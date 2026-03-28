Χρυσός: Οι dip buyers τον σώζουν από την κατάρρευση

Ο χρυσός που θεωρείται ασφαλές καταφύγιο σε δύσκολες συγκυρίες, έχει κάνει ορισμένους να αμφισβητήσουν αυτόν τον χαρακτήρα

Commodities 28.03.2026, 17:00
Επιμέλεια Μελίνα Ζιάγκου

Σωτήρια αποδεικνύεται για την τιμή -εκτός και εντός εισαγωγικών- του χρυσού η σπουδή που επιδεικνύουν τις τελευταίες μέρες οι dip buyers να αγοράσουν το πολύτιμο μέταλλο που από την έναρξη του πολέμου στη Μ. Ανατολή έχει κατρακυλήσει κατά 15% μετά το τριετές ράλι που έσπασε κάιθε ρεκόρ.

Η αποστροφή από το περιουσιακό στοιχείο που θεωρείται ασφαλές καταφύγιο σε δύσκολες συγκυρίες, έχει κάνει ορισμένους να αμφισβητήσουν αυτόν τον χαρακτήρα του, καθώς αυτός ο πόλεμος έχειο φέρει τα πάνω κάτω.

Η κατάρρευση ήρθε καθώς μια ευρύτερη πτώση σε μετοχές, ομόλογα και νομίσματα ώθησε τους επενδυτές να πουλήσουν χρυσό για να καλύψουν απώλειες αλλού. Η Τουρκία έχει επίσης πουλήσει αποθέματα της για να στηρίξει το νόμισμά της και υπάρχουν ανησυχίες ότι καθώς ο πόλεμος διευρύνεται, και άλλες κεντρικές τράπεζες μπορεί να κάνουν το ίδιο.

Η τιμή του χρυσού σημείωσε πτώση 19% από το υψηλό κλεισίματος του Ιανουαρίου έως το τέλος των συναλλαγών της Πέμπτης.

Ωστόσο, από την Παρασκευή οι επενδυτές επέστρεψαν, δίνοντας ανοδική ώθηση στις τιμές της τάξης του 3% περίπου, καθώς ορισμένοι θεωρούν ότι παράγοντες στήριξης του χρυσού, όπως είναι τα διογκωμένα δημόσια χρέη και ο γεωπολιτικός κατακερματισμός εξακολουθούν να υφίστανται.

Η πτώση της τιμής αποτελεί ευκαιρία για αγορά μόλις υποχωρήσουν οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο διαχειριστής κεφαλαίων της Fidelity International, Τζορτζ Ευσταθόπουλος. «Οι κίνδυνοι πληθωρισμού, οι δημοσιονομικές πιέσεις και η αξιοπιστία των ομολόγων εξακολουθούν να αποτελούν διαρθρωτικούς παράγοντες που ευνοούν το χρυσό».

Η άνοδος του χρυσού κατά σχεδόν 150% από τις αρχές του 2023 ξεκίνησε από τις κεντρικές τράπεζες, οι οποίες άρχισαν να αγοράζουν περισσότερο μετά την κατάψυξη των συναλλαγματικών αποθεμάτων της Ρωσίας, η οποία ανέδειξε τον κίνδυνο να έχουν όλα τα περιουσιακά τους στοιχεία στο καλάθι του δολαρίου. Σύντομα μπήκαν στο παιχνίδι τα hedge funds, ακολουθούμενα από ένα κύμα ιδιωτών αγοραστών.

«Υπήρξε ουσιαστικά μισός χρόνος πραγματικά τρελής φήμης και αυτό πρέπει να έχει προσελκύσει πολλούς ανθρώπους», δήλωσε ο Robin Brooks, πρώην στρατηγικός αναλυτής συναλλάγματος στις Brevan Howard και Goldman Sachs Group Inc. και νυν ανώτερος ερευνητής στο Brookings Institution. Αυτό έθεσε τις βάσεις για το sell off που βιώνει τώρα η αγορά, είπε.

Επιπλέον των αρνητικών παραγόντων για το χρυσό, οι αναλυτές έχουν επισημάνει επίσης την πιθανότητα ο πόλεμος στο Ιράν να προκαλέσει πωλήσεις χρυσού από τις κεντρικές τράπεζες ή, τουλάχιστον, να επιβραδύνει τις αγορές. Ορισμένες χώρες που έχουν συσσωρεύσει χρυσό είναι εισαγωγείς ενέργειας, οπότε η αύξηση του κόστους του πετρελαίου και του φυσικού αερίου σημαίνει λιγότερα δολάρια που μπορούν να επανεπενδυθούν σε χρυσό.

Οι ανταλλαγές χρυσού θα πρέπει να έχουν ελάχιστη ή και καμία επίδραση στις τιμές, δήλωσε ο Robert Gottlieb, σχολιαστής της αγοράς και πρώην έμπορος πολύτιμων μετάλλων στην JPMorgan. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η εμπορική τράπεζα που συνάπτει τη συμφωνία με το νομισματικό ίδρυμα είναι απίθανο να πουλήσει το μέταλλο που ουσιαστικά λαμβάνει ως εγγύηση, είπε.

Ωστόσο, η Τουρκία πούλησε επίσης μέρος του χρυσού της, μια κίνηση που -δεδομένης της κλίμακας- θα είχε πολύ πιο άμεση επίδραση στις τιμές και πιο αρνητική επίδραση στο κλίμα, δεδομένου ότι οι κεντρικές τράπεζες υπήρξαν ήταν οι βασικοί αγοραστές καθ’ όλη τη διάρκεια της ανοδικής αγοράς.

Προς το παρόν, η γενικότερη τάση είναι πιθανό να είναι μια σταδιακή μείωση του ρυθμού συσσώρευσης από τις κεντρικές τράπεζες, παρά μια πλήρης στροφή προς τις πωλήσεις, σύμφωνα με τον Daniel Ghali, στρατηγικό αναλυτή εμπορευμάτων στην TD Securities.

Οι πωλήσεις

Η απότομη αύξηση των τιμών της ενέργειας που προκάλεσε η σύγκρουση έχει επίσης οδηγήσει σε άνοδο των αποδόσεων των ομολόγων, γεγονός που καθιστά τον χρυσό λιγότερο ελκυστικό ως περιουσιακό στοιχείο που δεν αποφέρει τόκους. Η ραγδαία άνοδος του δολαρίου αποτελεί επίσης εμπόδιο για τους επενδυτές που αγοράζουν χρυσό σε άλλα νομίσματα.

Μεγάλο μέρος των πωλήσεων πραγματοποιήθηκε μέσω αμοιβαίων κεφαλαίων που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια (ETF) και είναι εξασφαλισμένα με χρυσό. Δημοφιλές τόσο στους ιδιώτες όσο και στους θεσμικούς επενδυτές, το μέταλλο έχει εισρεύσει στα ETF για όλους εκτός από έναν από τους τελευταίους 14 μήνες, ενισχύοντας την άνοδο του χρυσού κατά 70% κατά την ίδια περίοδο. Αυτόν τον μήνα, βρίσκονται σε πορεία για τη μεγαλύτερη εκροή από το 2022 και έχουν εξαλείψει όλες τις εισροές του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με υπολογισμούς του Bloomberg. Σημειωτέον ότι οι αγοραστές ETF τείνουν να είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι στις μεταβολές των επιτοκίων.

Την περασμένη εβδομάδα τα hedge funds συμμετείχαν στις πωλήσεις, μειώνοντας την έκθεσή τους στο χρυσό στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία για τις θέσεις. Αυτή η έκταση της πτώσης έχει ενθαρρύνει ορισμένους επενδυτές να πιστεύουν ότι το μεγαλύτερο μέρος των απωλειών του χρυσού έχει πλέον περάσει.

«Οι εκποιήσεις στις αγορές μετοχών πάντα προκαλούν αρχικά μια μικρή πτώση της τιμής του χρυσού», δήλωσε ο Robert Minter, διευθυντής επενδυτικής στρατηγικής ETF στην Aberdeen Investments. «Ο χρυσός λειτουργεί ως εγγύηση για την κάλυψη των απαιτήσεων περιθωρίου, αλλά συνήθως πρόκειται για μια μικρή πτώση: οι πωλήσεις σταματούν και η τιμή σταθεροποιείται πριν κινηθεί υψηλότερα».

Μόλις οι κερδοσκόποι αποχωρήσουν από τις θέσεις τους, «θα είμαστε πραγματικά, επιθετικά, αισιόδοξοι για το χρυσό», δήλωσε στο Bloomberg ο Max Layton, παγκόσμιος επικεφαλής της έρευνας εμπορευμάτων της Citigroup. Η τράπεζα είναι «βέβαιη» ότι το μέταλλο θα είναι υψηλότερο σε ένα χρόνο από ό,τι είναι σήμερα, είπε.

Το demasement trade

Κυρίαρχη μεταξύ των θεωριών που υποστήριζαν την άνοδο του χρυσού έως το 2025 ήταν το “demasement trade”. Σύμφωνα με αυτήν τη άποψη, χώρες με υψηλό χρέος όπως η Ιαπωνία, η Γαλλία και οι ΗΠΑ βγήκαν από την πανδημία χωρίς να δείχνουν ιδιαίτερη διάθεση για δημοσιονομική πειθαρχία. Ο μόνος δρόμος προς τη φερεγγυότητα, λοιπόν, είναι ο πληθωρισμός και η αποδυνάμωση του νομίσματος — μια τάση από την οποία τα πολύτιμα μέταλλα αναμένεται να επωφεληθούν.

«Είμαι ένας διστακτικός υποστηρικτής του debasement trade», δήλωσε ο Brooks, επισημαίνοντας τη συσχέτιση που υπήρχε στο παρελθόν μεταξύ του χρυσού και των νομισμάτων-καταφυγίων, όπως το ελβετικό φράγκο, ως απόδειξη της εγκυρότητάς του.

Ωστόσο, με τον Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί το Ιράν με εντατικοποίηση των στρατιωτικών ενεργειών και την Τεχεράνη να καθυστερεί την απάντησή της στις προτεινόμενες ειρηνευτικές συνομιλίες, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει μετατοπίσει αποφασιστικά το ενδιαφέρον των επενδυτών από το χρέος και τα ελλείμματα, προς το παρόν. Και το δολάριο έχει αναδειχθεί από τη σύγκρουση ως το απόλυτο ασφαλές καταφύγιο, ενισχυόμενο έναντι ενός καλαθιού άλλων νομισμάτων καθώς η σύγκρουση κλιμακωνόταν.

