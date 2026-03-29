Ναυτιλία: Τα πλοία αφήνουν το φορτίο για να μεταφέρουν καύσιμα

Ποντοπόρος 29.03.2026, 08:00
Σχολιάστε
Ρεπορτάζ Λάμπρος Καραγεώργος

Η κρίση στη Μέση Ανατολή δεν επηρεάζει μόνο τον τουρισμό και τις αερομεταφορές, αλλά προκαλεί ισχυρούς κραδασμούς και στη διεθνή ναυτιλία, με το επιπλέον κόστος καυσίμων να φτάνει τα 5 δισ. δολάρια. Παράλληλα, αρχίζει να καταγράφεται έλλειψη καυσίμων σε μεγάλους σταθμούς ανεφοδιασμού, ενώ παρατηρούνται ελλείψεις και στα ίδια τα πλοία.

Ορισμένα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων αυξάνουν τα αποθέματα καυσίμων που μεταφέρουν, λειτουργώντας ουσιαστικά και ως μέσα μεταφοράς ενέργειας, σε μια προσπάθεια εξισορρόπησης της αγοράς

Μπροστά σε αυτές τις συνθήκες, ναυτιλιακές εταιρείες καταφεύγουν σε πρωτοφανείς πρακτικές, όπως γράφουν οι Financial Times. Όπως αναφέρουν στελέχη της αγοράς, πλοία εγκαταλείπουν φορτία προκειμένου να μεταφέρουν καύσιμα σε κρίσιμους κόμβους, κυρίως μεταξύ ΗΠΑ και Σιγκαπούρης. Πρόκειται για μια επιλογή που, όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, «δεν έχει προηγούμενο» στη σύγχρονη ναυτιλιακή πρακτική.

Παράλληλα, ορισμένα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων αυξάνουν τα αποθέματα καυσίμων που μεταφέρουν, λειτουργώντας ουσιαστικά και ως μέσα μεταφοράς ενέργειας, σε μια προσπάθεια εξισορρόπησης της αγοράς.

Τα αποθέματα των λεγόμενων καυσίμων πλοίων βρίσκονται υπό πίεση παγκοσμίως, ιδιαίτερα στα ασιατικά λιμάνια, όπου πολλά πλοία αλλάζουν ρότα λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και του ουσιαστικού κλεισίματος του Στενού του Ορμούζ από την Τεχεράνη, γεγονός που έχει εκτοξεύσει τις τιμές της ενέργειας.

Πίεση σε κόστη και ναύλους

Την ίδια στιγμή, οι τιμές του marine gas oil, ενός από τα βασικά καύσιμα που χρησιμοποιεί η ναυτιλιακή βιομηχανία, έχουν εκτοξευθεί.

Αυξήθηκαν κατά 190% στις 9 Μαρτίου σε σύγκριση με έναν μήνα νωρίτερα, αυξάνοντας το κόστος καυσίμων για ένα μεγάλο δεξαμενόπλοιο αργού πετρελαίου κατά 82.000 δολάρια την ημέρα, σύμφωνα με το πρακτορείο αναφοράς τιμών Argus.

Αν και το κόστος μειώθηκε έκτοτε από την κορύφωση των 1.130 δολαρίων ανά τόνο στις 9 Μαρτίου σε 796 δολάρια στις 25 Μαρτίου, εξακολουθεί να είναι περίπου 55% υψηλότερο από ό,τι στο τέλος Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το Argus.

Η κατάσταση επιδεινώνεται από το γεγονός ότι το λιμάνι της Φουτζέιρα, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα — ένας από τους σημαντικότερους κόμβους ανεφοδιασμού πλοίων παγκοσμίως — έχει ουσιαστικά τεθεί εκτός λειτουργίας. Μεγάλοι προμηθευτές καυσίμων έχουν κηρύξει force majeure, διακόπτοντας τις παραδόσεις, ενώ ο ανεφοδιασμός περιορίζεται σε μεταφορές από πλοίο σε πλοίο, οι οποίες, όμως, εξαρτώνται από περιορισμένα αποθέματα.

Άνοδος στους ναύλους

Οι επιπτώσεις στο κόστος είναι ήδη εμφανείς. Η γερμανική ναυτιλιακή εταιρεία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Hapag-Lloyd εκτιμά ότι επιβαρύνεται με επιπλέον 40 έως 50 εκατ. δολάρια εβδομαδιαίως, κυρίως λόγω της αύξησης των τιμών καυσίμων.

Επιπλέον, οι περισσότερες μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες έχουν ενεργοποιήσει έκτακτες χρεώσεις καυσίμων (fuel surcharges), μετακυλίοντας μέρος του κόστους στους πελάτες και ενισχύοντας τις πληθωριστικές πιέσεις στο διεθνές εμπόριο.

Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Περισσότερα από Ποντοπόρος
Latest News
ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο