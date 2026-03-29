Στενά Ορμούζ: Σαουδαραβικό αργό κατευθύνεται προς το Πακιστάν

Το ιρανικό κοινοβούλιο επεξεργάζεται ένα σχέδιο νόμου που θα επιβάλλει τέλος στα πλοία που ζητούν ασφαλή διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ

Ποντοπόρος 29.03.2026, 17:10
Ένα μικρό φορτίο σαουδαραβικού αργού πετρελαίου κατευθύνεται προς το Πακιστάν, αφού διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ ακολουθώντας μια διαδρομή στις επικίνδυνες λόγω του πολέμου ακτές του Ιράν. Συνολικά επτά πλοία παρατηρήθηκαν να αποπλέουν από τον Περσικό Κόλπο το Σάββατο.

Η ναυτιλία μέσω του Ορμούζ παραμένει σε ένα μικρό κλάσμα των προπολεμικών επιπέδων.

Εκτός από το πετρελαιοφόρο, δύο δεξαμενόπλοια υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και τέσσερα φορτηγά χύδην φορτίου απέπλευσαν από τον Κόλπο το Σάββατο, σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης που συγκέντρωσε το Bloomberg.

Και τα επτά πλοία φαίνεται να ακολούθησαν μια βόρεια διαδρομή που περνάει από ένα στενό πέρασμα μεταξύ των δύο ιρανικών νησιών Λαράκ και Κεσμ, καθώς η Τεχεράνη σφίγγει τον έλεγχό της στη θαλάσσια οδό. Το ιρανικό κοινοβούλιο επεξεργάζεται ένα σχέδιο νόμου που θα επιβάλλει τέλος στα πλοία που ζητούν ασφαλή διέλευση.

Αριθμός εμπορικών πλοίων (εισερχόμενα – εξερχόμενα) που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ

Η παρακολούθηση των πλοίων παρεμποδίζεται από ηλεκτρονικές παρεμβολές στα σήματα των πλοίων, ενώ ορισμένα απενεργοποιούν τους πομποδέκτες AIS τους σε υδάτινες περιοχές υψηλού κινδύνου, μειώνοντας περαιτέρω την επικαιρότητα και την αξιοπιστία των δεδομένων παρακολούθησης.

Τα δεξαμενόπλοια μεταφοράς αργού πετρελαίου που συνδέονται με το Ιράν συνεχίζουν να διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ με τους πομποδέκτες τους απενεργοποιημένους, με τη ροή να ανέρχεται κατά μέσο όρο σε περίπου 1,6 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα κατά τις πρώτες 23 ημέρες του Μαρτίου, σύμφωνα με το Tankertrackers.com.

Αυτό το Σαββατοκύριακο αναφέρθηκε ότι η Τεχεράνη έχει δώσει την έγκρισή της σε επτά μαλαισιανά δεξαμενόπλοια να αποχωρήσουν από τον Περσικό Κόλπο. Τα ακινητοποιημένα πλοία θα μπορούν να σαλπάρουν σύντομα, ανέφερε η εφημερίδα Star, επικαλούμενη τον υπουργό Εξωτερικών της Μαλαισίας Μοχάμαντ Χασάν. Το Ιράν έχει επίσης συμφωνήσει να επιτρέψει σε 20 ακόμη πλοία υπό πακιστανική σημαία να περάσουν από το Ορμούζ, σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών του Πακιστάν Ισχάκ Νταρ.

Διαμετακομίσεις προς το εξωτερικό

Η πιο αξιοσημείωτη διαμετακόμιση προς το εξωτερικό το Σάββατο ήταν αυτή του πετρελαιοφόρου P. Aliki σημαίας Νησιών Μάρσαλ, το οποίο μετέφερε περίπου 650.000 βαρέλια σαουδικού αργού προς το Πακιστάν, σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης πλοίων που συγκέντρωσε το Bloomberg.

Επιπλέον, δύο δεξαμενόπλοια υγραερίου που διέσχισαν το στενό το Σάββατο — όπως αναφέρθηκε αρχικά στο χθεσινό δελτίο παρακολούθησης — κατευθύνονται προς την Ινδία.

Τέσσερα φορτηγά χύδην φορτίου παρατηρήθηκαν να πραγματοποιούν εξερχόμενη διέλευση το Σάββατο, με δύο πλοία υπό ιρανική σημαία να προστίθενται στα δύο που αναφέρθηκαν αρχικά χθες.

Το πρωί της Κυριακής, το δεξαμενόπλοιο αργού πετρελαίου Tawanna, που συνδέεται με το Ιράν, έφυγε επίσης από τον Περσικό Κόλπο. Το πλοίο, το οποίο φόρτωσε αργό πετρέλαιο από το νησί Kharg νωρίτερα αυτό το μήνα σύμφωνα με την Vortexa, έχει υποστεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρωπαϊκή Ένωση για προηγούμενη συμμετοχή στο εμπόριο ρωσικού πετρελαίου.

Διελεύσεις από τα Στενά του Ορμούζ – Εμπορικά πλοία που παρατηρήθηκαν να διέρχονται από τη θαλάσσια οδό εξερχόμενα από τον Περσικό Κόλπο

Λόγω της απενεργοποίησης των συστημάτων εντοπισμού των πλοίων σε υδάτινες περιοχές υψηλού κινδύνου, ο αριθμός των διελεύσεων ενδέχεται αρχικά να εμφανίζεται χαμηλότερος και να αναθεωρηθεί προς τα πάνω καθώς θα γίνονται διαθέσιμα τα καθυστερημένα δεδομένα.

Εισερχόμενες διελεύσεις

Δύο μικρά δεξαμενόπλοια LPG και ένα φορτηγό χύδην φορτίου παρατηρήθηκαν να εισέρχονται στον Περσικό Κόλπο το Σάββατο. Ένα από τα δεξαμενόπλοια LPG και το φορτηγό χύδην φορτίου κατευθύνονται κατά μήκος των ιρανικών ακτών. Το άλλο δεξαμενόπλοιο ακολουθεί μια πιο νότια διαδρομή.

Ένα φορτηγό χύδην φορτίου παρατηρήθηκε να πραγματοποιεί εισερχόμενη διέλευση το πρωί της Κυριακής. Μεταφέρει προμήθειες τροφίμων στο ιρανικό λιμάνι Bandar Imam Khomeini, σύμφωνα με το σήμα AIS του.

