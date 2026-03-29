Ευρωπαϊκές Τράπεζες: Γεωστρατηγικός κίνδυνος, αλλά σταθεροποιημένοι δείκτες NPLs

Η σύγκλιση περιφέρειας και πυρήνα συνεχίζεται, αλλά οι γεωπολιτικές εξελίξεις και οι μακροοικονομικές πιέσεις διαμορφώνουν ένα πιο αβέβαιο περιβάλλον για το 2026.

Opinion 29.03.2026, 08:00
Συμεών Μαυρουδής

Η εικόνα του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος παραμένει συνολικά σταθερή, ωστόσο κάτω από την επιφάνεια διαμορφώνονται συνθήκες που καθιστούν το υπόλοιπο του 2026 πιο σύνθετο και λιγότερο προβλέψιμο.

Οι δείκτες μη εξυπηρετούμενων δανείων παραμένουν σε “ασφαλές” έδαφος, αλλά η επόμενη φάση του κύκλου θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από εξωγενείς παράγοντες.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά και τη δημοσίευση αποτελεσμάτων 2025 για το σύνολο των Ευρωπαϊκών Τραπεζών, ο μέσος δείκτης NPL διαμορφώθηκε στο 1,8% στο τέλος του 2025, παραμένοντας πρακτικά αμετάβλητος σε σχέση με το 2024.

Αυτό το στοιχείο από μόνο του δίνει μια εικόνα ωριμότητας του κύκλου απομόχλευσης που ξεκίνησε μετά την κρίση χρέους, καθώς οι τράπεζες έχουν πλέον περάσει σε μια φάση διαχείρισης και όχι εξυγίανσης ισολογισμών.

Ταυτόχρονα, η σύγκλιση μεταξύ των χωρών του ευρωπαϊκού πυρήνα και της περιφέρειας συνεχίζεται, κάτι που πριν από λίγα χρόνια φαινόταν δύσκολο να επιτευχθεί.

Ωστόσο, ακόμα υφίσταται μερική ανομοιομορφία. Η Γερμανία αποτελεί χαρακτηριστική εξαίρεση, με τον δείκτη NPL να κινείται ανοδικά προς το 1,9% από 1,6% ένα χρόνο πριν.

Η επιδείνωση συνδέεται κυρίως με την αδυναμία της οικονομικής δραστηριότητας και την πίεση στον τομέα των εμπορικών ακινήτων, ο οποίος εμφανίζει αυξημένες ενδείξεις στρες.

Αντίθετα, χώρες όπως η Ιταλία συνεχίζουν να εμφανίζουν βελτίωση, με τον δείκτη να υποχωρεί στο 2,8% από 3,1%, επιβεβαιώνοντας ότι οι τιτλοποιήσεις και οι πωλήσεις χαρτοφυλακίων εξακολουθούν να λειτουργούν αποτελεσματικά.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Ελλάδα παρουσιάζει μια από τις πιο ενδιαφέρουσες περιπτώσεις. Ο δείκτης NPL υποχώρησε περαιτέρω στο 2,5% τον Δεκέμβριο 2025, από 2,9% το 2024 και από επίπεδα άνω του 40% πριν από λίγα χρόνια.

Η πρόοδος αυτή δεν είναι απλώς λογιστική, αλλά αντανακλά μια πιο δομική βελτίωση της ποιότητας ενεργητικού, με τις τράπεζες να έχουν πλέον καθαρίσει τους ισολογισμούς τους και να κινούνται πιο κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η απόσταση της Ελλάδας από τον μέσο όρο της ΕΕ έχει περιοριστεί σημαντικά, καθώς το spread έχει πέσει κάτω από μία ποσοστιαία μονάδα.

Αυτό αποτελεί ένδειξη ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα έχει περάσει σε μια νέα φάση κανονικότητας, όπου οι αποκλίσεις δεν είναι πλέον δομικές αλλά κυκλικές.

Παρά την πρόοδο, η διασπορά παραμένει. Χώρες όπως η Πολωνία και η Ουγγαρία διατηρούν δείκτες κοντά στο 4%, ενώ η Αυστρία κινείται γύρω στο 2,5%, επίπεδα που υπενθυμίζουν ότι η ποιότητα ενεργητικού εξακολουθεί να επηρεάζεται από τοπικούς παράγοντες, όπως η δομή της οικονομίας και η έκθεση σε συγκεκριμένους κλάδους.

Το πιο κρίσιμο σημείο αφορά στις προοπτικές για το 2026. Τα τρέχοντα στοιχεία δεν ενσωματώνουν πλήρως τις επιπτώσεις από τις πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις, ιδιαίτερα τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Αυτό δημιουργεί ένα περιβάλλον όπου οι δείκτες NPL μπορεί να παραμείνουν σταθεροί σε ονομαστικούς όρους, αλλά οι κίνδυνοι αυξάνονται στο περιθώριο.

Οι πιέσεις αναμένεται να είναι πιο έντονες σε τομείς με υψηλή ενεργειακή εξάρτηση, καθώς και σε δανειολήπτες που έχουν ήδη επιβαρυνθεί από το υψηλό κόστος χρήματος των τελευταίων ετών.

Η μέχρι τώρα ανθεκτικότητα των τραπεζικών χαρτοφυλακίων βασίστηκε σε ισχυρή απασχόληση και σταθερή κατανάλωση, παράγοντες που δεν είναι δεδομένοι σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας.

Συνολικά, η εικόνα που διαμορφώνεται είναι αυτή ενός συστήματος που έχει ενισχυθεί σημαντικά σε σχέση με το παρελθόν, αλλά εισέρχεται σε μια νέα φάση όπου οι εξωτερικοί κίνδυνοι αποκτούν μεγαλύτερη σημασία από τα εσωτερικά προβλήματα. Για τις ελληνικές τράπεζες ειδικά, η πρόκληση πλέον δεν είναι η μείωση των NPL, αλλά η διατήρησή τους σε χαμηλά επίπεδα σε ένα πιο απαιτητικό μακροοικονομικό περιβάλλον.

Με άλλα λόγια, η κρίση ισολογισμών έχει περάσει, αλλά ο κύκλος ρίσκου δεν έχει τελειώσει.

Ο Συμεών Μαυρουδής είναι Διαχειριστής Α/Κ και ιδιωτικών χαρτοφυλακίων στη Fast Finance ΑΕΠΕΥ

Unilever: Μηνύεται για δυσφήμιση – H διαμάχη για την Παλαιστίνη
World

Ben & Jerry’s vs Unilever: Στα δικαστήρια για την Παλαιστίνη
Ηγουμενίτσα: Μηχανική βλάβη οδήγησε πλοίο να δέσει στο λιμάνι
Ακτοπλοΐα

Μηχανική βλάβη οδήγησε πλοίο στο λιμάνι Ηγουμενίτσας
Εταιρικές συγχωνεύσεις: Η Ευρώπη θα πρέπει να το σκεφτεί δύο φορές πριν χαλαρώσει τους κανόνες της
World

Το ρίσκο της Ευρώπης από τη χαλάρωση των κανόνων συγχωνεύσεων
Μέση Ανατολή: Πώς ο πόλεμος μπορεί να πυροδοτήσει παγκόσμια επισιτιστική κρίση [γραφήματα]
World

Τι μπορεί να πυροδοτήσει παγκόσμια επισιτιστική κρίση [γραφήματα]
Αλουμίνιο: Ιρανική επίθεση σε εργοστάσιο παραγωγής στο Αμπού Ντάμπι
World

Ιρανικό πλήγμα σε μεγάλο παραγωγό αλουμινίου, φόβοι για ελλείψεις
Ζελένσκι: Η Ρωσία χαρτογραφεί αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία για να βοηθήσει το Ιράν
Κόσμος

Πώς η Ρωσία δίνει στόχους στο Ιράν αμερικανικά assets

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ευρωπαϊκή οικονομία: Οι πρώτες επιπτώσεις από τον πόλεμο στη Μ. Ανατολή
World

Οι πρώτες επιπτώσεις στην οικονομία της ΕΕ από το πόλεμο

Παρά το βαρύ αποτύπωμα του πολέμου στην ευρωπαϊκή οικονομία, το Eurogroup που συνήλθε εκτάκτως την Παρασκευή δεν κατέληξε σε κοινές αποφάσεις για οριζόντια μέτρα

Μελίνα Ζιάγκου
IKEA: Γιατί ψάχνει διέξοδο στην Ινδία
World

Σε ποια υποσχόμενη αγορά ψάχνει διέξοδο η ΙΚΕΑ

Ο σουηδικός κολοσσός ΙΚΕΑ βλέπει την Ινδία όχι μόνο ως μια πιθανή σημαντική αγορά λιανικής πώλησης, αλλά και ως έναν πιθανό κόμβο εξαγωγών

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Νέοι ενοικιαστές: Γιατί επιλέγουν σπίτια χωρίς καθιστικό στις μεγάλες πόλεις
World

Γιατί οι νέοι επιλέγουν σπίτια χωρίς καθιστικό στις μεγάλες πόλεις

Ολοένα και περισσότεροι νέοι ενοικιαστές επιλέγουν διαμερίσματα χωρίς σαλόνι

Νατάσα Σινιώρη
Τιμολόγια ρεύματος: Αύξηση 18,5% λόγω πολέμου – Ψαλίδι ετοιμάζουν οι πάροχοι
Ηλεκτρισμός

Ο πόλεμος χτυπά το ρεύμα – Με εκπτώσεις απαντούν οι πάροχοι

Τα τιμολόγια ρεύματος επηρεάζει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή - Αύξηση 18% στο χρηματιστήριο ενέργειας

Χρήστος Κολώνας
P&G Ελλάς: Πώς αύξησε κέρδη και πωλήσεις
Business

Πώς αύξησε κέρδη και πωλήσεις η P&G Eλλάς

Ποιες είναι οι στρατηγικές προτεραιότητες της P&G Ελλάς, η οποία στοχεύει στην περαιτέρω διεύρυνση του μεριδίου αγοράς της

Μαρία Σιδέρη
Ναυτιλία: Τα πλοία αφήνουν το φορτίο για να μεταφέρουν καύσιμα
Ποντοπόρος

Τα πλοία αφήνουν το φορτίο για να μεταφέρουν καύσιμα

Κραδασμοί στη ναυτιλία από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή - Η πίεση στα κόστη και τους ναύλους

Λάμπρος Καραγεώργος
Twitter: Η 20η επέτειος μιας πλατφόρμας που άλλαξε τον κόσμο
World

Είκοσι χρόνια Twitter: Το «πουλί» που κατέκτησε τον κόσμο

Είκοσι χρόνια μετά τη γέννησή του, το Twitter – σήμερα X – παραμένει μια από τις πιο ισχυρές και αμφιλεγόμενες πλατφόρμες στον πλανήτη

Νατάσα Σινιώρη
Καναδάς: Οι δασμοί «παγώνουν» τις επιχειρήσεις στο Ουίνδσορ
World

Πώς οι απειλές Τραμπ «λύγισαν» μια ολόκληρη πόλη στον Καναδά

Η απειλή δασμών και η αβεβαιότητα για τη συμφωνία USMCA πλήττουν τις επιχειρήσεις, την εργασία και την αγορά ακινήτων στο Ουίνδσορ του Καναδά

Νατάσα Σινιώρη
Ευρωπαϊκές Τράπεζες: Γεωστρατηγικός κίνδυνος, αλλά σταθεροποιημένοι δείκτες NPLs
Opinion

Τράπεζες και γεωστρατηγικό ρίσκο

Η σύγκλιση περιφέρειας και πυρήνα συνεχίζεται, αλλά οι γεωπολιτικές εξελίξεις και οι μακροοικονομικές πιέσεις διαμορφώνουν ένα πιο αβέβαιο περιβάλλον για το 2026.

Συμεών Μαυρουδής
Η τιμή, τιμή (δεν) έχει
Opinion

Η τιμή, τιμή (δεν) έχει

Ο πληθωρισμός ήταν αυτός που ώθησε τα εκπτωτικά καταστήματα να στοχεύσουν σε μια ομάδα υψηλότερου εισοδήματος - Τι θα γίνει μετά τον πόλεμο στο Ιράν;

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Οι εργαζόμενοι έχουν ανάγκη πολύ περισσότερα από μια αύξηση 40 ευρώ τον μήνα
Opinion

Οι εργαζόμενοι έχουν ανάγκη πολύ περισσότερα από μια αύξηση 40 ευρώ τον μήνα

Η αύξηση στον κατώτατο μισθό δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα της κρίσης κόστους ζωής στη χώρα

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Επιδόματα αντί φόρων
Opinion

Επιδόματα αντί φόρων

Την ώρα που άλλες ευρωπαϊκές χώρες πειραματίζονται με τη μείωση των φόρων για την αντιμετώπιση της ακρίβεια, η Ελλάδα επιμένει στις επιδοτήσεις

Γιώργος Μανέττας
Αλεξανδρούπολη
Opinion

Αλεξανδρούπολη

Η Αλεξανδρούπολη απέχει πολύ από το να γίνει κόμβος – Η πραγματική εικόνα

Χρήστος Κολώνας
Οι νέες ισορροπίες μετά την κρίση στο Ιράν
Απόψεις

Οι νέες ισορροπίες μετά το Ιράν

Οι αγορές βρίσκονται υπό πίεση, με την ενέργεια να παραμένει στο επίκεντρο.

Συμεών Μαυρουδής
Σε κρίσιμη φάση ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή
Opinion

Σε κρίσιμη φάση ο πόλεμος

Χτυπώντας την ενεργειακή καρδιά του Ιράν, ο ισραηλινός στρατός επιδιώκει να ανακτήσει την πρωτοβουλία ενόψει των απειλών για το Στενό του Ορμούζ.

Αθανάσιος Χ. Παπανδρόπουλος
Unilever: Μηνύεται για δυσφήμιση – H διαμάχη για την Παλαιστίνη
World

Ben & Jerry’s vs Unilever: Στα δικαστήρια για την Παλαιστίνη

Η πρώην πρόεδρος του ανεξάρτητου συμβουλίου της Ben & Jerry’s κατηγορεί Unilever και Magnum για οργανωμένη δυσφήμιση λόγω της στάσης της υπέρ της Παλαιστίνης

Νατάσα Σινιώρη
Ηγουμενίτσα: Μηχανική βλάβη οδήγησε πλοίο να δέσει στο λιμάνι
Ακτοπλοΐα

Μηχανική βλάβη οδήγησε πλοίο στο λιμάνι Ηγουμενίτσας

Στο πλοίο επέβαιναν 218 επιβάτες, 70 μέλη πληρώματος, ενώ μετέφερε 65 Ι.Χ. οχήματα και 114 φορτηγά

Εταιρικές συγχωνεύσεις: Η Ευρώπη θα πρέπει να το σκεφτεί δύο φορές πριν χαλαρώσει τους κανόνες της
World

Το ρίσκο της Ευρώπης από τη χαλάρωση των κανόνων συγχωνεύσεων

Μια αυστηρή πολιτική ανταγωνισμού δεν αποτελεί εμπόδιο για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, τονίζει ο Economist

Μέση Ανατολή: Πώς ο πόλεμος μπορεί να πυροδοτήσει παγκόσμια επισιτιστική κρίση [γραφήματα]
World

Τι μπορεί να πυροδοτήσει παγκόσμια επισιτιστική κρίση [γραφήματα]

'Οσο περισσότερο διαρκεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή τόσο πιο σοβαρή θα γίνει η επισιτιστική κρίση

Ανθή Γεωργίου
Αλουμίνιο: Ιρανική επίθεση σε εργοστάσιο παραγωγής στο Αμπού Ντάμπι
World

Ιρανικό πλήγμα σε μεγάλο παραγωγό αλουμινίου, φόβοι για ελλείψεις

Η EGA παράγει αλουμίνιο και είναι κοινή ιδιοκτησία του κρατικού fund Mubadala του Αμπού Ντάμπι και της Investment Corporation of Dubai.

Ζελένσκι: Η Ρωσία χαρτογραφεί αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία για να βοηθήσει το Ιράν
Κόσμος

Πώς η Ρωσία δίνει στόχους στο Ιράν αμερικανικά assets

Ο Ζελένσκι μιλά για δορυφορικές εικόνες που δόθηκαν στο Ιράν με υλικό της αεροπορικής βάσης Prince Sultan στη Σαουδική Αραβία που χτυπήθηκε πρόσφατα

Colgate – Palmolive: Αντιμετωπίζει αγωγές για τα παιδικά στοματικά διαλύματα
World

Δικαστήριο επιτρέπει αγωγές για τη σήμανση παιδικών προϊόντων Colgate

Δικαστήριο στις ΗΠΑ επιτρέπει αγωγές κατά της Colgate - Palmolive για παραπλανητική ασφάλεια παιδικών στοματικών διαλυμάτων κάτω των 6 ετών

Γαλλία: Αυξήθηκαν 30% τα λουκέτα εργοστασίων λόγω πίεσης από δασμούς Τραμπ και Ασία
World

Σε Συμπληγάδες τα εργοστάσια στη Γαλλία - Αύξηση 30% στα λουκέτα

Εταιρείες στη Γαλλία όπως η χαλυβουργία ArcelorMittal και ο προμηθευτής ανταλλακτικών αυτοκινήτων Valeo, κλείνουν λόγω πτώσης ζήτησης

Δημήτρης Σταμούλης
Νέοι ενοικιαστές: Γιατί επιλέγουν σπίτια χωρίς καθιστικό στις μεγάλες πόλεις
World

Γιατί οι νέοι επιλέγουν σπίτια χωρίς καθιστικό στις μεγάλες πόλεις

Ολοένα και περισσότεροι νέοι ενοικιαστές επιλέγουν διαμερίσματα χωρίς σαλόνι

Νατάσα Σινιώρη
Ινδία: Δρομολογήθηκε η διάσπαση του ομίλου Vedanta
World

Εντός του Απριλίου η διάσπαση του ομίλου Vedanta στην Ινδία

Ο όμιλος με τα υψηλά χρέη πήρε το «πράσινο φως» απο δικαστήριο στην Ινδία για να προχωρήσει σε διάσπαση

Πακιστάν: Φιλοξενεί περιφερειακές συνομιλίες σχετικά με Ιράν και Στενά του Ορμούζ
World

Ποιες χώρες συζητούν για κοινοπραξία ελέγχου ροών πετρελαίου μέσω Ορμούζ

Χώρες της περιοχής καταθέτουν προτάσεις σε συνομιλίες στο Πακιστάν για την αποδέσμευση των Στενών του Ορμούζ

Δημήτρης Σταμούλης
Φιλιππίνες: Το διυλιστήριο Petron θα αγοράσει περισσότερο ρωσικό αργό λόγω Ιράν
World

Μεγάλη στροφή στο ρωσικό αργό από διυλιστήριο των Φιλιππίνων

Οι Φιλιππίνες προμηθεύονται σχεδόν το σύνολο των αναγκών τους σε πετρέλαιο από τη Μέση Ανατολή

Στενά Ορμούζ: Σαουδαραβικό αργό κατευθύνεται προς το Πακιστάν
Ποντοπόρος

Σπάνιο «πέρασμα» σαουδαραβικού αργού από Ορμούζ προς Πακιστάν

Το ιρανικό κοινοβούλιο επεξεργάζεται ένα σχέδιο νόμου που θα επιβάλλει τέλος στα πλοία που ζητούν ασφαλή διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ

Καναδάς: Οι δασμοί «παγώνουν» τις επιχειρήσεις στο Ουίνδσορ
World

Πώς οι απειλές Τραμπ «λύγισαν» μια ολόκληρη πόλη στον Καναδά

Η απειλή δασμών και η αβεβαιότητα για τη συμφωνία USMCA πλήττουν τις επιχειρήσεις, την εργασία και την αγορά ακινήτων στο Ουίνδσορ του Καναδά

Νατάσα Σινιώρη
Telecom Italia: Ακυρώνει το σχέδιο ανανέωσης της σύμβασης με την Inwit Tower το 2030
World

Όπισθεν Telecom Italia σε σύμβαση για πύργους κινητής τηλεφωνίας

Η Telecom Italia αποφάσισε ότι δεν θα παρατείνει την τρέχουσα σύμβαση μετά τη λήξη της τον Αύγουστο του 2030

Βρετανία: Πλαφόν στις τιμές των συνταγών από την αρχή ανταγωνισμού
World

Κόφτες» στις τιμές των κτηνιατρικών συνταγών

Η αρχή ανταγωνισμού στη Βρετανία βάζει φρένο στις χρεώσεις συνταγογράφησης

Νατάσα Σινιώρη

