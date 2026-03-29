Ιντερνετ: Γρήγορα δίκτυα και λιγότερη γραφειοκρατία υπόσχεται το νέο νομοσχέδιο

Σε πιο γρήγορο και αξιόπιστο ίντερνετ και λιγότερη ταλαιπωρία των πολιτών, στοχεύει το νέο νομοσχέδιο που παρουσίασε στο υπουργικό συμβούλιο ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2024/1309 (Gigabit Infrastructure Act – GIA).

Σύμφωνα με το υπουργείο, το νέο πλαίσιο φέρνει πιο γρήγορα δίκτυα και λιγότερη γραφειοκρατία: επιταχύνει την ανάπτυξη δικτύων gigabit μέσω κοινής χρήσης υφιστάμενων υποδομών και καλύτερου συντονισμού τεχνικών έργων, μειώνοντας την ανάγκη για νέες εκσκαφές και επαναλαμβανόμενες παρεμβάσεις και συνεπώς το κόστος εγκατάστασης.

Απλοποιεί και ψηφιοποιεί τις διαδικασίες αδειοδότησης και τα δικαιώματα διέλευσης μέσω ενός Ενιαίου Σημείου Πληροφόρησης, που συγκεντρώνει δεδομένα για υποδομές, προγραμματισμένα έργα και διαδικασίες, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την πρόσβαση σε πληροφορίες. Ενισχύεται ο διατομεακός συντονισμός, προβλέπονται μηχανισμοί επίλυσης διαφορών και εποπτείας και δίνονται εξουσιοδοτήσεις για εξειδικευτικές κανονιστικές πράξεις, διασφαλίζοντας σταθερό και ασφαλές πλαίσιο για την ταχεία υλοποίηση ψηφιακών υποδομών σε όλη τη χώρα.

«Με το νομοσχέδιο που σύντομα θέτουμε σε διαβούλευση, κάνουμε ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Ο στόχος μας είναι σαφής: λιγότερη γραφειοκρατία και μικρότερη όχληση στους πολίτες για πιο γρήγορο και αξιόπιστο ίντερνετ. Βάζουμε τέλος στις επαναλαμβανόμενες παρεμβάσεις στους ίδιους δρόμους, ενισχύοντας τον συντονισμό των έργων και την αξιοποίηση υφιστάμενων υποδομών.

Παράλληλα, αναβαθμίζουμε το e-Διέλευσις και δημιουργούμε ένα ενιαίο σημείο πληροφόρησης για ταχύτερες και πιο διαφανείς διαδικασίες. Επενδύουμε σε σύγχρονες ψηφιακές υποδομές, διασφαλίζοντας ισότιμη πρόσβαση για όλους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

Λιγότερη γραφειοκρατία

Με το νέο πλαίσιο, που εισάγει το νομοσχέδιο, 0 αναμένεται να μειωθει το κόστος εγκατάστασης μέσω της κοινής χρήσης υποδομών και του συντονισμού έργων, απελευθερώνοντας πόρους για περαιτέρω επενδύσεις και δημιουργία θέσεων εργασίας στον κλάδο.

Κομβικό ρόλο σε αυτή τη μετάβαση διαδραματίζει ο ψηφιακός μετασχηματισμός των σχετικών διαδικασιών. Το υφιστάμενο σύστημα e-Διέλευσις, το οποίο ήδη χρησιμοποιείται για την αδειοδότηση του Ενιαίου Σημείου Πληροφόρησης (ΕΣΠ) και τον συντονισμό έργων διέλευσης οπτικών ινών, αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία υλοποιείται το νέο πλαίσιο του GIA. Συγκεκριμένα, ενσωματώνεται και επεκτείνεται στο ΕΣΠ, το οποίο θα λειτουργεί ως κεντρική ψηφιακή πύλη για το σύνολο των τεχνικών έργων και υποδομών.

Για τον πολίτη, όλα τα παραπάνω μεταφράζονται σε ταχύτερες συνδέσεις στο σπίτι και την εργασία, λιγότερη γραφειοκρατία και πιο σύγχρονες ψηφιακές υπηρεσίες. Σε μια εποχή όπου η πρόσβαση στο διαδίκτυο αποτελεί βασική προϋπόθεση για εργασία, εκπαίδευση και επικοινωνία, η επιτάχυνση της ανάπτυξης των δικτύων αποκτά καθοριστική σημασία.

Η διαβούλευση του νέου νομοσχεδίου αναμένεται εντός των επόμενων εβδομάδων, η έκδοση των ΚΥΑ προβλέπεται εντός 6-12 μηνών και η υλοποίηση των πρώτων συγχρονισμένων έργων εντός 12-24 μηνών, με πρώτες παρεμβάσεις σε αστικές και επιλεγμένες νησιωτικές περιοχές.