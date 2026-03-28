Περσικός Κόλπος: Κλιμάκωση, επενδυτικός φόβος και ρήγματα μεταξύ των κρατών

Ο πόλεμος στον Περσικό Κόλπο βαθαίνει τις γεωπολιτικές ρωγμές και κλονίζει την εμπιστοσύνη των αγορών, με τις οικονομικές συνέπειες να απειλούν να ξεπεράσουν ακόμη και την πανδημία...

Ενέργεια 28.03.2026, 17:33
Σχολιάστε
Επιμέλεια Νατάσα Σινιώρη

Μια νέα, ανησυχητική «κανονικότητα» φαίνεται να εδραιώνεται στον Περσικό Κόλπο, όπου οι σειρήνες πυραυλικών επιθέσεων, οι διακοπές στην οικονομική δραστηριότητα και η αβεβαιότητα για το αύριο συνθέτουν ένα σκηνικό που θυμίζει παρατεταμένη κρίση χωρίς σαφή ορίζοντα αποκλιμάκωσης. Παρά τη σχετική επιβράδυνση των επιθέσεων, οι κυβερνήσεις, οι επιχειρήσεις και οι επενδυτές προετοιμάζονται για το χειρότερο σενάριο: μια βαθύτερη και πιο παρατεταμένη σύγκρουση με σοβαρές οικονομικές και γεωπολιτικές συνέπειες.

Περσικός Κόλπος: Ρυθμοί πολέμου και καθημερινότητα υπό απειλή

Στα κράτη του Κόλπου, η καθημερινότητα έχει αρχίσει να προσαρμόζεται σε έναν νέο ρυθμό που επιβάλλει ο πόλεμος. Επιχειρήσεις λειτουργούν υπό συνθήκες αβεβαιότητας, ενώ οι κάτοικοι συνηθίζουν σε προειδοποιήσεις για πυραυλικές επιθέσεις από το Ιράν, οι οποίες, αν και λιγότερο συχνές, παραμένουν υπαρκτή απειλή, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Παρά την προσωρινή ύφεση, κυριαρχεί η πεποίθηση ότι η κατάσταση θα επιδεινωθεί πριν βελτιωθεί. Η αποτυχία των διπλωματικών προσπαθειών των ΗΠΑ να αποδώσουν ουσιαστικά αποτελέσματα ενισχύει το σενάριο μιας ευρύτερης σύγκρουσης, την ώρα που στρατιωτικές ενισχύσεις και απειλές για νέες επιθέσεις αυξάνουν την ένταση στην περιοχή.

Ο Περσικός Κόλπος σε διχασμό: Σκληρή γραμμή ή διπλωματία;

Οι χώρες του Κόλπου εμφανίζονται βαθιά διχασμένες ως προς τη στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσουν.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα υιοθετούν σκληρή στάση, ζητώντας ένα «οριστικό αποτέλεσμα» που θα αντιμετωπίζει συνολικά την ιρανική απειλή — από το πυρηνικό πρόγραμμα έως τους βαλλιστικούς πυραύλους και τις παραστρατιωτικές οργανώσεις.

Αντίθετα, χώρες όπως το Ομάν και το Κατάρ εμφανίζονται πιο διαλλακτικές, επισημαίνοντας την ανάγκη συνύπαρξης με το Ιράν και την εξεύρεση διαπραγματευτικής λύσης.

Η διαφοροποίηση αυτή αποτυπώνει τις βαθύτερες γεωπολιτικές ισορροπίες και τα αντικρουόμενα συμφέροντα εντός της περιοχής.

Την ίδια στιγμή, μεγαλύτερες δυνάμεις όπως η Σαουδική Αραβία, τα ΗΑΕ, το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν κινούνται προς πιο επιθετικές θέσεις, θεωρώντας το ιρανικό καθεστώς υπαρξιακή απειλή.

Στενά του Ορμούζ: Η καρδιά της παγκόσμιας ενεργειακής ροής

Τα Στενά του Ορμούζ βρίσκονται στο επίκεντρο της κρίσης, καθώς η ιρανική επιρροή έχει περιορίσει δραστικά τη ναυσιπλοΐα, πλήττοντας τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας.

Η διακοπή των βασικών εφοδιαστικών αλυσίδων, η μείωση της τουριστικής κίνησης και η πτώση των αεροπορικών ταξιδιών επιβαρύνουν περαιτέρω τις οικονομίες της περιοχής, με πόλεις όπως το Ντουμπάι να βιώνουν αισθητή επιβράδυνση.

Επιχειρήσεις σε αντοχή – αλλά με όρια

Παρά τις πιέσεις, ορισμένοι τομείς της οικονομίας αποδεικνύονται ανθεκτικοί.

Οι επιχειρήσεις που απευθύνονται κυρίως σε τοπικούς καταναλωτές συνεχίζουν να λειτουργούν σχετικά ομαλά, ενώ οι επενδύσεις των προηγούμενων ετών στην εγχώρια παραγωγή τροφίμων συμβάλλουν στη μείωση της εξάρτησης από εισαγωγές.

Ωστόσο, οι κλάδοι που εξαρτώνται από τον τουρισμό και τις διεθνείς μετακινήσεις έχουν δεχθεί ισχυρό πλήγμα, ενώ η αβεβαιότητα για τη διάρκεια της κρίσης καθιστά δύσκολο τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό.

Οι επενδυτές σε αναμονή: «Μείνετε ψύχραιμοι»

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, αξιωματούχοι του Κόλπου επιχειρούν να καθησυχάσουν τη διεθνή επενδυτική κοινότητα. Σε επενδυτικό συνέδριο στο Μαϊάμι, το μήνυμα προς τους Αμερικανούς επενδυτές ήταν σαφές: «παραμείνετε ψύχραιμοι και συνεχίστε να επενδύετε», αναφέρουν σε δημοσίευμά τους οι Financial Times.

Η ρητορική αυτή έρχεται σε αντίθεση με την πραγματικότητα, καθώς η σύγκρουση έχει ήδη αρχίσει να διαβρώνει την εμπιστοσύνη των αγορών και να επηρεάζει τη ροή κεφαλαίων προς την περιοχή.

Δημόσια αισιοδοξία, ιδιωτική ανησυχία

Παρά τις καθησυχαστικές δηλώσεις, το κλίμα πίσω από κλειστές πόρτες είναι σαφώς πιο ανήσυχο. Οι επενδυτές και οι αξιωματούχοι εκφράζουν φόβους ότι αν ο πόλεμος παραταθεί, οι οικονομικές επιπτώσεις θα είναι σοβαρές και ενδέχεται να περιορίσουν την ικανότητα των κρατών του Κόλπου να συνεχίσουν τις διεθνείς επενδύσεις τους με τον ίδιο ρυθμό, επισημαίνουν οι FT.

Ο υπουργός Οικονομικών της Σαουδικής Αραβίας παραδέχθηκε ότι οι επιπτώσεις της κρίσης ξεπερνούν ακόμη και αυτές της περιόδου μετά την πανδημία, τονίζοντας ότι επηρεάζονται όχι μόνο το πετρέλαιο, αλλά και κρίσιμοι τομείς όπως τα λιπάσματα, το αλουμίνιο και τα πετροχημικά.

Ο ρόλος των ΗΠΑ και τα ερωτήματα για τη στρατηγική

Καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις διαδραματίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, με την πολιτική του προέδρου να αποτελεί αντικείμενο έντονου προβληματισμού. Πολλοί επενδυτές εκφράζουν αμφιβολίες για το κατά πόσο υπάρχει σαφής στρατηγική εξόδου από τη σύγκρουση.

Ορισμένοι θεωρούν ότι η παρέμβαση μπορεί να οδηγήσει σε μακροπρόθεσμα οφέλη, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μια ευρύτερη οικονομική συνεργασία στη Μέση Ανατολή.

Άλλοι, ωστόσο, ανησυχούν για τις άμεσες επιπτώσεις στις αγορές και τις τιμές των εμπορευμάτων.

Αγορές και εμπορεύματα: Η πίεση εντείνεται

Η άνοδος των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου, σε συνδυασμό με την πτώση των χρηματιστηρίων, εντείνει την πίεση στους επενδυτές.

Η εξάρτηση της παγκόσμιας οικονομίας από τις ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ καθιστά την κρίση ιδιαίτερα επικίνδυνη για τη σταθερότητα των αγορών.

Παράλληλα, υπάρχει ανησυχία ότι μεγάλα επενδυτικά deals ενδέχεται να καθυστερήσουν ή να ακυρωθούν, καθώς οι κυβερνήσεις δίνουν προτεραιότητα στην ασφάλεια και τη σταθερότητα στο εσωτερικό τους, εξηγούν οι FT.

Περσικός Κόλπος: Μια περιοχή σε σταυροδρόμι

Η Μέση Ανατολή βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι, με το μέλλον της να εξαρτάται από την έκβαση της σύγκρουσης και την ικανότητα των εμπλεκόμενων πλευρών να βρουν κοινό έδαφος. Οι επιλογές που θα γίνουν το επόμενο διάστημα θα καθορίσουν όχι μόνο τη γεωπολιτική ισορροπία, αλλά και την οικονομική πορεία της περιοχής για τα επόμενα χρόνια.

Παρά τις προσπάθειες διατήρησης της κανονικότητας, η αβεβαιότητα παραμένει κυρίαρχη. Όπως επισημαίνουν αναλυτές, το ερώτημα δεν είναι μόνο πόσο θα διαρκέσει η κρίση, αλλά και ποια μορφή θα έχει ο κόσμος μετά το τέλος της.

Σε αυτό το εύθραυστο περιβάλλον, οι χώρες του Κόλπου προσπαθούν να ισορροπήσουν ανάμεσα στην ανάγκη για σταθερότητα και την πραγματικότητα ενός πολέμου που απειλεί να αλλάξει τα δεδομένα. Η ανθεκτικότητα των οικονομιών τους δοκιμάζεται, ενώ η εμπιστοσύνη των επενδυτών κρέμεται από μια λεπτή κλωστή.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι η περιοχή εισέρχεται σε μια περίοδο βαθιάς αβεβαιότητας, όπου οι εξελίξεις θα είναι ταχείες και οι συνέπειες παγκόσμιες.

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Unilever: Μηνύεται για δυσφήμιση – H διαμάχη για την Παλαιστίνη
World

Ben & Jerry’s vs Unilever: Στα δικαστήρια για την Παλαιστίνη
Εταιρικές συγχωνεύσεις: Η Ευρώπη θα πρέπει να το σκεφτεί δύο φορές πριν χαλαρώσει τους κανόνες της
World

Το ρίσκο της Ευρώπης από τη χαλάρωση των κανόνων συγχωνεύσεων
Μέση Ανατολή: Πώς ο πόλεμος μπορεί να πυροδοτήσει παγκόσμια επισιτιστική κρίση [γραφήματα]
World

Τι μπορεί να πυροδοτήσει παγκόσμια επισιτιστική κρίση [γραφήματα]
Αλουμίνιο: Ιρανική επίθεση σε εργοστάσιο παραγωγής στο Αμπού Ντάμπι
World

Ιρανικό πλήγμα σε μεγάλο παραγωγό αλουμινίου, φόβοι για ελλείψεις
Colgate – Palmolive: Αντιμετωπίζει αγωγές για τα παιδικά στοματικά διαλύματα
World

Δικαστήριο επιτρέπει αγωγές για τη σήμανση παιδικών προϊόντων Colgate
Γαλλία: Αυξήθηκαν 30% τα λουκέτα εργοστασίων λόγω πίεσης από δασμούς Τραμπ και Ασία
World

Σε Συμπληγάδες τα εργοστάσια στη Γαλλία - Αύξηση 30% στα λουκέτα

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ευρωπαϊκή οικονομία: Οι πρώτες επιπτώσεις από τον πόλεμο στη Μ. Ανατολή
World

Οι πρώτες επιπτώσεις στην οικονομία της ΕΕ από το πόλεμο

Παρά το βαρύ αποτύπωμα του πολέμου στην ευρωπαϊκή οικονομία, το Eurogroup που συνήλθε εκτάκτως την Παρασκευή δεν κατέληξε σε κοινές αποφάσεις για οριζόντια μέτρα

Μελίνα Ζιάγκου
IKEA: Γιατί ψάχνει διέξοδο στην Ινδία
World

Σε ποια υποσχόμενη αγορά ψάχνει διέξοδο η ΙΚΕΑ

Ο σουηδικός κολοσσός ΙΚΕΑ βλέπει την Ινδία όχι μόνο ως μια πιθανή σημαντική αγορά λιανικής πώλησης, αλλά και ως έναν πιθανό κόμβο εξαγωγών

