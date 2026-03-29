Αλουμίνιο: Οι επιθέσεις του Ιράν πλήττουν την παραγωγή στη Μέση Ανατολή

Η Μέση Ανατολή αντιπροσωπεύει περίπου το 9% της παγκόσμιας προσφοράς αλουμινίου - Σε άνοδο οι τιμές

World 29.03.2026, 14:17
Με τις εχθροπραξίες να συνεχίζονται στη Μέση Ανατολή, και τις ζημιές σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις μεγαλώνει ο αντίκτυπος του πολέμου στην παραγωγή και την τροφοδοσία μετάλλων όπως το αλουμίνιο.

Το Σάββατο επλήγησαν από ιρανικές επιθέσεις δύο παραγωγοί αλουμινίου της Μέσης Ανατολής  υπογραμμίζοντας την πρόκληση για την παγκόσμια οικονομία, καθώς ο πόλεμος διαταράσσει ζωτικούς κλάδους.

Ο μεγαλύτερος παραγωγός της περιοχής, η Emirates Global Aluminium (EGA) , δήλωσε ότι υπέστη «σημαντικές ζημιές» στις εγκαταστάσεις της στο Αμπού Ντάμπι, ενώ η Aluminium Bahrain ανέφερε ότι εκτιμά την έκταση των ζημιών στις εγκαταστάσεις της.

Νέα άνοδος για το αλουμίνιο

Οι επιθέσεις αποτελούν ένα ακόμη πλήγμα για τη βιομηχανία πρώτων υλών της περιοχής, καθώς οι παραγωγοί εμποδίζονται σε μεγάλο βαθμό να εξάγουν λόγω του ουσιαστικού κλεισίματος του Στενού του Ορμούζ.

Εκτός από τη διακοπή της ναυτιλίας, οι ιρανικές επιθέσεις έχουν προκαλέσει ζημιές σε βασικές εγκαταστάσεις, γεγονός που πιθανώς θα παρατείνει το χρόνο που θα χρειαστεί για να επανέλθουν οι δραστηριότητες στο φυσιολογικό επίπεδο όταν τελειώσει ο πόλεμος.

Οι τιμές του αλουμινίου, που είχαν ήδη αρχίσει να αυξάνονται πριν από τη σύγκρουση, σημείωσαν περαιτέρω άνοδο, καθώς οι έμποροι και οι αγοραστές εστιάζουν στο ενδεχόμενο σύσφιξης των αγορών και συρρίκνωσης των παγκόσμιων αποθεμάτων. Η Μέση Ανατολή αντιπροσωπεύει περίπου το 9% της παγκόσμιας προσφοράς και μεγάλο μέρος αυτής βρίσκεται πλέον μπλοκαρισμένο στο Ορμούζ. Οι υψηλότερες τιμές των πρώτων υλών θα επιβαρύνουν τις παγκόσμιες οικονομίες, σύμφωνα με την Goldman Sachs Group.

Η EGA εξακολουθεί να εκτιμά τις ζημιές από την επίθεση στις εγκαταστάσεις της στο Al Taweelah, που βρίσκονται στη βιομηχανική ζώνη του λιμανιού Khalifa στο εμιράτο του Αμπού Ντάμπι, ανέφερε η εταιρεία σε δήλωση. Επιβεβαίωσε ότι αρκετοί υπάλληλοι τραυματίστηκαν, αλλά αρνήθηκε να πει αν οι λειτουργίες στις εγκαταστάσεις έχουν ανασταλεί.

Το γραφείο Τύπου του Αμπού Ντάμπι ανακοίνωσε νωρίτερα το Σάββατο ότι έξι άτομα τραυματίστηκαν σε τρεις πυρκαγιές που προκλήθηκαν από θραύσματα από την αναχαίτιση βαλλιστικών πυραύλων στην περιοχή της βιομηχανικής ζώνης Kezad. Οι επιθέσεις αποτελούσαν μέρος μιας σειράς επιθέσεων του Ιράν εναντίον χωρών του Κόλπου, ακόμη και ενώ η κυβέρνηση Τραμπ διεξήγαγε συζητήσεις σχετικά με πιθανή κατάπαυση του πυρός.

Αποθέματα

Ως η μεγαλύτερη μη ενεργειακή βιομηχανική εταιρεία στα ΗΑΕ, η EGA λειτουργεί δύο χυτήρια, ένα στο εμιράτο του Ντουμπάι και ένα στο Αμπού Ντάμπι. Το εργοστάσιο Al Taweelah βρίσκεται στο μέσο της διαδρομής μεταξύ των πόλεων Ντουμπάι και Αμπού Ντάμπι, στην Οικονομική Ζώνη Khalifa κατά μήκος του Περσικού Κόλπου. Το εργοστάσιο του Ντουμπάι βρίσκεται στο λιμάνι Jebel Ali και στην περιοχή ελεύθερης ζώνης.

Το χυτήριο Al Taweelah παρήγαγε 1,6 εκατομμύρια τόνους χυτού μετάλλου το 2025. Η εταιρεία διέθετε σημαντικά αποθέματα μετάλλου στο εξωτερικό όταν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ ξεκίνησαν τον πόλεμο εναντίον του Ιράν τον περασμένο μήνα, καθώς και σε ορισμένες τοποθεσίες στο εξωτερικό, σύμφωνα με τη δήλωση. Χρησιμοποίησε αυτό το εξωτερικό προϊόν για να καλύψει τη ζήτηση των πελατών.

Η εταρεια EGA αποτελεί σημαντικό διεθνή επενδυτή και συμμετέχει στη δέσμευση των ΗΑΕ να δαπανήσουν 1,4 τρισεκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ κατά την επόμενη δεκαετία. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος προμηθευτής αλουμινίου στις ΗΠΑ, πολύ πίσω από τον Καναδά, και κατασκευάζουν το πρώτο νέο αμερικανικό εργοστάσιο τήξης εδώ και δεκαετίες στην Οκλαχόμα.

