AI: Η επανάσταση έχει ήδη αρχίσει για τον Τραμπ – Κάτι όμως λείπει…

Στην προσπάθειά της να «γίνει σαν τον Γκρίνσπαν της δεκαετίας του 1990», η ομάδα του Τραμπ ξεχνάει όσα πρέπει να συνοδεύσουν την AI

Tεχνητή νοημοσύνη 29.03.2026, 10:39
Επιμέλεια Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου

Ομοιότητες ανάμεσα στην τρέχουσα έκρηξη των επενδύσεων στην AI με την περίοδο από τα μέσα έως τα τέλη της δεκαετίας του 1990 βλέπουν υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, ο διευθυντής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου Κέβιν Χάσετ και ο υποψήφιος του Τραμπ για την προεδρία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Κέβιν Γουόρς.

Εκείνο το διάστημα, οι επιχειρήσεις ξόδεψαν τεράστια ποσά για την ανάπτυξη της υποδομής του διαδικτύου και των διαδικτυακών υπηρεσιών. Σήμερα, οι τεχνολογικοί κολοσσοί των ΗΠΑ ξοδεύουν εκατοντάδες δισεκατομμύρια ετησίως σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, και ενδεχομένως 3 τρισ. δολάρια τα επόμενα χρόνια.

Όπως αναφέρει η ομάδα του Τραμπ, η επανάσταση της AI έχει ήδη αρχίσει να προκαλεί ένα τεράστιο, θετικό σοκ παραγωγικότητας στην οικονομία — επιτρέποντας ισχυρή αύξηση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος χωρίς αύξηση των πληθωριστικών πιέσεων, ακριβώς όπως συνέβη στην χώρα πριν από τρεις δεκαετίες.

Το καθήκον των υπευθύνων χάραξης πολιτικής της Fed είναι να μιμηθούν αυτό που έκανε ο σοφός Άλαν Γκρίνσπαν που διετέλεσε πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των Ηνωμένων Πολιτειών από το 1987 έως το 2006. Δηλαδή να διατηρήσουν τα επιτόκια χαμηλά και να αφήσουν την αμερικανική οικονομία να λειτουργήσει σε υψηλούς ρυθμούς.

Η ομάδα του Τραμπ δεν θεωρεί την επαναπατρισμό της παραγωγής ως μια αποπληθωριστική διαδικασία

Η Fed και η σχέση με την AI

Οι συνεργάτες του Τραμπ υποστηρίζουν ότι ο απερχόμενος πρόεδρος της Fed, Τζέρομ Πάουελ, δεν κατάφερε να αναγνωρίσει αυτή τη σημαντική παράλληλη εξέλιξη και διατήρησε τα επιτόκια σε υπερβολικά υψηλά επίπεδα, όπως αναφέρει το Bloomberg. Με το να μην μειώσει το κόστος δανεισμού, εμποδίζει μάλιστα τις επενδύσεις που θα επέκτειναν το παραγωγικό δυναμικό της χώρας.

Η λογική είναι ότι μόλις ο Γουάρς αναλάβει τα ηνία τον Μάιο — υποθέτοντας ότι η Γερουσία θα έχει εγκρίνει το διορισμό του μέχρι τότε — θα «ξεμπλοκάρει» την κεντρική τράπεζα και θα πείσει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να μειώσουν το κόστος δανεισμού. Αυτό θα απελευθερώσει περισσότερες κεφαλαιουχικές δαπάνες για την τεχνητή νοημοσύνη, δημιουργώντας ένα είδος θετικού κύκλου – στη θεωρία.

Όταν τη δεκαετία του ’90 η Cisco Systems ρωτούσε το κοινό «Είστε έτοιμοι;» για την εποχή του Διαδικτύου, η συγκυρία και η ευκαιρία ήταν εξαιρετικές. Για έξι συνεχόμενα έτη, ξεκινώντας από το 1995, οι μη οικιστικές πάγιες επενδύσεις στις ΗΠΑ —μια ευρεία κατηγορία που περιλαμβάνει κτίρια, εξοπλισμό και πνευματική ιδιοκτησία— συνέβαλαν κατά περισσότερο από μία ολόκληρη ποσοστιαία μονάδα στη συνολική αύξηση του ΑΕΠ. Κάτι τέτοιο δεν συναντάται στις στατιστικές των ΗΠΑ από το 1930 και μετά.

Και στην αρχή αυτής της διαδικασίας, τον Δεκέμβριο του 1995, ο Γκρίνσπαν σημείωσε στους συναδέλφους του που διαμόρφωναν τη νομισματική πολιτική ότι είχε μια υπόθεση σύμφωνα με την οποία η ραγδαία αύξηση των επενδύσεων στην τεχνολογία πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών μείωνε τις πιέσεις στο κόστος.

Ο Άλαν Γκρίνσπαν είναι Αμερικανός οικονομολόγος που διετέλεσε πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των Ηνωμένων Πολιτειών από το 1987 έως το 2006. Ο πρώτος διορισμένος πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας από τον Πρόεδρο Ρόναλντ Ρέιγκαν τον Αύγουστο του 1987, επανεξελέγη σε διαδοχικά τετραετή διαστήματα μέχρι την αποχώρησή του στις 31 Ιανουαρίου 2006

Είπε ότι αυτό θα έπρεπε να ληφθεί υπόψη στον τρόπο με τον οποίο η Fed καθόριζε τα επιτόκια και έπεισε την επιτροπή να προχωρήσει σε μείωση. Ωστόσο, το άλλο στοιχείο της παρατήρησης του Γκρίνσπαν ήταν η σημασία της παγκοσμιοποίησης. «Αυτό που βλέπουμε τώρα είναι μια τεράστια στροφή προς την εξάπλωση της εξωτερικής ανάθεσης, όχι μόνο στην άμεση περιοχή αλλά όλο και περισσότερο σε όλο τον κόσμο», ανέφερε στην ίδια συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς στο τέλος του 1995. Σημείωσε ότι θα μπορούσε να χρειαστεί μια δεκαετία για να βεβαιωθεί για τη διαδικασία αποπληθωρισμού που υποψιαζόταν ότι ήταν σε εξέλιξη. Και όταν είχε στη διάθεσή του αυτή την επιπλέον δεκαετία δεδομένων για ανάλυση, τόνισε τη σημασία της ένταξης της Κίνας και των οικονομιών του πρώην σοβιετικού μπλοκ στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού.

«Την τελευταία δεκαετία και πλέον, η σταδιακή ενσωμάτωση αυτών των νέων εισερχόμενων χωρών στο παγκόσμιο σύστημα ελεύθερου εμπορίου έχει συγκρατήσει την αύξηση του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος σε μεγάλο μέρος του κόσμου και, ως εκ τούτου, έχει συμβάλει στον περιορισμό του πληθωρισμού», κατέθεσε ο τότε πρόεδρος Γκρίνσπαν ενώπιον του Κογκρέσου τον Νοέμβριο του 2005.

Στις αναμνήσεις του του 2007, επισημαίνει το Bloomberg, επισήμανε ότι «η Κίνα είναι μακράν ο κυρίαρχος παράγοντας αυτής της τάσης». Μέχρι τότε, η μεγαλύτερη ανησυχία του ήταν ότι η αποπληθωριστική επίδραση της ενσωμάτωσης του κινεζικού εργατικού δυναμικού έφτανε στο τέλος της. Όπως αποδείχθηκε, η ανησυχία του ότι η παγκοσμιοποίηση είχε ολοκληρώσει τον κύκλο της ήταν πρόωρη. Καθώς αυξανόταν η διείσδυση των κινεζικών εισαγωγών στις ΗΠΑ, οι τιμές των εισαγωγών μετριάστηκαν.

