Χούθι: Τι σημαίνει η συμμετοχή τους στον πόλεμο – «Θα μπορούσαν να μπλοκάρουν τη Διώρυγα του Σουέζ»

Η είσοδος των Χούθι στον πόλεμο που σηματοδοτήθηκε από την εκτόξευση πυραύλου προς το Ισραήλ νωρίτερα σήμερα, εντείνει την ήδη τεταμένη κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Η εξέλιξη εντείνει την ανησυχία για περαιτέρω αποσταθεροποίηση στην ευρύτερη περιοχή, ιδίως δεδομένης της ικανότητας των Χούθι να χτυπήσουν στόχους πολύ πέρα από τα όρια της Υεμένης, συμπεριλαμβανομένων πετρελαϊκών εγκαταστάσεων και ζωτικών υποδομών στη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καθώς και να διαταράξουν τις ναυτιλιακές διαδρομές γύρω από την Αραβική Χερσόνησο.

Οι Χούθι δήλωσαν ότι η επίθεση στο Ισραήλ έρχεται μετά από τη συνεχιζόμενη στοχοποίηση υποδομών στο Ιράν, τον Λίβανο, το Ιράκ και τα παλαιστινιακά εδάφη και αναφέρουν ότι οι επιχειρήσεις τους θα συνεχιστούν.

«Πραγματοποιήσαμε την πρώτη μας στρατιωτική επιχείρηση με τη χρήση βαλλιστικών πυραύλων εναντίον ευαίσθητων ισραηλινών στρατιωτικών στόχων. Θα συνεχίσουμε έως ότου σταματήσει η επιθετικότητα σε όλα τα μέτωπα», ανέφερε εκπρόσωπός τους.

BREAKING: Yemen’s Houthis: We carried out our first military operation using ballistic missiles against sensitive Israeli military targets. Our operations will continue until the declared goals are achieved. We will continue until the aggression stops on all fronts. pic.twitter.com/Z6bYBbEGJv — Clash Report (@clashreport) March 28, 2026

Στο κάδρο και η Διώρυγα του Σουέζ

Η είσοδος των Χούθι στον πόλεμο θα μπορούσε να απειλήσει μια ακόμη σημαντική θαλάσσια οδό του παγκόσμιου εμπορίου, εκτιμά ο Μοχάμαντ Ελμάσρι, καθηγητής στο Doha Institute for Graduate Studies.

«Έχουμε δει τα τελευταία δυόμισι χρόνια ότι οι Χούθι διαθέτουν σημαντική δύναμη, και αν αποφασίσουν να κλείσουν το στενό Μπαμπ αλ-Μαντάμπ, αποκλείοντας έτσι την πρόσβαση στην Ερυθρά Θάλασσα και τελικά στη Διώρυγα του Σουέζ, τότε θα έχουμε δύο σημαντικά σημεία συμφόρησης αυτή τη στιγμή: Τα Στενά του του Ορμούζ και τη Διώρυγα του Σουέζ», δήλωσε ο Ελμάσρι στο Al Jazeera.

«Πρόκειται για σημαντικές παγκόσμιες ναυτιλιακές οδούς, απαραίτητες για το διεθνές εμπόριο, οπότε πιστεύω ότι θα μπορούσε να είναι πολύ σημαντικό από αυτή την άποψη».

Υπενθυμίζεται πως δύο μέρες πριν το Ιράν είχε απειλήσει με κλείσιμο των Στενών Μπαμπ αλ-Μαντέμπ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να εμπλακούν και οι Χούθι στην σύρραξη.

Ο καθηγητής σημείωσε επίσης ότι οι συνεχείς επιθέσεις από τους Χούθι θα ασκήσουν επιπλέον πίεση στην ισχυρή αλλά «όχι αδιαπέραστη» αεράμυνα του Ισραήλ.

«Πύραυλοι της Χεζμπολάχ, ρουκέτες και επίσης ιρανικοί πύραυλοι κατάφεραν να διεισδύσουν τις τελευταίες εβδομάδες. Αν το Ισραήλ αναγκαστεί τώρα να αμυνθεί ενάντια και σε πυραύλους που προέρχονται από την Υεμένη, αυτό θα έκανε τα πράγματα σημαντικά πιο περίπλοκα για αυτό», είπε.

«Από την άλλη πλευρά, πολιτικά, και ίσως παραδόξως, το Ισραήλ μπορεί να το χαιρετίσει αυτό επειδή θέλει να επεκτείνει τον πόλεμο, θέλει να τον παρατείνει, θέλει να βεβαιωθεί ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα αποχωρήσει στο εγγύς μέλλον. Οι ισραηλινοί στόχοι δεν έχουν επιτευχθεί», κατέληξε ο καθηγητής.

Πηγή: in.gr