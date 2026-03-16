Εθνική Τράπεζα: Στην Bain Capital μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα 100 εκατ. ευρώ

Ολοκληρώθηκε η συναλλαγή “Etalia A”, που αφορά την πώληση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων ύψους €0,1 δισ. σε ανεξόφλητο κεφάλαιο σε εταιρεία απόκτησης (Leon Issuer DΑC) συμφερόντων της Bain Capital τόνισε η Εθνική Τράπεζα («ΕΤΕ»).

Η συναλλαγή ενισχύει τα συνολικά κεφάλαια της Τράπεζας. Η εταιρία διαχείρισης doValue Greece αναλαμβάνει τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου.

Η Morgan Stanley & Co. International plc ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος και διοργανωτής (Arranger) της συναλλαγής, ενώ οι δικηγορικές εταιρείες Καρατζά & Συνεργάτες και Clifford Chance LLP ως επίκουροι νομικοί σύμβουλοι ελληνικού και αγγλικού δικαίου αντίστοιχα.

Τα αποτελέσματα

Υπενθυμίζεται ότι κέρδη ύψους 1,3 δισ. παρουσίασε η Εθνική Τράπεζα το 2025. Τα κέρδη μεταφράζονται σε κέρδη ανά μετοχή ύψους €1,41, με τον δείκτη απόδοσης ενσώματων ίδιων κεφαλαίων (RoTE) να διαμορφώνεται σε 15,5%.

Σύμφωνα με την τράπεζα τα Κέρδη μετά φόρων σε επίπεδο Ομίλου ύψους €1,3 δισ. το 2025 απορροφούν τη δραστική αποκλιμάκωση των επιτοκίων αναφοράς κατά περίπου -1G0 μ.β.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους μειώθηκαν κατά -9,3% σε ετήσια βάση το 2025, σύμφωνα με τις προβλέψεις μας, απορροφώντας την ομαλοποίηση των επιτοκίων αναφοράς, ως αποτέλεσμα της ισχυρής αύξησης δανείων και της αποτελεσματικής διαχείρισης του Παθητικού μας. Το Δ’ τρίμηνο 2025 σηματοδοτεί το τέλος του κύκλου αποκλιμάκωσης των καθαρών επιτοκιακών εσόδων (+1% σε τριμηνιαία βάση), καθιστώντας την πιστωτική επέκταση βασικό μοχλό ανάπτυξης το επόμενο διάστημα.

Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες κατέγραψαν ισχυρή ανάπτυξη το Δ’ τρίμηνο 2025, αγγίζοντας διψήφια ποσοστά αύξησης σε επίπεδο έτους (+10% ετησίως), με αιχμή του δόρατος την αύξηση των προμηθειών από επενδυτικά προϊόντα, τις πωλήσεις χρηματοοικονομικών προϊόντων και τις προμήθειες χρηματοδοτήσεων. Οι προμήθειες από επενδυτικά προϊόντα αυξήθηκαν κατά +70% σε ετήσια βάση, με τις σταυροειδείς πωλήσεις να οδηγούν σε εντυπωσιακή αύξηση του μεριδίου αγοράς της Τράπεζας στα αμοιβαία κεφάλαια κατά +6 ποσοστιαίες μονάδες τα τελευταία δύο χρόνια.

Οι λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά +7,3% σε ετήσια βάση, αντανακλώντας τη μακροπρόθεσμη στρατηγική επενδύσεών μας σε (i) ανθρώπινο κεφάλαιο μέσω προσλήψεων και αμοιβών, και (ii) τεχνολογία και ψηφιακές υποδομές, με απτά οφέλη στην παραγωγικότητα, την εμπορική μας αποτελεσματικότητα, τις ψηφιακές μας δυνατότητες, καθώς και την προστασία μας έναντι των κινδύνων του κυβερνοχώρου.