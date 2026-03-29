Ηγουμενίτσα: Μηχανική βλάβη οδήγησε πλοίο να δέσει στο λιμάνι

Στο πλοίο επέβαιναν 218 επιβάτες, 70 μέλη πληρώματος, ενώ μετέφερε 65 Ι.Χ. οχήματα και 114 φορτηγά

Ακτοπλοΐα 29.03.2026, 20:32
Σχολιάστε
Newsroom

Λαχτάρησαν οι 218 επιβάτες του πλοίου «FLORENCIA», που παρουσίασε μηχανική βλάβη κατά τη διάρκεια του δρομολογίου του και κατέπλευσε στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας.

Το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο από την Ανκόνα της Ιταλίας με προορισμό την Ηγουμενίτσα, όταν παρουσίασε βλάβη στην αριστερή κύρια μηχανή ενώ έπλεε στη θαλάσσια περιοχή «Στενό» της Κέρκυρας.

Στο πλοίο επέβαιναν 218 επιβάτες, 70 μέλη πληρώματος, ενώ μετέφερε 65 Ι.Χ. οχήματα και 114 φορτηγά.

Η Λιμενική Αρχή Ηγουμενίτσας ενημερώθηκε άμεσα από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) και τέθηκε σε επιφυλακή μέχρι τον κατάπλου του πλοίου. Η αποβίβαση των επιβατών και των οχημάτων ολοκληρώθηκε με πλήρη ασφάλεια, χωρίς να αναφερθεί κανένας τραυματισμός ή θαλάσσια ρύπανση.

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγόρευσε αρχικά τον απόπλου του «FLORENCIA». Ωστόσο, μετά την επιδιόρθωση και την προσκόμιση του απαραίτητου βεβαιωτικού αξιοπλοΐας από τον παρακολουθούντα νηογνώμονα, το πλοίο έλαβε το «πράσινο φως» για τη συνέχιση των πλόων του.

Πηγη in.gr

Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο