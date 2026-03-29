Telecom Italia: Ακυρώνει το σχέδιο ανανέωσης της σύμβασης με την Inwit Tower το 2030

Η Telecom Italia ανακοίνωσε ότι δεν θα ανανεώσει τη σύμβαση για τους πύργους κινητής τηλεφωνίας με την Inwit SpA, η οποία θα επέκτεινε τη σύμβαση έως το 2038.

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας τηλεπικοινωνιών συνεδρίασε την Κυριακή και αποφάσισε ότι δεν θα παρατείνει την τρέχουσα σύμβαση μετά τη λήξη της τον Αύγουστο του 2030, όπως ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της την Κυριακή. Η απόφαση αυτή αφήνει την Telecom Italia χωρίς νέα μακροπρόθεσμη συμφωνία για τους πύργους.

Η γαλλική εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων Ardian SAS είχε προειδοποιήσει την Telecom Italia ότι οποιαδήποτε πρόωρη αποχώρηση από τη σύμβαση για τους πύργους κινητής τηλεφωνίας με την Inwit, που εδρεύει στο Μιλάνο, θα παραβίαζε τους όρους που διέπουν την επένδυση της εταιρείας στην Inwit, σύμφωνα με επιστολή με ημερομηνία 27 Μαρτίου που στάλθηκε στην Telecom Italia και την οποία εξέτασε το Bloomberg. Η Ardian κατέχει περίπου το 32% της Inwit μέσω της Daphne 3 SpA.

Εμφαση στο κόστος υποδομής για την Τelecom Italia

«Η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων προσπαθειών της εταιρείας για τη βελτιστοποίηση του κόστους της υποδομής της», ανέφερε επίσης το πρώην τηλεφωνικό μονοπώλιο της Ιταλίας. Τώρα θα ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με την Inwit για ένα πολυετές σχέδιο μετάβασης που θα διασφαλίζει τη λειτουργική συνέχεια.

Οι πάροχοι προσπαθούν να μειώσουν το κόστος της υπάρχουσας υποδομής και να ανακατευθύνουν τις δαπάνες προς το 5G και νέες εγκαταστάσεις. Η Fastweb + Vodafone ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι είχε υποβάλει ειδοποίηση για τη λύση τη βασική συμφωνία παροχής υπηρεσιών με την Inwit στο τέλος Μαρτίου 2028.

Για την Telecom Italia, η τρέχουσα συμφωνία ανέρχεται σε περίπου 2 δισ. ευρώ από το 2026 έως το 2030, όπως είχε αναφερθεί προηγουμένως από το Bloomberg. Η Inwit, μια εταιρεία που διαχειρίζεται ασύρματη υποδομή, αντλεί το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της από την Telecom Italia και την επιχείρηση Fastweb + Vodafone της Swisscom AG.