Ζελένσκι: Η Ρωσία χαρτογραφεί αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία για να βοηθήσει το Ιράν

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τη Μόσχα ότι βοηθά την Τεχεράνη να στοχεύσει αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων δορυφορικών εικόνων πριν από τις ιρανικές επιθέσεις σε αμερικανική βάση στη Σαουδική Αραβία.

Η βάση Prince Sultan δέχθηκε επίθεση από το Ιράν νωρίς το Σάββατο με βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τραυματίζοντας τουλάχιστον 15 Αμερικανούς στρατιώτες

«Σήμερα το πρωί, ενημερώθηκα ότι οι αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Μέση Ανατολή και την περιοχή του Κόλπου φωτογραφήθηκαν από ρωσικούς δορυφόρους προς το συμφέρον του Ιράν», έγραψε ο Ζελένσκι σε μια ανάρτηση στο X αργά το Σάββατο. «Στις 25 Μαρτίου, τράβηξαν φωτογραφίες της αεροπορικής βάσης Prince Sultan στη Σαουδική Αραβία», πρόσθεσε.

Η βάση Prince Sultan δέχθηκε επίθεση από το Ιράν νωρίς το Σάββατο με βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τραυματίζοντας τουλάχιστον 15 Αμερικανούς στρατιώτες, σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης . Η βάση – μια κοινή εγκατάσταση Σαουδικής Αραβίας-ΗΠΑ περίπου 96 χιλιόμετρα από το Ριάντ – είχε ήδη γίνει στόχος δύο φορές νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.

Η Μόσχα έχει επίσης τραβήξει δορυφορικές φωτογραφίες μιας κοινής στρατιωτικής εγκατάστασης ΗΠΑ-Βρετανίας στον Ινδικό Ωκεανό, καθώς και του Διεθνούς Αεροδρομίου του Κουβέιτ και τμημάτων της υποδομής του πετρελαϊκού κοιτάσματος Greater Burgan, έγραψε ο Ζελένσκι, επικαλούμενος μια καθημερινή ενημέρωση των μυστικών υπηρεσιών . Η Ρωσία κοινοποίησε επίσης φωτογραφίες αρκετών βάσεων και πετρελαιοπηγών στην Τουρκία και το Κατάρ, πρόσθεσε.

Το Κρεμλίνο αρνήθηκε ότι κοινοποίησε πληροφορίες.

Οι κατηγορίες του Ζελένσκι απηχούν εκείνες της κορυφαίας διπλωμάτου της ΕΕ, Κάγια Κάλλας, η οποία την περασμένη εβδομάδα κατηγόρησε τη Ρωσία ότι παρείχε στο Ιράν πληροφορίες που βοήθησαν την Τεχεράνη να στοχεύσει αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Μέση Ανατολή. Η υποστήριξη της Ρωσίας προς το Ιράν δείχνει γιατί η Ευρώπη πρέπει να συνεχίσει να ασκεί πίεση στο Κρεμλίνο σε σχέση με τον πόλεμο στην Ουκρανία, δήλωσε ο Κάλλας.

Χιλιάδες αμερικανοί πεζοναύτες στη Μ. Ανατολή

Οι ΗΠΑ έστειλαν χιλιάδες επιπλέον στρατιώτες στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι το Σάββατο, συμπεριλαμβανομένης της άφιξης στην περιοχή του USS Tripoli με περίπου 2.500 Αμερικανούς πεζοναύτες. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανέφερε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι το αμφίβιο πλοίο εφόδου χρησιμεύει ως η ναυαρχίδα μιας ναυτικής ομάδας που περιλαμβάνει επίσης μεταγωγικά και μαχητικά αεροσκάφη κρούσης, καθώς και αμφίβια εφόδου και τακτικά μέσα.

Το Πεντάγωνο προετοιμάζεται για εβδομάδες χερσαίων επιχειρήσεων στο Ιράν, ανέφερε την Κυριακή η Washington Post . Ενώ ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε στους δημοσιογράφους την Παρασκευή ότι «δεν πρόκειται να είναι μια παρατεταμένη σύγκρουση», οι Wall Street Journal και Axios ανέφεραν ότι η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να αναπτύξει άλλους 10.000 στρατιώτες στη Μέση Ανατολή.

Ο Ζελένσκι είχε σκληρά λόγια για την κίνηση των ΗΠΑ να άρουν μερικώς τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Οι ΗΠΑ παρέχουν απαλλαγή ενός μηνός από τις κυρώσεις σε χώρες που αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο ως μέτρο αντιμετώπισης των οικονομικών επιπτώσεων του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν.

«Οι κυρώσεις αίρονται, ενώ ο επιτιθέμενος παρέχει πληροφορίες για να χτυπήσει εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των χωρών που συζητούν ή έχουν ήδη άρει τις κυρώσεις», δήλωσε ο Ουκρανός ηγέτης, χαρακτηρίζοντας αυτό «περίεργο».