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Νέοι ενοικιαστές: Γιατί επιλέγουν σπίτια χωρίς καθιστικό στις μεγάλες πόλεις
World

Γιατί οι νέοι επιλέγουν σπίτια χωρίς καθιστικό στις μεγάλες πόλεις

Ολοένα και περισσότεροι νέοι ενοικιαστές επιλέγουν διαμερίσματα χωρίς σαλόνι

Νατάσα Σινιώρη
Τιμολόγια ρεύματος: Αύξηση 18,5% λόγω πολέμου – Ψαλίδι ετοιμάζουν οι πάροχοι
Ηλεκτρισμός

Ο πόλεμος χτυπά το ρεύμα – Με εκπτώσεις απαντούν οι πάροχοι

Τα τιμολόγια ρεύματος επηρεάζει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή - Αύξηση 18% στο χρηματιστήριο ενέργειας

Χρήστος Κολώνας
P&G Ελλάς: Πώς αύξησε κέρδη και πωλήσεις
Business

Πώς αύξησε κέρδη και πωλήσεις η P&G Eλλάς

Ποιες είναι οι στρατηγικές προτεραιότητες της P&G Ελλάς, η οποία στοχεύει στην περαιτέρω διεύρυνση του μεριδίου αγοράς της

Μαρία Σιδέρη
Ναυτιλία: Τα πλοία αφήνουν το φορτίο για να μεταφέρουν καύσιμα
Ποντοπόρος

Τα πλοία αφήνουν το φορτίο για να μεταφέρουν καύσιμα

Κραδασμοί στη ναυτιλία από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή - Η πίεση στα κόστη και τους ναύλους

Λάμπρος Καραγεώργος
Twitter: Η 20η επέτειος μιας πλατφόρμας που άλλαξε τον κόσμο
World

Είκοσι χρόνια Twitter: Το «πουλί» που κατέκτησε τον κόσμο

Είκοσι χρόνια μετά τη γέννησή του, το Twitter – σήμερα X – παραμένει μια από τις πιο ισχυρές και αμφιλεγόμενες πλατφόρμες στον πλανήτη

Νατάσα Σινιώρη
Καναδάς: Οι δασμοί «παγώνουν» τις επιχειρήσεις στο Ουίνδσορ
World

Πώς οι απειλές Τραμπ «λύγισαν» μια ολόκληρη πόλη στον Καναδά

Η απειλή δασμών και η αβεβαιότητα για τη συμφωνία USMCA πλήττουν τις επιχειρήσεις, την εργασία και την αγορά ακινήτων στο Ουίνδσορ του Καναδά

Νατάσα Σινιώρη
Περισσότερα από Ενέργεια
Unilever: Μηνύεται για δυσφήμιση – H διαμάχη για την Παλαιστίνη
World

Ben & Jerry’s vs Unilever: Στα δικαστήρια για την Παλαιστίνη

Η πρώην πρόεδρος του ανεξάρτητου συμβουλίου της Ben & Jerry’s κατηγορεί Unilever και Magnum για οργανωμένη δυσφήμιση λόγω της στάσης της υπέρ της Παλαιστίνης

Νατάσα Σινιώρη
Μέση Ανατολή: Πώς ο πόλεμος μπορεί να πυροδοτήσει παγκόσμια επισιτιστική κρίση [γραφήματα]
World

Τι μπορεί να πυροδοτήσει παγκόσμια επισιτιστική κρίση [γραφήματα]

'Οσο περισσότερο διαρκεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή τόσο πιο σοβαρή θα γίνει η επισιτιστική κρίση

Ανθή Γεωργίου
Αλουμίνιο: Ιρανική επίθεση σε εργοστάσιο παραγωγής στο Αμπού Ντάμπι
World

Ιρανικό πλήγμα σε μεγάλο παραγωγό αλουμινίου, φόβοι για ελλείψεις

Η EGA παράγει αλουμίνιο και είναι κοινή ιδιοκτησία του κρατικού fund Mubadala του Αμπού Ντάμπι και της Investment Corporation of Dubai.

