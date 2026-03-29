Κώτσηρας: Στοχευμένα μέτρα σε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη

«Τα μέτρα που λάβαμε είναι προσωρινά και κινούνται εντός των δυνατοτήτων του φετινού προϋπολογισμού» λέει ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας Γιώργος Κώτσηρας

Economy 29.03.2026, 13:42
Newsroom

Την ανάγκη για τη διασφάλιση του δημοσιονομικού χώρου, την αποτελεσματικότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη, υπογραμμίζει ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργος Κώτσηρας αναφερόμενος στα μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης απο τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

«Τα μέτρα που έχουμε επιλέξει είναι πλήρως κοστολογημένα, σε μεγάλο βαθμό δοκιμασμένα και κυρίως στοχευμένα σε όσους έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη, τονίζει ο κ.Κώτσηρας και προσθέτει ότι «με τις παρεμβάσεις που εφαρμόζουμε, κατευθύνουμε τους πόρους εκεί όπου υπάρχει πραγματική ανάγκη. Είναι χαρακτηριστικό ότι η επιδότηση που δίνεται για τη μετακίνηση αντιστοιχεί σε περίπου 36 λεπτά ανά λίτρο για μια μέση κατανάλωση, καλύπτοντας ουσιαστικά την αύξηση της τιμής που προκάλεσε η διεθνής κρίση. Παράλληλα, η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, ύψους 16 λεπτών ανά λίτρο, υπερβαίνει κατά πολύ το όφελος που θα μπορούσε να προκύψει από μια ενδεχόμενη μείωση του ΕΦΚ, δεδομένων των περιορισμών που θέτει το ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Επιπλέον, η επιλογή των επιδοτήσεων μας δίνει τη δυνατότητα ευελιξίας και προσαρμογής, ανάλογα με την πορεία των διεθνών τιμών και δεδομένης της αβεβαιότητας της κατάστασης, κάτι που δεν θα ίσχυε στην περίπτωση μόνιμων παρεμβάσεων.

Μιλωντας ειδικότερα για τη δέσμη έκτακτων μέτρων, υψους  300 εκατομμυρίων ευρώ, υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας υπογραμμίζει ότι στόχος είναι να περιορίσουμε τις συνέπειες της αύξησης των τιμών των καυσίμων κατά τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και να στηρίξουμε τους πολίτες και κρίσιμους τομείς της οικονομίας.

Ο κ.Κώτσηρας σε συνέντευξη του στην εφημερίδα Political, αναφέρεται σε τέσσερις βασικές παρεμβάσεις.

Οι τέσσερις παρεμβάσεις

Πρώτον, επιδοτούμε το πετρέλαιο κίνησης στο δίκτυο διανομής κατά 16 λεπτά ανά λίτρο, ώστε το συνολικό τελικό όφελος για τον καταναλωτή να ανέρχεται στα 20 λεπτά ανά λίτρο, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η παρέμβαση αυτή στοχεύει κυρίως στη συγκράτηση του κόστους στην εφοδιαστική αλυσίδα, δεδομένου ότι το πετρέλαιο κίνησης χρησιμοποιείται ευρέως στις μεταφορές και στην αγροτική παραγωγή.

Δεύτερον, ενισχύουμε τη μετακίνηση των πολιτών μέσω ηλεκτρονικής κάρτας, η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προμήθεια καυσίμων, καθώς και για μετακινήσεις με μέσα μαζικής μεταφοράς και ταξί. Η ενίσχυση ανέρχεται σε 50 ευρώ για το δίμηνο στην ηπειρωτική Ελλάδα και σε 60 ευρώ για τη νησιωτική, με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια που καλύπτουν περίπου τα τρία τέταρτα των ιδιοκτητών οχημάτων. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα γίνεται μέσω της πλατφόρμας gov.gr και η καταβολή της ενίσχυσης προγραμματίζεται πριν από το Πάσχα.

Τρίτον, στηρίζουμε των πρωτογενή τομέα με επιδότηση 15% στις αγορές λιπασμάτων για τους επόμενους δύο μήνες, συμβάλλοντας στη μείωση του αυξημένου κόστους παραγωγής. Και τέταρτον, λαμβάνουμε μέτρα για να συγκρατήσουμε τις αυξήσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, μέσω αποζημίωσης των εταιρειών βάσει των υποχρεωτικών εκπτώσεων που παρέχουν.

Ένα μέρος του κόστους των μέτρων, περίπου το ένα τρίτο, θα καλυφθεί από την αναπροσαρμογή της φορολόγησης στα διαδικτυακά τυχερά παίγνια – τομέας που παρουσιάζει σημαντική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Η παρέμβαση αυτή συνδέεται και με το επικείμενο νομοσχέδιο για την καταπολέμηση του παράνομου τζόγου και ενισχύει τη δημοσιονομική ισορροπία με κοινωνικά δίκαιο τρόπο.

Συνολικά πρόκειται για μια ουσιαστική και προσεκτικά σχεδιασμένη δέσμη μέτρων, η οποία, σε συνδυασμό με το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα καύσιμα και σε βασικά προϊόντα, θα συμβάλει στην αντιμετώπιση των άμεσων οικονομικών συνεπειών της κρίσης. Το γεγονός ότι μπορούμε να υλοποιούμε τέτοιες παρεμβάσεις οφείλεται στην ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας και στη συνετή δημοσιονομική πολιτική των τελευταίων ετών. Με αποφασιστικότητα και αίσθημα ευθύνης ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες των πολιτών και στεκόμαστε έμπρακτα στο πλευρό τους.

Πρόσθετες παρεμβάσεις αν η κρίση κλιμακωθεί

Ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας  επισημαίνει ακόμα ότι «ο βασικός μας σχεδιασμός δεν μεταβάλλεται. Τα μέτρα που λάβαμε είναι προσωρινά και κινούνται εντός των δυνατοτήτων του φετινού προϋπολογισμού. Συνεπώς δεν επηρεάζουν τον δημοσιονομικό χώρο των επόμενων ετών, ούτε ανατρέπουν τον προγραμματισμό μας για μελλοντικές παρεμβάσεις.

Η θετική πορεία της οικονομίας τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργήσει δημοσιονομικά περιθώρια, τα οποία, ωστόσο, οφείλουμε να αξιοποιούμε με σύνεση. Αυτό κάνουμε και θα συνεχίσουμε να κάνουμε, χωρίς να διακινδυνεύουμε τη σταθερότητα και αξιοπιστία της χώρας.

Αν η κρίση κλιμακωθεί, θα απαιτηθούν προφανώς πρόσθετες παρεμβάσεις, ιδίως σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά σε αυτή τη συζήτηση, όπως έπραξε σε όλες τις μεγάλες κρίσεις των τελευταίων ετών, από την πανδημία έως την ενεργειακή κρίση.

Η ισχυρή παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ευρώπη και η ανάληψη της προεδρίας του Eurogroup από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη ενισχύουν τη δυνατότητά μας να συμβάλουμε στη διαμόρφωση κοινών ευρωπαϊκών λύσεων, που είναι απαραίτητες σε περιόδους διεθνών αναταράξεων.

Πιερρακάκης: Το κράτος θα στηρίξει τους πολίτες, για όσο διάστημα χρειαστεί
Economy

Πιερρακάκης: Το κράτος θα στηρίξει τους πολίτες, για όσο διάστημα χρειαστεί
Κώτσηρας: Στοχευμένα μέτρα σε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη
Economy

Κώτσηρας: Στοχευμένα μέτρα σε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη
myDATA: Τα SOS για τη διαβίβαση παραστατικών
Economy

myDATA: Τα SOS για τη διαβίβαση παραστατικών
Δημόσιο χρέος: Σε τροχιά μείωσης παρά τον πόλεμο
Economy

Δημόσιο χρέος: Σε τροχιά μείωσης παρά τον πόλεμο
Economy

ΕΦΚΑ: Τέσσερις προφυλακίσεις για την απάτη – Στα 31 εκατ. ευρώ η ζημία για το Δημόσιο
Fuel Pass: Τι ισχύει για συζύγους και συνιδιοκτήτες ΙΧ
Economy

Fuel Pass: Τι ισχύει για συζύγους και συνιδιοκτήτες ΙΧ

Ευρωπαϊκή οικονομία: Οι πρώτες επιπτώσεις από τον πόλεμο στη Μ. Ανατολή
World

Οι πρώτες επιπτώσεις στην οικονομία της ΕΕ από το πόλεμο

Παρά το βαρύ αποτύπωμα του πολέμου στην ευρωπαϊκή οικονομία, το Eurogroup που συνήλθε εκτάκτως την Παρασκευή δεν κατέληξε σε κοινές αποφάσεις για οριζόντια μέτρα