Τα τελευταία τρία χρόνια, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση παρουσίαζε έλλειμμα 6%

Επιστροφή στο σήμερα

Τα πράγματα, φυσικά, είναι εντελώς διαφορετικά σήμερα. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής δίνουν έμφαση στην εγχώρια παραγωγή, όχι στις παγκοσμιοποιημένες αλυσίδες εφοδιασμού. Ο Τραμπ έχει αυξήσει τους αμερικανικούς δασμολογικούς συντελεστές, σε περίπου 11% από τις αρχές Μαρτίου — περίπου στα επίπεδα του 1943, και πολύ υψηλότερα από το ειρηνικά 1990.

Εάν η τρέχουσα και οι μελλοντικές κυβερνήσεις καταφέρουν να επαναφέρουν μεγάλα τμήματα της παραγωγής στις ΗΠΑ από το εξωτερικό, είναι απίθανο αυτό να συνεπάγεται φθηνότερο κόστος για τους καταναλωτές, δεδομένου του σχετικά υψηλού κόστους της αμερικανικής εργασίας.

Η ίδια η ομάδα του Τραμπ δεν θεωρεί την επαναπατρισμό της παραγωγής ως μια αποπληθωριστική διαδικασία. Αυτό αφαιρεί ένα επιχείρημα για χαμηλότερα επιτόκια στην Εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης: δεν συνοδεύεται από την αναδιάρθρωση των αλυσίδων παραγωγής που συνοδεύτηκε από μείωση του κόστους, με την οποία ήταν συνδεδεμένη η Εποχή του Διαδικτύου.

Ορισμένοι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της Fed θεωρούν ότι η Εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης οδηγεί σε αύξηση του λεγόμενου ουδέτερου επιτοκίου

Ένα άλλο στοιχείο που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι, κατά τη διάρκεια της άνθησης της δεκαετίας του 1990, οι επιχειρήσεις δεν ανταγωνίζονταν την ομοσπονδιακή κυβέρνηση για κεφάλαια. Στην αρχή της δεκαετίας, το δημοσιονομικό έλλειμμα ξεπερνούσε το 4% του ΑΕΠ. Στο τέλος της, χάρη στην ασυνήθιστη συγκράτηση των δαπανών στην Ουάσιγκτον και στην εισροή φορολογικών εσόδων που οφείλεται εν μέρει στην άνθηση της χρηματιστηριακής αγοράς, η κυβέρνηση παρουσίαζε πλεόνασμα. Όλα αυτά συνέβαλαν στη συγκράτηση του μακροπρόθεσμου κόστους δανεισμού, το οποίο δεν ελέγχεται από τη Fed.

Σήμερα, για άλλη μια φορά, το τοπίο έχει αλλάξει ριζικά. Τα τελευταία τρία χρόνια, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση παρουσίαζε έλλειμμα 6%, αφού αφαιρέθηκε μια λογιστική τακτική σχετικά με το φοιτητικό χρέος το 2025. Αυτό είναι άνευ προηγουμένου σε μια περίοδο σταθερής οικονομικής ανάπτυξης και σχετικά υψηλής απασχόλησης.

Το Υπουργείο Οικονομικών πρέπει να εκδώσει επιπλέον ομόλογα αξίας περίπου 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων μόνο και μόνο για να καλύψει τις πληρωμές τόκων των τίτλων που είχε εκδώσει προηγουμένως. Αυτό αφήνει ένα μικρότερο απόθεμα κεφαλαίων από το οποίο θα μπορούσαν να αντλήσουν οι hyperscalers και κάθε άλλη εταιρεία που επιθυμεί να επενδύσει σε πρωτοβουλίες τεχνητής νοημοσύνης.

Με αυτό το πλαίσιο αυξημένης ζήτησης για δανεισμό, ορισμένοι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της Fed θεωρούν ότι η Εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης οδηγεί σε αύξηση του λεγόμενου ουδέτερου επιτοκίου — του επιπέδου στο οποίο το επιτόκιο αναφοράς της κεντρικής τράπεζας ούτε τροφοδοτεί την οικονομία ούτε την περιορίζει για να μετριάσει τον πληθωρισμό.

