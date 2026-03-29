Πακιστάν: Ενδεχόμενες επαφές ΗΠΑ-Ιράν μέσα στις επόμενες μέρες

Ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν τα ξημερώματα την Τεχεράνη ενώ στο Λίβανο μαίνονται οι μάχες μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ που επιχειρεί να πάρει τον έλεγχο του νοτίου τμήματος της χώρας.

Οι Χούθι της Υεμένης εξαπέλυσαν δύο πυραύλους στο Ισραήλ και ανακοίνωσαν ότι θα συμμετάσχουν στον πόλεμο εάν συνεχιστούν τα πλήγματα στο Ιράν και εάν άλλα κράτη εμπλακούν επίσης στις συγκρούσεις.

Οι επόμενες κινήσεις των ΗΠΑ παραμένουν άγνωστες καθώς τόσο ο Τραμπ όσο και ανώτεροι αξιωματούχοι συνεχίζουν τις αντιφατικές δηλώσεις, με επιπλέον αμερικανικά στρατεύματα να κατευθύνονται στη Μέση Ανατολή.

