίνει ότι η ενημέρωση θα πρέπει να γίνει με διαφορετικό τρόπο, ανάλογα με το στάδιο στο οποίο βρίσκονται οι οικονομικές καταστάσεις κάθε εταιρείας.

Για τις εταιρείες που δεν έχουν ακόμη δημοσιεύσει τα οικονομικά αποτελέσματα για το 2025, η Αρχή ζητά να ενσωματωθεί σχετική αναφορά στο κεφάλαιο των οικονομικών καταστάσεων που αφορά τα «μεταγενέστερα γεγονότα μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2025.». Στην ενότητα αυτή θα πρέπει να καταγραφούν οι πιθανές επιπτώσεις από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Η σύγκρουση στον Περσικό Κόλπο έχει ήδη προκαλέσει σοβαρές διακυμάνσεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας

Για τις εισηγμένες που έχουν ήδη δημοσιοποιήσει ήδη τα οικονομικά τους αποτελέσματα, η υποχρέωση ενημέρωσης ενεργοποιείται μόνο εφόσον οι διοικήσεις τους κρίνουν ότι υπάρχουν ουσιαστικές επιπτώσεις. Σε μια τέτοια περίπτωση θα πρέπει να προχωρήσουν σε έκτακτη ανακοίνωση προς την αγορά. Εάν θεωρούν ότι δεν επηρεάζονται οι δραστηριότητες ή τα οικονομικά μεγέθη τους, δεν υποχρεούνται να εκδώσουν σχετική ενημέρωση.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το βλέμμα στην ενέργεια

Η βασική πηγή προβληματισμού αφορά την ενέργεια και κυρίως την πιθανή διάχυση των αυξήσεων στις τιμές του πετρελαίου στο σύνολο της οικονομίας. Η σύγκρουση στον Περσικό Κόλπο έχει ήδη προκαλέσει σοβαρές διακυμάνσεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας, με τους αναλυτές να προειδοποιούν ότι μια παρατεταμένη σύγκρουση θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω άνοδο των τιμών και σε αυξημένη αβεβαιότητα για τις επιχειρήσεις.

Για πολλές ελληνικές εισηγμένες –ιδίως στους κλάδους της ενέργειας, των μεταφορών, της βιομηχανίας και του τουρισμού– το ενεργειακό κόστος αποτελεί κρίσιμο παράγοντα διαμόρφωσης της κερδοφορίας τους. Ως εκ τούτου, μια έντονη μεταβολή στις τιμές των καυσίμων μπορεί να επηρεάσει τόσο τα λειτουργικά κόστη όσο και τη ζήτηση.

Σε αυξημένη ετοιμότητα για τις εξελίξεις

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Με δεδομένο ότι δεν διαφαίνεται άμεση αποκλιμάκωση, κρίθηκε σκόπιμο να υπάρξει προληπτική παρέμβαση, ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης και έγκαιρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού. Η προσέγγιση αυτή εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια των ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών να διατηρούν υψηλό επίπεδο διαφάνειας στις κεφαλαιαγορές, ιδιαίτερα σε περιόδους αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας.