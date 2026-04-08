Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Άλμα ανακούφισης, ξεχώρισαν οι αεροπορικές

Πρωταγωνιστές της ανόδου στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια ήταν οι μετοχές ταξιδιών και αναψυχής, ακολουθούμενες από τη βιομηχανία και τις κατασκευές

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια 08.04.2026, 19:31
Ισχυρή ήταν η ανοδική αντίδραση σήμερα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, αποτυπώνοντας την ανακούφιση που προκάλεσε η ανακοίνωση για υπό όρους κατάπαυση του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε κέρδη 3,68% στις 612 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύθηκε κατά 2,51% στις 10.608 μονάδες, ο γερμανικός DAX κατέγραψε άνοδο 4,74% στις 24.007 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 έκλεισε υψηλότερα κατά 4,49% στις 8.263 μονάδες.

Πρωταγωνιστές της ανόδου ήταν οι μετοχές ταξιδιών και αναψυχής (+7,1%), ακολουθούμενες από τη βιομηχανία (+6,6%) και τις κατασκευές (+6,2%), με εταιρείες όπως η Antofagasta, η Lufthansa και η EasyJet να σημειώνουν άλμα περίπου 10%.

Στον αντίποδα, πιέσεις δέχθηκε ο ενεργειακός κλάδος, με τη Shell να υποχωρεί κατά 4,7%, παρά το γεγονός ότι ανακοίνωσε σημαντικά αυξημένα κέρδη από το εμπόριο πετρελαίου μετά την έναρξη της σύγκρουσης με το Ιράν. Η εταιρεία επηρεάστηκε αρνητικά σε επίπεδο παραγωγής LNG, λόγω των διαταραχών στη Μέση Ανατολή, με την παραγωγή να υποχωρεί το πρώτο τρίμηνο του 2026. Όπως επισημαίνουν αναλυτές, η άνοδος των τιμών ενέργειας ενισχύει τα έσοδα, ωστόσο η έκθεση της εταιρείας στην περιοχή δημιουργεί παράλληλα λειτουργικές πιέσεις, αποτυπώνοντας την «διπλή ανάγνωση» των αποτελεσμάτων.

Το θετικό κλίμα στις αγορές συνοδεύτηκε από σημαντική αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου, μετά την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για αναστολή σχεδιαζόμενων επιθέσεων σε ιρανικές υποδομές για διάστημα δύο εβδομάδων, υπό την προϋπόθεση ότι η Τεχεράνη θα διασφαλίσει την πλήρη και ασφαλή επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ. Από την πλευρά του Ιράν, ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας θα παύσουν τις αμυντικές επιχειρήσεις.

Σε μακροοικονομικό επίπεδο, τα στοιχεία της Eurostat έδειξαν υποχώρηση των τιμών παραγωγού στην ευρωζώνη κατά 0,7% σε μηνιαία βάση τον Φεβρουάριο και κατά 3% σε ετήσια βάση, με κύρια πηγή την πτώση των τιμών ενέργειας (-11,7% σε ετήσιο επίπεδο).

Την ίδια στιγμή, οι λιανικές πωλήσεις υποχώρησαν οριακά κατά 0,2% στην ευρωζώνη σε μηνιαία βάση, ενώ σε ετήσια βάση κατέγραψαν άνοδο 1,7%, αντανακλώντας μια συγκρατημένη αλλά ανθεκτική καταναλωτική ζήτηση.