Colgate – Palmolive: Αντιμετωπίζει αγωγές για τα παιδικά στοματικά διαλύματα
World

Δικαστήριο επιτρέπει αγωγές για τη σήμανση παιδικών προϊόντων Colgate

Δικαστήριο στις ΗΠΑ επιτρέπει αγωγές κατά της Colgate - Palmolive για παραπλανητική ασφάλεια παιδικών στοματικών διαλυμάτων κάτω των 6 ετών

Γαλλία: Αυξήθηκαν 30% τα λουκέτα εργοστασίων λόγω πίεσης από δασμούς Τραμπ και Ασία
World

Σε Συμπληγάδες τα εργοστάσια στη Γαλλία - Αύξηση 30% στα λουκέτα

Εταιρείες στη Γαλλία όπως η χαλυβουργία ArcelorMittal και ο προμηθευτής ανταλλακτικών αυτοκινήτων Valeo, κλείνουν λόγω πτώσης ζήτησης

Δημήτρης Σταμούλης
Νέοι ενοικιαστές: Γιατί επιλέγουν σπίτια χωρίς καθιστικό στις μεγάλες πόλεις
World

Γιατί οι νέοι επιλέγουν σπίτια χωρίς καθιστικό στις μεγάλες πόλεις

Ολοένα και περισσότεροι νέοι ενοικιαστές επιλέγουν διαμερίσματα χωρίς σαλόνι

Νατάσα Σινιώρη
Ινδία: Δρομολογήθηκε η διάσπαση του ομίλου Vedanta
World

Εντός του Απριλίου η διάσπαση του ομίλου Vedanta στην Ινδία

Ο όμιλος με τα υψηλά χρέη πήρε το «πράσινο φως» απο δικαστήριο στην Ινδία για να προχωρήσει σε διάσπαση

Latest News
Unilever: Μηνύεται για δυσφήμιση – H διαμάχη για την Παλαιστίνη
World

Ben & Jerry’s vs Unilever: Στα δικαστήρια για την Παλαιστίνη

Η πρώην πρόεδρος του ανεξάρτητου συμβουλίου της Ben & Jerry’s κατηγορεί Unilever και Magnum για οργανωμένη δυσφήμιση λόγω της στάσης της υπέρ της Παλαιστίνης

Νατάσα Σινιώρη
Ηγουμενίτσα: Μηχανική βλάβη οδήγησε πλοίο να δέσει στο λιμάνι
Ακτοπλοΐα

Μηχανική βλάβη οδήγησε πλοίο στο λιμάνι Ηγουμενίτσας

Στο πλοίο επέβαιναν 218 επιβάτες, 70 μέλη πληρώματος, ενώ μετέφερε 65 Ι.Χ. οχήματα και 114 φορτηγά

Εταιρικές συγχωνεύσεις: Η Ευρώπη θα πρέπει να το σκεφτεί δύο φορές πριν χαλαρώσει τους κανόνες της
World

Το ρίσκο της Ευρώπης από τη χαλάρωση των κανόνων συγχωνεύσεων

Μια αυστηρή πολιτική ανταγωνισμού δεν αποτελεί εμπόδιο για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, τονίζει ο Economist

Μέση Ανατολή: Πώς ο πόλεμος μπορεί να πυροδοτήσει παγκόσμια επισιτιστική κρίση [γραφήματα]
World

Τι μπορεί να πυροδοτήσει παγκόσμια επισιτιστική κρίση [γραφήματα]

'Οσο περισσότερο διαρκεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή τόσο πιο σοβαρή θα γίνει η επισιτιστική κρίση

Ανθή Γεωργίου
Αλουμίνιο: Ιρανική επίθεση σε εργοστάσιο παραγωγής στο Αμπού Ντάμπι
World

Ιρανικό πλήγμα σε μεγάλο παραγωγό αλουμινίου, φόβοι για ελλείψεις

Η EGA παράγει αλουμίνιο και είναι κοινή ιδιοκτησία του κρατικού fund Mubadala του Αμπού Ντάμπι και της Investment Corporation of Dubai.

Ζελένσκι: Η Ρωσία χαρτογραφεί αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία για να βοηθήσει το Ιράν
Κόσμος

Πώς η Ρωσία δίνει στόχους στο Ιράν αμερικανικά assets

Ο Ζελένσκι μιλά για δορυφορικές εικόνες που δόθηκαν στο Ιράν με υλικό της αεροπορικής βάσης Prince Sultan στη Σαουδική Αραβία που χτυπήθηκε πρόσφατα

Colgate – Palmolive: Αντιμετωπίζει αγωγές για τα παιδικά στοματικά διαλύματα
World

Δικαστήριο επιτρέπει αγωγές για τη σήμανση παιδικών προϊόντων Colgate

Δικαστήριο στις ΗΠΑ επιτρέπει αγωγές κατά της Colgate - Palmolive για παραπλανητική ασφάλεια παιδικών στοματικών διαλυμάτων κάτω των 6 ετών

Γαλλία: Αυξήθηκαν 30% τα λουκέτα εργοστασίων λόγω πίεσης από δασμούς Τραμπ και Ασία
World

Σε Συμπληγάδες τα εργοστάσια στη Γαλλία - Αύξηση 30% στα λουκέτα

Εταιρείες στη Γαλλία όπως η χαλυβουργία ArcelorMittal και ο προμηθευτής ανταλλακτικών αυτοκινήτων Valeo, κλείνουν λόγω πτώσης ζήτησης

Δημήτρης Σταμούλης
Νέοι ενοικιαστές: Γιατί επιλέγουν σπίτια χωρίς καθιστικό στις μεγάλες πόλεις
World

Γιατί οι νέοι επιλέγουν σπίτια χωρίς καθιστικό στις μεγάλες πόλεις

Ολοένα και περισσότεροι νέοι ενοικιαστές επιλέγουν διαμερίσματα χωρίς σαλόνι

Νατάσα Σινιώρη
Ινδία: Δρομολογήθηκε η διάσπαση του ομίλου Vedanta
World

Εντός του Απριλίου η διάσπαση του ομίλου Vedanta στην Ινδία

Ο όμιλος με τα υψηλά χρέη πήρε το «πράσινο φως» απο δικαστήριο στην Ινδία για να προχωρήσει σε διάσπαση

Πακιστάν: Φιλοξενεί περιφερειακές συνομιλίες σχετικά με Ιράν και Στενά του Ορμούζ
World

Ποιες χώρες συζητούν για κοινοπραξία ελέγχου ροών πετρελαίου μέσω Ορμούζ

Χώρες της περιοχής καταθέτουν προτάσεις σε συνομιλίες στο Πακιστάν για την αποδέσμευση των Στενών του Ορμούζ

Δημήτρης Σταμούλης
Φιλιππίνες: Το διυλιστήριο Petron θα αγοράσει περισσότερο ρωσικό αργό λόγω Ιράν
World

Μεγάλη στροφή στο ρωσικό αργό από διυλιστήριο των Φιλιππίνων

Οι Φιλιππίνες προμηθεύονται σχεδόν το σύνολο των αναγκών τους σε πετρέλαιο από τη Μέση Ανατολή

Στενά Ορμούζ: Σαουδαραβικό αργό κατευθύνεται προς το Πακιστάν
Ποντοπόρος

Σπάνιο «πέρασμα» σαουδαραβικού αργού από Ορμούζ προς Πακιστάν

Το ιρανικό κοινοβούλιο επεξεργάζεται ένα σχέδιο νόμου που θα επιβάλλει τέλος στα πλοία που ζητούν ασφαλή διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ

Καναδάς: Οι δασμοί «παγώνουν» τις επιχειρήσεις στο Ουίνδσορ
World

Πώς οι απειλές Τραμπ «λύγισαν» μια ολόκληρη πόλη στον Καναδά

Η απειλή δασμών και η αβεβαιότητα για τη συμφωνία USMCA πλήττουν τις επιχειρήσεις, την εργασία και την αγορά ακινήτων στο Ουίνδσορ του Καναδά

Νατάσα Σινιώρη
Telecom Italia: Ακυρώνει το σχέδιο ανανέωσης της σύμβασης με την Inwit Tower το 2030
World

Όπισθεν Telecom Italia σε σύμβαση για πύργους κινητής τηλεφωνίας

Η Telecom Italia αποφάσισε ότι δεν θα παρατείνει την τρέχουσα σύμβαση μετά τη λήξη της τον Αύγουστο του 2030

Βρετανία: Πλαφόν στις τιμές των συνταγών από την αρχή ανταγωνισμού
World

Κόφτες» στις τιμές των κτηνιατρικών συνταγών

Η αρχή ανταγωνισμού στη Βρετανία βάζει φρένο στις χρεώσεις συνταγογράφησης

Νατάσα Σινιώρη

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο