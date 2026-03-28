Τεχνητή νοημοσύνη: Οι εταιρείες προσλαμβάνουν προσωπικό και χρειάζονται γραφεία

Ενα νέο κύμα ενοικιαστών κατακλύζει τη Νέα Υόρκη και παρά τις αυξανόμενες ανησυχίες για τις απειλές που θέτει η τεχνητή νοημοσύνη στην οικονομία, οι Anthropic, Palantir, OpenAI και άλλες εταιρείες προσλαμβάνουν προσωπικό στη Νέα Υόρκη, προσθέτοντας χώρους γραφείων και οδηγώντας σε αναβίωση τα ταλαιπωρημένα εμπορικά κέντρα της πόλης.

Οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης και άλλες εταιρείες τεχνολογίας οδήγησαν την αγορά γραφείων της Νέας Υόρκης στην καλύτερη χρονιά της όσον αφορά τις μισθώσεις από το 2014, σύμφωνα με την εταιρεία παροχής υπηρεσιών εμπορικών ακινήτων Savills. Μάλιστα, οι ίδιες εταιρείες ήταν από τις πιο δραστήριες το 2025, προσθέτοντας περίπου 93.000 τετραγωνικά μέτρα μόνο στο Μανχάταν — μια αύξηση 152% σε σχέση με το προηγούμενο έτος — και αναζητούν επιπλέον 130.000 τετραγωνικά μέτρα. Οι παραδοσιακές εταιρείες τεχνολογίας πρόσθεσαν άλλα 195.000 τετραγωνικά μέτρα στα γραφεία τους στη Νέα Υόρκη, αναφέρει το Bloomberg.

Τεχνητή νοημοσύνη και Νέα Υόρκη

Η Νέα Υόρκη αποτελεί από καιρό το δεύτερο μεγαλύτερο κέντρο τεχνολογικών εταιρειών στις ΗΠΑ, μετά την περιοχή της Bay Area (στη Βόρεια Καλιφόρνια). Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, οι αγορές γραφείων στο Μανχάταν και το Σαν Φρανσίσκο είδαν τους ενοικιαστές να φεύγουν και τα ενοίκια να πέφτουν ταχύτερα από ό,τι σε άλλες πόλεις των ΗΠΑ, σύμφωνα με την μεσιτική εταιρεία Jones Lang LaSalle Inc.

Η Νέα Υόρκη ανέκαμψε ταχύτερα, ωθούμενη από τις υποχρεωτικές διατάξεις επιστροφής στο γραφείο για τους εργαζόμενους της Goldman Sachs Group Inc., της JPMorgan Chase & Co. και άλλων χρηματοοικονομικών κολοσσών της πόλης. Οι εταιρείες τεχνολογίας, ωστόσο, εξακολουθούσαν να επιτρέπουν στους εργαζόμενους να συνδέονται (και να εργάζονται) από οπουδήποτε.

Ωστόσο, μέχρι το 2024, οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας άρχισαν επίσης να επαναφέρουν τους υπαλλήλους στα γραφεία τους, ενώ οι ραγδαίες εξελίξεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης ώθησαν εταιρείες κάθε μεγέθους να επαναφέρουν την κουλτούρα του γραφείου. Η OpenAI μίσθωσε περίπου 8.360 τετραγωνικά μέτρα στο Σόχο για το πρώτο της γραφείο στη Νέα Υόρκη. Νωρίτερα φέτος, η Elise AI ανακοίνωσε σχέδια να μετακομίσει στο παλιό κτίριο της Tiffany για να επεκταθεί κατά περισσότερο από 50%, ενώ η πλατφόρμα μάρκετινγκ τεχνητής νοημοσύνης Bluefish ανακοίνωσε ότι ιδρύει έδρα στην περιοχή Flatiron του Μανχάταν.

Η Anthropic, η νεοφυής επιχείρηση πίσω από το chatbot Claude, επιδιώκει να επεκτείνει τα γραφεία της στο Μανχάταν. Η εταιρεία χρηματοοικονομικής τεχνολογίας Ramp προσθέτει δύο ορόφους στα γραφεία της κοντά στο Madison Square Park, σύμφωνα με εκπρόσωπο της εταιρείας.

Ακόμη και η Palantir Technologies Inc., της οποίας ο συνιδρυτής Joe Lonsdale χαρακτήρισε τον Mamdani «ριζοσπαστικό αντι-λευκό κομμουνιστή» στο Fox κατά την περίοδο πριν από τις εκλογές του Νοεμβρίου, αναζητά περισσότερο χώρο στην πόλη. Ο Lonsdale, ο οποίος δεν εμπλέκεται πλέον στις καθημερινές λειτουργίες της εταιρείας, δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο, ούτε και η Palantir.

Υψηλές τιμές

«Ο Mamdani είναι πιο αριστερός από τους περισσότερους CEO εταιρειών τεχνολογίας της Νέας Υόρκης, αλλά γενικά, οι άνθρωποι τον υποστηρίζουν επειδή φέρνει νέα ενέργεια», δήλωσε ο Kevin Ryan, ιδρυτής της εταιρείας επιχειρηματικών κεφαλαίων AlleyCorp με έδρα τη Νέα Υόρκη. Αγόρασε ένα κτίριο έξι ορόφων στη Little Italy το 2022, προσδοκώντας να μπορεί να νοικιάσει χώρους σε εταιρείες τεχνολογίας και επιχειρηματικών κεφαλαίων για περίπου 75 δολάρια ανά τετραγωνικό πόδι· τώρα λέει ότι νοικιάζει γραφεία για 40% περισσότερο.

Ο αριθμός των εταιρειών τεχνολογίας στο Μανχάταν αυξήθηκε κατά 21% από το 2020 έως το 2024, σύμφωνα με την JLL. Η πόλη της Νέας Υόρκης αριθμούσε περίπου 8.750 νεοφυείς επιχειρήσεις, περισσότερες από το Σαν Φρανσίσκο, ενώ δημοσιεύθηκαν περισσότερες από 25.000 θέσεις εργασίας σχετικές με την τεχνητή νοημοσύνη, αριθμός που αποτελεί εθνικό ρεκόρ, σύμφωνα με έκθεση της Tech:NYC και του Center for an Urban Future. Το 2025, οι εταιρείες τεχνολογίας αντιπροσώπευαν περίπου το 15% των μισθώσεων γραφείων, δεύτερες μετά το 36% που υπογράφηκε από εταιρείες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, ανέφερε η JLL.

Η άνθηση φαίνεται επισφαλής, καθώς βασίζεται στην επιτυχία εταιρειών που κατασκευάζουν εργαλεία τα οποία θα μπορούσαν τελικά να αντικαταστήσουν πολλούς υπαλλήλους γραφείου. Οι φόβοι για απολύσεις και άλλες περικοπές που προκαλούνται από την τεχνητή νοημοσύνη συνεχίζουν να ταράζουν διάφορους κλάδους, συμπεριλαμβανομένου του κλάδου των ακινήτων. Οι μετοχές τόσο της SL Green Realty Corp. όσο και της Vornado Realty Trust, δύο από τους μεγαλύτερους ιδιοκτήτες γραφείων στο Μανχάταν, έχουν πέσει φέτος, εν μέρει λόγω των ευρέων ανησυχιών για τον αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης.

Ωστόσο, προς το παρόν, η αυξανόμενη ζήτηση για εργαζόμενους — και για γραφεία όπου θα στεγαστούν — ενισχύει τα επιχειρήματα των αισιόδοξων όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η τεχνολογία αυτή είναι ήδη και θα συνεχίσει να είναι επωφελής για την παραγωγικότητα και την οικονομία. «Σίγουρα υπάρχει αβεβαιότητα», δήλωσε ο Samuels. «Αλλά αν η ιστορία αποτελεί οδηγό, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι στο τέλος αυτής της μετάβασης, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη θα γίνεται όλο και πιο εμφανής, πιθανότατα θα υπάρχουν περισσότερες θέσεις εργασίας».