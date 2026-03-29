Ναυτιλία: Τα πλοία αφήνουν το φορτίο για να μεταφέρουν καύσιμα

Η κρίση στη Μέση Ανατολή δεν επηρεάζει μόνο τον τουρισμό και τις αερομεταφορές, αλλά προκαλεί ισχυρούς κραδασμούς και στη διεθνή ναυτιλία, με το επιπλέον κόστος καυσίμων να φτάνει τα 5 δισ. δολάρια. Παράλληλα, αρχίζει να καταγράφεται έλλειψη καυσίμων σε μεγάλους σταθμούς ανεφοδιασμού, ενώ παρατηρούνται ελλείψεις και στα ίδια τα πλοία.

Μπροστά σε αυτές τις συνθήκες, ναυτιλιακές εταιρείες καταφεύγουν σε πρωτοφανείς πρακτικές, όπως γράφουν οι Financial Times. Όπως αναφέρουν στελέχη της αγοράς, πλοία εγκαταλείπουν φορτία προκειμένου να μεταφέρουν καύσιμα σε κρίσιμους κόμβους, κυρίως μεταξύ ΗΠΑ και Σιγκαπούρης. Πρόκειται για μια επιλογή που, όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, «δεν έχει προηγούμενο» στη σύγχρονη ναυτιλιακή πρακτική.

Παράλληλα, ορισμένα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων αυξάνουν τα αποθέματα καυσίμων που μεταφέρουν, λειτουργώντας ουσιαστικά και ως μέσα μεταφοράς ενέργειας, σε μια προσπάθεια εξισορρόπησης της αγοράς.

Τα αποθέματα των λεγόμενων καυσίμων πλοίων βρίσκονται υπό πίεση παγκοσμίως, ιδιαίτερα στα ασιατικά λιμάνια, όπου πολλά πλοία αλλάζουν ρότα λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και του ουσιαστικού κλεισίματος του Στενού του Ορμούζ από την Τεχεράνη, γεγονός που έχει εκτοξεύσει τις τιμές της ενέργειας.

Πίεση σε κόστη και ναύλους

Την ίδια στιγμή, οι τιμές του marine gas oil, ενός από τα βασικά καύσιμα που χρησιμοποιεί η ναυτιλιακή βιομηχανία, έχουν εκτοξευθεί.

Αυξήθηκαν κατά 190% στις 9 Μαρτίου σε σύγκριση με έναν μήνα νωρίτερα, αυξάνοντας το κόστος καυσίμων για ένα μεγάλο δεξαμενόπλοιο αργού πετρελαίου κατά 82.000 δολάρια την ημέρα, σύμφωνα με το πρακτορείο αναφοράς τιμών Argus.

Αν και το κόστος μειώθηκε έκτοτε από την κορύφωση των 1.130 δολαρίων ανά τόνο στις 9 Μαρτίου σε 796 δολάρια στις 25 Μαρτίου, εξακολουθεί να είναι περίπου 55% υψηλότερο από ό,τι στο τέλος Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το Argus.

Η κατάσταση επιδεινώνεται από το γεγονός ότι το λιμάνι της Φουτζέιρα, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα — ένας από τους σημαντικότερους κόμβους ανεφοδιασμού πλοίων παγκοσμίως — έχει ουσιαστικά τεθεί εκτός λειτουργίας. Μεγάλοι προμηθευτές καυσίμων έχουν κηρύξει force majeure, διακόπτοντας τις παραδόσεις, ενώ ο ανεφοδιασμός περιορίζεται σε μεταφορές από πλοίο σε πλοίο, οι οποίες, όμως, εξαρτώνται από περιορισμένα αποθέματα.

Άνοδος στους ναύλους

Οι επιπτώσεις στο κόστος είναι ήδη εμφανείς. Η γερμανική ναυτιλιακή εταιρεία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Hapag-Lloyd εκτιμά ότι επιβαρύνεται με επιπλέον 40 έως 50 εκατ. δολάρια εβδομαδιαίως, κυρίως λόγω της αύξησης των τιμών καυσίμων.

Επιπλέον, οι περισσότερες μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες έχουν ενεργοποιήσει έκτακτες χρεώσεις καυσίμων (fuel surcharges), μετακυλίοντας μέρος του κόστους στους πελάτες και ενισχύοντας τις πληθωριστικές πιέσεις στο διεθνές εμπόριο.