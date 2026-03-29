Κώτσηρας: Στοχευμένα μέτρα σε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη

Την ανάγκη για τη διασφάλιση του δημοσιονομικού χώρου, την αποτελεσματικότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη, υπογραμμίζει ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργος Κώτσηρας αναφερόμενος στα μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης απο τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

«Τα μέτρα που έχουμε επιλέξει είναι πλήρως κοστολογημένα, σε μεγάλο βαθμό δοκιμασμένα και κυρίως στοχευμένα σε όσους έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη, τονίζει ο κ.Κώτσηρας και προσθέτει ότι «με τις παρεμβάσεις που εφαρμόζουμε, κατευθύνουμε τους πόρους εκεί όπου υπάρχει πραγματική ανάγκη. Είναι χαρακτηριστικό ότι η επιδότηση που δίνεται για τη μετακίνηση αντιστοιχεί σε περίπου 36 λεπτά ανά λίτρο για μια μέση κατανάλωση, καλύπτοντας ουσιαστικά την αύξηση της τιμής που προκάλεσε η διεθνής κρίση. Παράλληλα, η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, ύψους 16 λεπτών ανά λίτρο, υπερβαίνει κατά πολύ το όφελος που θα μπορούσε να προκύψει από μια ενδεχόμενη μείωση του ΕΦΚ, δεδομένων των περιορισμών που θέτει το ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Επιπλέον, η επιλογή των επιδοτήσεων μας δίνει τη δυνατότητα ευελιξίας και προσαρμογής, ανάλογα με την πορεία των διεθνών τιμών και δεδομένης της αβεβαιότητας της κατάστασης, κάτι που δεν θα ίσχυε στην περίπτωση μόνιμων παρεμβάσεων.

Μιλωντας ειδικότερα για τη δέσμη έκτακτων μέτρων, υψους 300 εκατομμυρίων ευρώ, υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας υπογραμμίζει ότι στόχος είναι να περιορίσουμε τις συνέπειες της αύξησης των τιμών των καυσίμων κατά τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και να στηρίξουμε τους πολίτες και κρίσιμους τομείς της οικονομίας.

Ο κ.Κώτσηρας σε συνέντευξη του στην εφημερίδα Political, αναφέρεται σε τέσσερις βασικές παρεμβάσεις.

Οι τέσσερις παρεμβάσεις

Πρώτον, επιδοτούμε το πετρέλαιο κίνησης στο δίκτυο διανομής κατά 16 λεπτά ανά λίτρο, ώστε το συνολικό τελικό όφελος για τον καταναλωτή να ανέρχεται στα 20 λεπτά ανά λίτρο, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η παρέμβαση αυτή στοχεύει κυρίως στη συγκράτηση του κόστους στην εφοδιαστική αλυσίδα, δεδομένου ότι το πετρέλαιο κίνησης χρησιμοποιείται ευρέως στις μεταφορές και στην αγροτική παραγωγή.

Δεύτερον, ενισχύουμε τη μετακίνηση των πολιτών μέσω ηλεκτρονικής κάρτας, η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προμήθεια καυσίμων, καθώς και για μετακινήσεις με μέσα μαζικής μεταφοράς και ταξί. Η ενίσχυση ανέρχεται σε 50 ευρώ για το δίμηνο στην ηπειρωτική Ελλάδα και σε 60 ευρώ για τη νησιωτική, με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια που καλύπτουν περίπου τα τρία τέταρτα των ιδιοκτητών οχημάτων. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα γίνεται μέσω της πλατφόρμας gov.gr και η καταβολή της ενίσχυσης προγραμματίζεται πριν από το Πάσχα.

Τρίτον, στηρίζουμε των πρωτογενή τομέα με επιδότηση 15% στις αγορές λιπασμάτων για τους επόμενους δύο μήνες, συμβάλλοντας στη μείωση του αυξημένου κόστους παραγωγής. Και τέταρτον, λαμβάνουμε μέτρα για να συγκρατήσουμε τις αυξήσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, μέσω αποζημίωσης των εταιρειών βάσει των υποχρεωτικών εκπτώσεων που παρέχουν.

Ένα μέρος του κόστους των μέτρων, περίπου το ένα τρίτο, θα καλυφθεί από την αναπροσαρμογή της φορολόγησης στα διαδικτυακά τυχερά παίγνια – τομέας που παρουσιάζει σημαντική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Η παρέμβαση αυτή συνδέεται και με το επικείμενο νομοσχέδιο για την καταπολέμηση του παράνομου τζόγου και ενισχύει τη δημοσιονομική ισορροπία με κοινωνικά δίκαιο τρόπο.

Συνολικά πρόκειται για μια ουσιαστική και προσεκτικά σχεδιασμένη δέσμη μέτρων, η οποία, σε συνδυασμό με το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα καύσιμα και σε βασικά προϊόντα, θα συμβάλει στην αντιμετώπιση των άμεσων οικονομικών συνεπειών της κρίσης. Το γεγονός ότι μπορούμε να υλοποιούμε τέτοιες παρεμβάσεις οφείλεται στην ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας και στη συνετή δημοσιονομική πολιτική των τελευταίων ετών. Με αποφασιστικότητα και αίσθημα ευθύνης ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες των πολιτών και στεκόμαστε έμπρακτα στο πλευρό τους.

Πρόσθετες παρεμβάσεις αν η κρίση κλιμακωθεί

Ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας επισημαίνει ακόμα ότι «ο βασικός μας σχεδιασμός δεν μεταβάλλεται. Τα μέτρα που λάβαμε είναι προσωρινά και κινούνται εντός των δυνατοτήτων του φετινού προϋπολογισμού. Συνεπώς δεν επηρεάζουν τον δημοσιονομικό χώρο των επόμενων ετών, ούτε ανατρέπουν τον προγραμματισμό μας για μελλοντικές παρεμβάσεις.

Η θετική πορεία της οικονομίας τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργήσει δημοσιονομικά περιθώρια, τα οποία, ωστόσο, οφείλουμε να αξιοποιούμε με σύνεση. Αυτό κάνουμε και θα συνεχίσουμε να κάνουμε, χωρίς να διακινδυνεύουμε τη σταθερότητα και αξιοπιστία της χώρας.

Αν η κρίση κλιμακωθεί, θα απαιτηθούν προφανώς πρόσθετες παρεμβάσεις, ιδίως σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά σε αυτή τη συζήτηση, όπως έπραξε σε όλες τις μεγάλες κρίσεις των τελευταίων ετών, από την πανδημία έως την ενεργειακή κρίση.

Η ισχυρή παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ευρώπη και η ανάληψη της προεδρίας του Eurogroup από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη ενισχύουν τη δυνατότητά μας να συμβάλουμε στη διαμόρφωση κοινών ευρωπαϊκών λύσεων, που είναι απαραίτητες σε περιόδους διεθνών αναταράξεων.