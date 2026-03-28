Επιβεβαιωμένες οι επιθέσεις των Χούθι με μπαράζ κρουζ

Φλέγεται για 29η μέρα η Μέση Ανατολή, με τις εξελίξεις να σηματοδοτούν κλιμάκωση. Ο Τραμπ δηλώνει τώρα ότι ο πόλεμος με το Ιράν «δεν έχει τελειώσει ακόμα» και ότι υπάρχουν «άλλοι 3.554» στόχοι να πληγούν, την ώρα που ο ειδικός απεσταλμένος του, Γουίτκοφ, λέει ότι οι ΗΠΑ ελπίζουν σε συναντήσεις με το Ιράν «αυτή την εβδομάδα».

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ, Αμπάς Αραγτσί προειδοποίησε ότι θα επιβληθεί «βαρύ τίμημα» μετά την επίθεση του Ισραήλ σε δύο εγκαταστάσεις πυρηνικής ενέργειας για μη στρατιωτικούς σκοπούς και σε χαλυβουργεία, ενώ ο ιρανικός στρατός προειδοποίησε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι «παίζουν με τη φωτιά» επιτιθέμενοι στις ενεργειακές υποδομές του Ιράν.

Το Ισραήλ ισχυρίστηκε ότι η χώρα χτυπήθηκε από πύραυλο που εκτοξεύθηκε από την Υεμένη. Το Ιράν συνέχισε τις επιθέσεις σε χώρες του Κόλπου, συμπεριλαμβανομένης αεροπορικής βάσης στη Σαουδική Αραβία, όπου τραυματίστηκαν 12 αμερικανοί στρατιώτες. Ο ισραηλινός στρατός ισχυρίστηκε ότι η χώρα χτυπήθηκε από πύραυλο που εκτοξεύθηκε από την Υεμένη.