Μελίνα Ζιάγκου
IKEA: Γιατί ψάχνει διέξοδο στην Ινδία
World

Σε ποια υποσχόμενη αγορά ψάχνει διέξοδο η ΙΚΕΑ

Ο σουηδικός κολοσσός ΙΚΕΑ βλέπει την Ινδία όχι μόνο ως μια πιθανή σημαντική αγορά λιανικής πώλησης, αλλά και ως έναν πιθανό κόμβο εξαγωγών

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Νέοι ενοικιαστές: Γιατί επιλέγουν σπίτια χωρίς καθιστικό στις μεγάλες πόλεις
World

Γιατί οι νέοι επιλέγουν σπίτια χωρίς καθιστικό στις μεγάλες πόλεις

Ολοένα και περισσότεροι νέοι ενοικιαστές επιλέγουν διαμερίσματα χωρίς σαλόνι

Νατάσα Σινιώρη
Τιμολόγια ρεύματος: Αύξηση 18,5% λόγω πολέμου – Ψαλίδι ετοιμάζουν οι πάροχοι
Ηλεκτρισμός

Ο πόλεμος χτυπά το ρεύμα – Με εκπτώσεις απαντούν οι πάροχοι

Τα τιμολόγια ρεύματος επηρεάζει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή - Αύξηση 18% στο χρηματιστήριο ενέργειας

Χρήστος Κολώνας
P&G Ελλάς: Πώς αύξησε κέρδη και πωλήσεις
Business

Πώς αύξησε κέρδη και πωλήσεις η P&G Eλλάς

Ποιες είναι οι στρατηγικές προτεραιότητες της P&G Ελλάς, η οποία στοχεύει στην περαιτέρω διεύρυνση του μεριδίου αγοράς της

Μαρία Σιδέρη
Ναυτιλία: Τα πλοία αφήνουν το φορτίο για να μεταφέρουν καύσιμα
Ποντοπόρος

Τα πλοία αφήνουν το φορτίο για να μεταφέρουν καύσιμα

Κραδασμοί στη ναυτιλία από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή - Η πίεση στα κόστη και τους ναύλους

Λάμπρος Καραγεώργος
Twitter: Η 20η επέτειος μιας πλατφόρμας που άλλαξε τον κόσμο
World

Είκοσι χρόνια Twitter: Το «πουλί» που κατέκτησε τον κόσμο

Είκοσι χρόνια μετά τη γέννησή του, το Twitter – σήμερα X – παραμένει μια από τις πιο ισχυρές και αμφιλεγόμενες πλατφόρμες στον πλανήτη

Νατάσα Σινιώρη
Καναδάς: Οι δασμοί «παγώνουν» τις επιχειρήσεις στο Ουίνδσορ
World

Πώς οι απειλές Τραμπ «λύγισαν» μια ολόκληρη πόλη στον Καναδά

Η απειλή δασμών και η αβεβαιότητα για τη συμφωνία USMCA πλήττουν τις επιχειρήσεις, την εργασία και την αγορά ακινήτων στο Ουίνδσορ του Καναδά

Νατάσα Σινιώρη
Πιερρακάκης: Το κράτος θα στηρίξει τους πολίτες, για όσο διάστημα χρειαστεί
Economy

Πιερρακάκης: Το κράτος θα στηρίξει τους πολίτες, για όσο διάστημα χρειαστεί

Η κρίση του πολέμου στη Μέση Ανατολή δεν θα γίνει κοινωνική κρίση στην Ελλάδα, τονίζει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερρακάκης

myDATA: Τα SOS για τη διαβίβαση παραστατικών
Economy

myDATA: Τα SOS για τη διαβίβαση παραστατικών

Τι πρέπει να ξέρουν οι επιχειρήσεις για πρόστιμα και υποχρεώσεις σχετικά με τη λειτουργία του myData

Δημόσιο χρέος: Σε τροχιά μείωσης παρά τον πόλεμο
Economy

Δημόσιο χρέος: Σε τροχιά μείωσης παρά τον πόλεμο

Η εκτίμηση των διεθνών οίκων και του ΔΝΤ για το δημόσιο χρέος - Τα πρωτογενή πλεονάσματα και τα επόμενα χρόνια

Economy

ΕΦΚΑ: Τέσσερις προφυλακίσεις για την απάτη – Στα 31 εκατ. ευρώ η ζημία για το Δημόσιο

Για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ πλην των 22 που απολογήθηκαν, προκύπτει συμμετοχή και άλλων 18 προσώπων

Fuel Pass: Τι ισχύει για συζύγους και συνιδιοκτήτες ΙΧ
Economy

Fuel Pass: Τι ισχύει για συζύγους και συνιδιοκτήτες ΙΧ

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια και τα ποσά για το Fuel Pass

Καύσιμα: Ποιες χώρες «ψαλιδίζουν» τους φόρους
Economy

Ποιες χώρες «ψαλιδίζουν» τους φόρους στα καύσιμα

Τη μείωση των φόρων που επιβαρύνουν τα καύσιμα δρομολογούν μια σειρά από ευρωπαϊκές χώρες

Κίνα: Η μεγάλη ανατροπή της ασιατικής βιομηχανίας και οι παγκόσμιες επιπτώσεις
World

Το νέο παγκόσμιο στοίχημα της Κίνας στην οικονομία

Η Κίνα μετασχηματίζει την παραγωγή της, επενδύοντας στην καινοτομία και τις πράσινες τεχνολογίες και είναι έτοιμη να ανατρέψει τις ισορροπίες της παγκόσμιας οικονομίας

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Unilever: Μηνύεται για δυσφήμιση – H διαμάχη για την Παλαιστίνη
World

Ben & Jerry’s vs Unilever: Στα δικαστήρια για την Παλαιστίνη

Η πρώην πρόεδρος του ανεξάρτητου συμβουλίου της Ben & Jerry’s κατηγορεί Unilever και Magnum για οργανωμένη δυσφήμιση λόγω της στάσης της υπέρ της Παλαιστίνης

Νατάσα Σινιώρη
Ηγουμενίτσα: Μηχανική βλάβη οδήγησε πλοίο να δέσει στο λιμάνι
Ακτοπλοΐα

Μηχανική βλάβη οδήγησε πλοίο στο λιμάνι Ηγουμενίτσας

Στο πλοίο επέβαιναν 218 επιβάτες, 70 μέλη πληρώματος, ενώ μετέφερε 65 Ι.Χ. οχήματα και 114 φορτηγά

Εταιρικές συγχωνεύσεις: Η Ευρώπη θα πρέπει να το σκεφτεί δύο φορές πριν χαλαρώσει τους κανόνες της
World

Το ρίσκο της Ευρώπης από τη χαλάρωση των κανόνων συγχωνεύσεων

Μια αυστηρή πολιτική ανταγωνισμού δεν αποτελεί εμπόδιο για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, τονίζει ο Economist

Μέση Ανατολή: Πώς ο πόλεμος μπορεί να πυροδοτήσει παγκόσμια επισιτιστική κρίση [γραφήματα]
World

Τι μπορεί να πυροδοτήσει παγκόσμια επισιτιστική κρίση [γραφήματα]

'Οσο περισσότερο διαρκεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή τόσο πιο σοβαρή θα γίνει η επισιτιστική κρίση

Ανθή Γεωργίου
Αλουμίνιο: Ιρανική επίθεση σε εργοστάσιο παραγωγής στο Αμπού Ντάμπι
World

Ιρανικό πλήγμα σε μεγάλο παραγωγό αλουμινίου, φόβοι για ελλείψεις

Η EGA παράγει αλουμίνιο και είναι κοινή ιδιοκτησία του κρατικού fund Mubadala του Αμπού Ντάμπι και της Investment Corporation of Dubai.

