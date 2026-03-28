Γεραπετρίτης: Μεταναστευτικό και θαλάσσιες ζώνες στο επίκεντρο των συνομιλιών στη Βεγγάζη

Ο Γεραπετρίτης τόνισε ιδιαίτερα και την συνεισφορά της ελληνικής κοινότητας Βεγγάζης και του προέδρου της, Κανάκη Μανδαλιού στην οικοδόμηση του ελληνικού Γενικού Προξενείου στην πόλη

Πολιτική 28.03.2026, 15:32
Ρεπορτάζ Αλεξάνδρα Φωτάκη

Μεταναστευτικό και οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών ήταν τα δύο βασικά θέματα στην ατζέντα κατά την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη στη Λιβύη, ο οποίος ξεκίνησε το Σάββατο το νέο γύρο επισκέψεων του στη χώρα από τη Βεγγάζη, ενώ την 1η Απριλίου αναμένεται να επιστρέψει για συναντήσεις στην Τρίπολη.

Σύμφωνα με πληροφορίες η συνάντηση Γεραπετρίτη με τον  τον επικεφαλής του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, Στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ, έγινε σε πολύ καλό κλίμα με τις συνομιλίες να είναι γύρω από τη συνεργασία Αθήνας – Βεγγάζης στον τομέα της πολιτικής προστασίας, της ενίσχυσης των επενδύσεων, τις ανταλλαγές φοιτητών και τη συνέχεια της εκπαίδευσης της ακτοφυλακής με στόχο την καλύτερη αντιμετώπιση του μεταναστευτικού.

Και οι θαλάσσιες ζώνες στο τραπέζι

Να σημειωθεί ότι εκφράστηκε και η βούληση για συζήτηση της Αθήνας και με τη Βεγγάζη όσον αφορά τα ζητήματα οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών και δη Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης. Ενώ αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι η Τουρκία επιχειρεί ήδη να προσεγγίσει τη Βεγγάζη προκειμένου να αναγνωρίσει το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο που έχουν υπογράψει Άγκυρα και Τρίπολη.

Ο Γεραπετρίτης πέραν του Χαλίφα Χαφτάρ είχε συνάντηση και με τον Χάλεντ Χαφτάρ, αρχηγό του Επιτελείου του Λιβυκού Εθνικού Στρατού.

Ο Υπουργός Εξωτερικών, σε δήλωση του (ΕΡΤ) αναφέρθηκε ιδιαίτερα στις σχέσεις Ελλάδας και Λιβύης, αλλά και τη σημασία του αποτυπώματος της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή και τον κόσμο.

Θετικό κλίμα

Μιλώντας για τις συναντήσεις που είχε με τους ανώτατους αξιωματούχους της Ανατολικής Λιβύης, τον Στρατάρχη Χαφτάρ, όπως επίσης και τον Πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Δεσμευμένων Πόρων της Εθνικής Αντιπροσωπείας, ο Γεραπετρίτης είπε ότι σε αυτές «αποτυπώθηκε το πολύ θετικό κλίμα το οποίο υπάρχει στις διμερείς μας σχέσεις με τη Λιβύη».

Όπως είπε δόθηκε έμφαση στο κεφάλαιο που αφορά το διμερές εμπόριο, ενώ υπογράμμισε ότι σημαντικές ελληνικές επενδύσεις ήδη αναπτύσσονται στην Ανατολική Λιβύη, που αναδεικνύουν και την πολύ μεγάλη σημασία του εμπορίου, και πρόσθεσε ότι «η Λιβύη είναι η πιο κοντινή χώρα της Μεσογείου προς την Ελλάδα και είναι εξαιρετικά σημαντικό να αναπτύσσονται αυτές οι εμπορικές δραστηριότητες».

Μεταναστευτικό

Σύμφωνα με τον Υπουργό Εξωτερικών ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο ζήτημα της καταπολέμησης της παράτυπης μετανάστευσης, τονίζοντας ότι «υπάρχει μία καλή συνεργασία, η οποία θα αναβαθμιστεί ακόμη περισσότερο και με ανταλλαγή τεχνογνωσίας και με την παροχή μέσων και υποδομών, έτσι ώστε να μπορεί να ελεγχθεί το φαινόμενο. Η Λιβυή βρίσκεται σε μια γεωγραφία εξαιρετικά δύσκολη, σε μία γεωγραφία στην οποία ενδημούν πόλεμοι, ένοπλες συρράξεις και αυτό καθιστά εξαιρετικά δύσκολο τον έλεγχο της –των ανθρώπινων ροών. Η Ελλάδα θα συμβάλει προς το κεφάλαιο αυτό, όπως και η ΕΕ».

Ο Γεραπετρίτης για το θέμα της οριοθέτησης

Παράλληλα στις συνομιλίες όπως τόνισε ο Γεραπετρίτης αναδείχθηκε και από τις δύο πλευρές η αξία του «να υπάρξει μία οριοθέτηση μεταξύ της Ελλάδας και της Λιβύης σε ό,τι αφορά τις θαλάσσιες ζώνες, ιδιαίτερα, ειδικότερα την αποκλειστική οικονομική ζώνη και την υφαλοκρηπίδα».

Με το βλέμμα και στο παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο ο Γεραπετρίτης υπογράμμισε ότι «με βάση το διεθνές δίκαιο, είναι σημαντικό χώρες γειτονικές, χώρες οι οποίες μοιράζονται τη Μεσόγειο, να μπορούν να έχουν αυτή την συνεργασία».

Όπως είπε «ιδιαίτερα σε εποχές εξαιρετικά δύσκολες, με πολέμους οι οποίοι μαίνονται στην περιοχή μας, με μια Μέση Ανατολή η οποία φλέγεται, Ελλάδα και Λιβύη πρέπει να διατηρήσουν και να αναβαθμίσουν το επίπεδο αυτό».

Επίσης ο Υπουργός Εξωτερικών έκανε μνεία στα εγκαίνια του ελληνικού προξενείου στη Βεγγάζη, με την Ελλάδα να είναι η μία από τις δύο χώρες που διατηρεί Γενικό Προξενείο στην πόλη. Ο Γεραπετρίτης ευχαρίστησε την ελληνική κοινότητα της Βεγγάζης που όπως είπε «συνέβαλε καθοριστικά στην ανοικοδόμηση αυτού του Γενικού Προξενείου» κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στον Κανάκη Μανδαλιό «για την ανυπολόγιστη συνεισφορά του».

Αξίζει να σημειωθεί ότι το προξενείο της Ελλάδας στη Βεγγάζη ανεγέρθηκε από τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας, Κανάκη Μανδαλιό, στη μνήμη των παιδιών του Φίλιππα και Αγγέλας, που έχασαν τη ζωή τους, στις 17 Σεπτεμβρίου 2023,  στην Ντέρνα κατά τη διάρκεια της ανθρωπιστικής αποστολής της Ελλάδας, στην οποία και συμμετείχαν ως εθελοντές. Μία αποστολή, που όπως υπογραμμίζεται είχε ως σκοπό τη συνδρομή στο λαό της Ντέρνα, μετά την καταστροφή που προκάλεσε ο τυφώνας «Ντάνιελ».

Το ελληνικό Γενικό Προξενείο στη Βεγγάζη

Πηγή: in.gr

