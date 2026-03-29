Χρηματιστήριο Αθηνών: Εν αναμονή της MSCI, με προσδοκία για STOXX

Σε αυτό το πλαίσιο, σύμφωνα με πληροφορίες του ΟΤ από την αγορά, ήδη έχουν αρχίσει οι «γέφυρες» πολλών θέσεων, κάτι που αποτυπώνεται και στο ταμπλό το τελευταίο δίμηνο, αν και οι αναταράξεις λόγω πολέμου στη Μέση Ανατολή έχουν κρατήσει στην αφάνεια αυτές τις κινήσεις, ενώ το μεγάλο στοίχημα είναι επίσης και η ετυμηγορία του οίκου STOXX.

Ο ρόλος της STOXX και οι εισροές στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Όπως εξηγούν πηγές της αγοράς στον ΟΤ, μια πιθανή αναβάθμιση του ΧΑ και η ένταξη του στους ευρωπαϊκούς δείκτες του STOXX, όπως ο STOXX Europe 600 και ο Euro Stoxx, μπορεί να λειτουργήσει ως ισχυρός καταλύτης για εισροές κεφαλαίων. Περισσότερο μάλιστα από την επίδραση που θα έχει μια αντίστοιχη απόφαση από τον MSCI. Η Ελλάδα βρίσκεται ήδη σε watchlist από το 2025 και έχει συμπληρώσει το απαιτούμενο διάστημα παρακολούθησης, με πιθανή απόφαση εντός του 2026 και εφαρμογή τον Σεπτέμβριο.

Όπως είχε αναφέρει και η γενικά επιφυλακτική η JPMorgan, η ένταξη αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει σε παθητικές εισροές περίπου 962,7 εκατ. δολαρίων, ενώ εκτιμήσεις της HSBC ανεβάζουν το ποσό κοντά στο 1 δισ. δολάρια. Πρόκειται για κεφάλαια που κινούνται μηχανικά, βάσει των κανόνων των δεικτών, ανεξάρτητα από το επενδυτικό κλίμα.

Το μεγαλύτερο μέρος των εισροών αυτών αναμένεται να κατευθυνθεί στον τραπεζικό κλάδο, επιβεβαιώνοντας τον κεντρικό του ρόλο στην ελληνική αγορά. Η Εθνική Τράπεζα εκτιμάται ότι θα συγκεντρώσει περίπου 266,7 εκατ. δολάρια, η Eurobank 207,7 εκατ., η Alpha Bank 181,6 εκατ. και η Πειραιώς 178,3 εκατ. δολάρια. Εκτός τραπεζών, εισροές αναμένονται και σε άλλες μεγάλες εισηγμένες, όπως η Metlen (33,7 εκατ. δολάρια), ο Allwyn (26,2 εκατ.), η ΔΕΗ (25,6 εκατ.), η Jumbo (23,6 εκατ.) και ο OTE (19,3 εκατ.).

Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι η ελληνική αγορά εμφανίζει ήδη σαφή σημάδια ωρίμανσης. Η κεφαλαιοποίησή της έχει πλέον ξεπεράσει χώρες όπως η Πορτογαλία και η Ιρλανδία, ενώ οι ημερήσιοι όγκοι συναλλαγών έχουν αυξηθεί αισθητά σε σχέση με την προηγούμενη δεκαετία. Επίσης, εξελίξεις όπως η εξαγορά της Ελληνικά Χρηματιστήρια από την Euronext NV θεωρούνται ενδεικτικές της ενίσχυσης της διασύνδεσης με τις ευρωπαϊκές αγορές και της σταδιακής ομαλοποίησης.

Ευκαιρίες και βραχυπρόθεσμο κόστος στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Σε κάθε περίπτωση, άμεσα αναμένεται η απόφαση του MSCI, τους δείκτες του οποίου παρακολουθούν κεφάλαια περίπου 18,3 τρισ. δολαρίων, αν και η μετάβαση δεν είναι χωρίς κόστος. Η έξοδος από τους δείκτες αναδυόμενων αγορών ενδέχεται να προκαλέσει αρχικά εκροές κεφαλαίων από εξειδικευμένα funds, ενώ η στάθμιση της Ελλάδας στους δείκτες ανεπτυγμένων αγορών θα είναι σαφώς μικρότερη. Αυτό σημαίνει ότι, τουλάχιστον σε πρώτο χρόνο, η αγορά ενδέχεται να αντιμετωπίσει πιέσεις και άνισες επιπτώσεις μεταξύ εταιρειών.

Παρά ταύτα, σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, η αναβάθμιση αναμένεται να διευρύνει την πρόσβαση σε διεθνή κεφάλαια, να αυξήσει τη ρευστότητα και να ενισχύσει τη θέση της χώρας στον παγκόσμιο επενδυτικό χάρτη, επιβεβαιώνοντας τη συνολική βελτίωση της οικονομίας και της κεφαλαιαγοράς.

Τι «βλέπει» η JPMorgan για τις ροές κεφαλαίων

Σύμφωνα με αναλυτές της JPMorgan, το καθαρό αποτέλεσμα από τα παθητικά κεφάλαια που παρακολουθούν τους δείκτες ενδέχεται να είναι ελαφρώς αρνητικό βραχυπρόθεσμα, της τάξης των 300 εκατ. δολαρίων. Η εκτίμηση αυτή αποτυπώνει τη μετάβαση κεφαλαίων από τα funds αναδυόμενων αγορών προς τα funds ανεπτυγμένων αγορών.

Πιο συγκεκριμένα, τα κεφάλαια που επενδύουν σε ανεπτυγμένες αγορές αναμένεται να αγοράσουν περίπου 4,9 δισ. δολάρια ελληνικών μετοχών, ενώ τα αντίστοιχα κεφάλαια αναδυόμενων αγορών εκτιμάται ότι θα προχωρήσουν σε πωλήσεις περίπου 5,3 δισ. δολαρίων. Το αποτέλεσμα είναι λοιπόν ένα οριακά αρνητικό ισοζύγιο ροών.

Την ίδια ώρα, η Ελλάδα έχει σήμερα στάθμιση περίπου 0,60% στον δείκτη MSCI Emerging Markets, με οκτώ συμμετέχουσες εταιρείες. Σε περίπτωση αναβάθμισης, η στάθμιση αναμένεται να περιοριστεί σημαντικά, στο 0,07% στον MSCI World, στο 0,39% στον MSCI Europe και στο 0,26% στον MSCI EAFE. Παράλληλα, πέντε από τις οκτώ ελληνικές εταιρείες του δείκτη EM αναμένεται να μετακινηθούν στον MSCI World.

Το «ισοζύγιο» ροών και ο ρόλος των ενεργών επενδυτών

Παρά τις ισχυρές εκτιμήσεις για εισροές, η συνολική εικόνα παραμένει σύνθετη. Σύμφωνα με τη HSBC, οι εισροές από τη STOXX ενδέχεται να εξουδετερωθούν σε σημαντικό βαθμό από τις εκροές που θα προκαλέσουν οι αλλαγές στους δείκτες της MSCI και της FTSE, οδηγώντας σε ένα σχεδόν ουδέτερο τελικό αποτέλεσμα.

Η μεγαλύτερη ανησυχία, ωστόσο, αφορά τα ενεργά διαχειριζόμενα κεφάλαια. Τα funds αναδυόμενων αγορών, που σήμερα διατηρούν σημαντική έκθεση στην Ελλάδα, θα υποχρεωθούν να περιορίσουν τις θέσεις τους. Την ίδια στιγμή, τα funds ανεπτυγμένων αγορών ενδέχεται να μην καλύψουν πλήρως το κενό, θεωρώντας την ελληνική αγορά μικρή σε μέγεθος για ουσιαστικές τοποθετήσεις.

Τα στοιχεία positioning είναι ενδεικτικά. Περίπου το 60% των κεφαλαίων αναδυόμενων αγορών έχει έκθεση στην Ελλάδα, έναντι μόλις 7% των παγκόσμιων κεφαλαίων. Στον τραπεζικό κλάδο, το ποσοστό αυτό υποχωρεί ακόμη περισσότερο, στο 5%.