Ζελένσκι: Η Ρωσία χαρτογραφεί αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία για να βοηθήσει το Ιράν
Κόσμος

Πώς η Ρωσία δίνει στόχους στο Ιράν αμερικανικά assets

Ο Ζελένσκι μιλά για δορυφορικές εικόνες που δόθηκαν στο Ιράν με υλικό της αεροπορικής βάσης Prince Sultan στη Σαουδική Αραβία που χτυπήθηκε πρόσφατα

Colgate – Palmolive: Αντιμετωπίζει αγωγές για τα παιδικά στοματικά διαλύματα
World

Δικαστήριο επιτρέπει αγωγές για τη σήμανση παιδικών προϊόντων Colgate

Δικαστήριο στις ΗΠΑ επιτρέπει αγωγές κατά της Colgate - Palmolive για παραπλανητική ασφάλεια παιδικών στοματικών διαλυμάτων κάτω των 6 ετών

Γαλλία: Αυξήθηκαν 30% τα λουκέτα εργοστασίων λόγω πίεσης από δασμούς Τραμπ και Ασία
World

Σε Συμπληγάδες τα εργοστάσια στη Γαλλία - Αύξηση 30% στα λουκέτα

Εταιρείες στη Γαλλία όπως η χαλυβουργία ArcelorMittal και ο προμηθευτής ανταλλακτικών αυτοκινήτων Valeo, κλείνουν λόγω πτώσης ζήτησης

Δημήτρης Σταμούλης
Νέοι ενοικιαστές: Γιατί επιλέγουν σπίτια χωρίς καθιστικό στις μεγάλες πόλεις
World

Γιατί οι νέοι επιλέγουν σπίτια χωρίς καθιστικό στις μεγάλες πόλεις

Ολοένα και περισσότεροι νέοι ενοικιαστές επιλέγουν διαμερίσματα χωρίς σαλόνι

Νατάσα Σινιώρη
Ινδία: Δρομολογήθηκε η διάσπαση του ομίλου Vedanta
World

Εντός του Απριλίου η διάσπαση του ομίλου Vedanta στην Ινδία

Ο όμιλος με τα υψηλά χρέη πήρε το «πράσινο φως» απο δικαστήριο στην Ινδία για να προχωρήσει σε διάσπαση

Πακιστάν: Φιλοξενεί περιφερειακές συνομιλίες σχετικά με Ιράν και Στενά του Ορμούζ
World

Ποιες χώρες συζητούν για κοινοπραξία ελέγχου ροών πετρελαίου μέσω Ορμούζ

Χώρες της περιοχής καταθέτουν προτάσεις σε συνομιλίες στο Πακιστάν για την αποδέσμευση των Στενών του Ορμούζ

Δημήτρης Σταμούλης
Φιλιππίνες: Το διυλιστήριο Petron θα αγοράσει περισσότερο ρωσικό αργό λόγω Ιράν
World

Μεγάλη στροφή στο ρωσικό αργό από διυλιστήριο των Φιλιππίνων

Οι Φιλιππίνες προμηθεύονται σχεδόν το σύνολο των αναγκών τους σε πετρέλαιο από τη Μέση Ανατολή

Στενά Ορμούζ: Σαουδαραβικό αργό κατευθύνεται προς το Πακιστάν
Ποντοπόρος

Σπάνιο «πέρασμα» σαουδαραβικού αργού από Ορμούζ προς Πακιστάν

Το ιρανικό κοινοβούλιο επεξεργάζεται ένα σχέδιο νόμου που θα επιβάλλει τέλος στα πλοία που ζητούν ασφαλή διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ

Καναδάς: Οι δασμοί «παγώνουν» τις επιχειρήσεις στο Ουίνδσορ
World

Πώς οι απειλές Τραμπ «λύγισαν» μια ολόκληρη πόλη στον Καναδά

Η απειλή δασμών και η αβεβαιότητα για τη συμφωνία USMCA πλήττουν τις επιχειρήσεις, την εργασία και την αγορά ακινήτων στο Ουίνδσορ του Καναδά

Νατάσα Σινιώρη
Telecom Italia: Ακυρώνει το σχέδιο ανανέωσης της σύμβασης με την Inwit Tower το 2030
World

Όπισθεν Telecom Italia σε σύμβαση για πύργους κινητής τηλεφωνίας

Η Telecom Italia αποφάσισε ότι δεν θα παρατείνει την τρέχουσα σύμβαση μετά τη λήξη της τον Αύγουστο του 2030

Βρετανία: Πλαφόν στις τιμές των συνταγών από την αρχή ανταγωνισμού
World

Κόφτες» στις τιμές των κτηνιατρικών συνταγών

Η αρχή ανταγωνισμού στη Βρετανία βάζει φρένο στις χρεώσεις συνταγογράφησης

Νατάσα Σινιώρη

