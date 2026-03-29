Ηγουμενίτσα: Μηχανική βλάβη οδήγησε πλοίο να δέσει στο λιμάνι

Λαχτάρησαν οι 218 επιβάτες του πλοίου «FLORENCIA», που παρουσίασε μηχανική βλάβη κατά τη διάρκεια του δρομολογίου του και κατέπλευσε στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας.

Το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο από την Ανκόνα της Ιταλίας με προορισμό την Ηγουμενίτσα, όταν παρουσίασε βλάβη στην αριστερή κύρια μηχανή ενώ έπλεε στη θαλάσσια περιοχή «Στενό» της Κέρκυρας.

Στο πλοίο επέβαιναν 218 επιβάτες, 70 μέλη πληρώματος, ενώ μετέφερε 65 Ι.Χ. οχήματα και 114 φορτηγά.

Η Λιμενική Αρχή Ηγουμενίτσας ενημερώθηκε άμεσα από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) και τέθηκε σε επιφυλακή μέχρι τον κατάπλου του πλοίου. Η αποβίβαση των επιβατών και των οχημάτων ολοκληρώθηκε με πλήρη ασφάλεια, χωρίς να αναφερθεί κανένας τραυματισμός ή θαλάσσια ρύπανση.

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγόρευσε αρχικά τον απόπλου του «FLORENCIA». Ωστόσο, μετά την επιδιόρθωση και την προσκόμιση του απαραίτητου βεβαιωτικού αξιοπλοΐας από τον παρακολουθούντα νηογνώμονα, το πλοίο έλαβε το «πράσινο φως» για τη συνέχιση των πλόων του.

