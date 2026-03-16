Πετρέλαιο: Οι τιμές «φλερτάρουν» με τα 100 δολάρια

Οι τιμές του αμερικανικού αργού πετρελαίου σημείωσαν άνοδο το βράδυ της Κυριακής, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο στρατιωτικών επιθέσεων εναντίον βασικών εγκαταστάσεων εξαγωγής πετρελαίου του Ιράν, μέλους του ΟΠΕΚ, στο νησί Χαργκ.

Το αμερικανικό αργό πετρέλαιο ανέβηκε πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, πριν περιορίσει τα κέρδη του και φτάσει τα 98,9 δολάρια το βαρέλι. Οι τιμές του Brent, σημείωσαν άνοδο 1,2% στα 104,2 δολάρια ανά βαρέλι.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διέταξε την Παρασκευή επιθέσεις εναντίον ιρανικών στρατιωτικών στόχων στο νησί Χαργκ. Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι επιθέσεις δεν προκάλεσαν ζημιές στις υποδομές πετρελαίου. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ θα εξετάσουν το ενδεχόμενο να χτυπήσουν εγκαταστάσεις πετρελαίου στο νησί, εάν το Ιράν συνεχίσει να επιτίθεται σε δεξαμενόπλοια στα Στενά του Ορμούζ.

Πετρέλαιο: Η παραγωγή του Ιράν

Ο Λευκός Οίκος σχεδιάζει να ανακοινώσει ήδη από αυτή την εβδομάδα ότι πολλές χώρες έχουν συμφωνήσει να βοηθήσουν στη συνοδεία πετρελαιοφόρων μέσω των Στενών, δήλωσαν αξιωματούχοι των ΗΠΑ στη The Wall Street Journal. Ωστόσο, εξακολουθούν να συζητούν αν μια τέτοια επιχείρηση θα ξεκινήσει πριν ή μετά το τέλος του πολέμου, δήλωσαν οι ίδιοι.

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη, Μάικ Γουόλτζ, επανέλαβε την απειλή του Τραμπ για επίθεση σε υποδομές πετρελαίου στο νησί. Σύμφωνα με την JPMorgan, περίπου το 90% των εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν αποστέλλεται από εκεί. Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΠΕΚ, το Ιράν παρήγαγε περίπου 3,2 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα τον Φεβρουάριο.

«Εσκεμμένα χτύπησε μόνο τις στρατιωτικές υποδομές, προς το παρόν», δήλωσε ο Γουόλτζ σε συνέντευξή του στο CNN την Κυριακή. «Και σίγουρα πιστεύω ότι θα διατηρήσει αυτή την επιλογή αν θελήσει να καταστρέψει τις ενεργειακές υποδομές τους.»

Οι επιθέσεις στο Χαργκ

Οι αμερικανικές επιθέσεις στο νησί Χαργκ και η απειλή του Τραμπ να χτυπήσει τις πετρελαϊκές υποδομές του Ιράν σηματοδοτούν μια σημαντική κλιμάκωση του πολέμου, ανέφερε η Νατάσα Κανέβα, επικεφαλής της στρατηγικής για τα εμπορεύματα παγκοσμίως στην JPMorgan, σε σημείωμα που απέστειλε στους πελάτες της την Παρασκευή.

Μια άμεση επίθεση στον τερματικό σταθμό εξαγωγών του Ιράν στο νησί θα σταματούσε αμέσως το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών αργού πετρελαίου της χώρας, που ανέρχονται σε 1,5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, ανέφερε η Κανέβα. Αυτό πιθανότατα θα προκαλούσε «σοβαρή αντίποινα» από το Ιράν «στο Στενό του Ορμούζ ή κατά των περιφερειακών ενεργειακών υποδομών», πρόσθεσε.

Οι ιρανικές επιθέσεις εναντίον πετρελαιοφόρων στον Περσικό Κόλπο έχουν ήδη ουσιαστικά σταματήσει την κυκλοφορία μέσω των Στενών, της σημαντικότερης εμπορικής διαδρομής για την παγκόσμια αγορά αργού πετρελαίου. Περίπου το 20% του παγκόσμιου εφοδιασμού πετρελαίου διέρχονταν από τη στενή αυτή θαλάσσια οδό πριν από τον πόλεμο.

Το κλείσιμο των Στενών, που συνδέει τον Κόλπο με την παγκόσμια αγορά, έχει προκαλέσει τη μεγαλύτερη διακοπή εφοδιασμού πετρελαίου στην ιστορία. Οι τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί κατά περισσότερο από 40% από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν πριν από τρεις εβδομάδες. Το Brent έκλεισε πάνω από τα 100 δολάρια για πρώτη φορά σε τέσσερα χρόνια την περασμένη εβδομάδα.

Τα αποθέματα

Οι τιμές αυξάνονται παρά την απόφαση περισσότερων από 30 χωρών να διαθέσουν 400 εκατομμύρια βαρέλια αποθεμάτων πετρελαίου για την αντιμετώπιση της διακοπής του εφοδιασμού. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη πρωτοβουλία αυτού του είδους στην ιστορία. Οι ΗΠΑ θα διαθέσουν 172 εκατομμύρια βαρέλια από το Στρατηγικό Απόθεμα Πετρελαίου τους στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας με έδρα το Παρίσι, ο οποίος συντονίζει την προσπάθεια, ανακοίνωσε την Κυριακή ότι οι ασιατικές χώρες θα αρχίσουν να διαθέτουν αμέσως τα αποθέματα πετρελαίου έκτακτης ανάγκης. Οι χώρες της Αμερικής και της Ευρώπης θα αρχίσουν να διαθέτουν τα αποθέματά τους μέχρι τα τέλη Μαρτίου.