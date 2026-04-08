Ομόλογα: Ανοδικό ξέσπασμα μετά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Ανοδικά αντέδρασαν τα ομόλογα παγκοσμίως μετά την ανακοίνωση της κατάπαυσης του πυρός για δύο εβδομάδων, σταματώντας τον πόλεμο στο Ιράν που προκάλεσε το μεγαλύτερο ενεργειακό σοκ στην ιστορία.

Τα ευρωπαϊκά ομόλογα ηγούνται της ανόδου, με τις αποδόσεις ορισμένων ομολογιακών τίτλων να αποκλιμακώνονται κατά περισσότερο από 25 μονάδες βάσης, καθώς οι traders μειώνουν τα στοιχήματα για μείωση των επιτοκίων. Οι αποδόσεις των 10ετών γερμανικών ομολόγων μειώθηκαν κατά 15 μονάδες βάσης στο 2,94%, ενώ το αντίστοιχο βρετανικό επιτόκιο ήταν περίπου 20 μονάδες βάσης χαμηλότερα στο 4,70%.

Τα αμερικανικά ομόλογα αυξήθηκαν επίσης, καθώς τα swaps έθεσαν την πιθανότητα μείωσης του επιτοκίου από την Federal Reserve φέτος σε σχεδόν 50%, από σχεδόν μηδέν στην αρχή αυτής της εβδομάδας. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αναφοράς μειώθηκε κατά πέντε μονάδες βάσης στο 4,25%, στο χαμηλότερο επίπεδο από τα μέσα Μαρτίου.

Ο πόλεμος οδήγησε σε πτώση τα ομόλογα

Πριν ο πόλεμος πυροδοτήσει ανησυχίες για επιτάχυνση του πληθωρισμού σε παγκόσμιο επίπεδο οι αγορές προεξοφλούσαν ότι τα επιτόκια στην Ευρώπη είτε θα διατηρηθούν αμετάβλητα είτε μειωθούν.

Από τη στιγμή που οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, οι αποδόσεις στην Ευρώπη εκτοξεύτηκαν σε υψηλά επίπεδα πολλών ετών, ενώ οι δείκτες της μεταβλητότητας των αγορών σημείωσαν ρεκόρ ανόδου. Τα αμερικανικά ομόλογα επίσης υπέστησαν απότομη πτώση, με αποτέλεσμα τον Μάρτιο να καταγράψουν τη μεγαλύτερη μηνιαία απώλεια από τον Οκτώβριο του 2024.

Οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό σημείωσαν απότομη πτώση την Τετάρτη, ωθώντας προς τα πάνω τις τιμές των ομολόγων. Ο δείκτης που αντικατοπτρίζει την αύξηση των τιμών στην ευρωζώνη τα επόμενα 10 χρόνια υποχώρησε στο 2,1%, εξαλείφοντας σχεδόν πλήρως την απότομη άνοδο που είχε σημειωθεί από την έναρξη του πολέμου. Τα συμβόλαια ανταλλαγής (swaps) υποδηλώνουν πλέον περίπου 30% πιθανότητα η ΕΚΤ να αυξήσει τα επιτόκια κατά 0,25% αργότερα αυτό το μήνα, από 70% που ήταν την Τρίτη.

«Εάν η εκεχειρία παραταθεί, μια αύξηση των επιτοκίων της ΕΚΤ τον Απρίλιο και μετά καθίσταται απίθανη» εξηγεί στο Bloomberg ο Christoph Rieger, επικεφαλής έρευνας σταθερού εισοδήματος και πιστώσεων στην Commerzbank AG.

Οι κίνδυνοι παραμένουν

Το πετρέλαιο σημείωσε τη μεγαλύτερη πτώση εδώ και σχεδόν έξι χρόνια μετά την εκεχειρία.

Αλλά ενώ η πτώση του κόστους ενέργειας θα πρέπει να μειώσει την πίεση στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να δράσουν για να διατηρήσουν υπό έλεγχο τις πληθωριστικές πιέσεις, ορισμένοι επενδυτές εκτιμούν ότι είναι πολύ νωρίς για να φανούν ξεκάθαροι.

«Πρέπει να γίνουν πολλές διαπραγματεύσεις πριν μπορέσουμε να πούμε ότι αυτό τελείωσε» υπογραμμίζει ο Matthew Amis, διαχειριστής επενδύσεων στο Aberdeen. «Οι αγορές θα είναι ακόμη πιο ευαίσθητες στον κίνδυνο των βασικών πρωτοσέλιδων τις επόμενες δύο εβδομάδες, επομένως αυτό δεν μοιάζει με μια μονόδρομη κίνηση των αποδόσεων προς το παρόν».

«Η πτώση των αποδόσεων και η άνοδος των μετοχών από την ανακοίνωση της εκεχειρίας χθες το βράδυ έχει οδηγήσει τον Δείκτη Αντιστροφής Τραμπ σε όχι πολύ υψηλότερο επίπεδο από το προπολεμικό του επίπεδο. Οι μετοχές βρίσκονται λιγότερο από 2% κάτω από το σημείο που βρίσκονταν την παραμονή του πολέμου, ενώ οι αποδόσεις έχουν υποχωρήσει σχεδόν κατά 50% της κίνησής τους» εξηγεί ο Simon White, μακροοικονομικός στρατηγικός αναλυτής του Bloomberg. Ο δείκτης Αντιστροφής Τραμπ (Trump Reversal Index) είναι δημιούργημα του White και συνδυάζει διάφορους μακροοικονομικούς δείκτες.

Οι κεντρικές τράπεζες

Στο αποκορύφωμα της πτώσης τον περασμένο μήνα, τα swaps υποδήλωναν τέσσερις αυξήσεις επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Τράπεζα της Αγγλίας φέτος, με την πρώτη να αναμένεται ήδη από αυτόν τον μήνα. Μέχρι την Τετάρτη, οι προσδοκίες είχαν μειωθεί σε μόλις δύο αυξήσεις της τάξης των 25 μονάδων από την ΕΚΤ και μία από την Τράπεζα της Αγγλίας αργότερα φέτος.

Εάν η εκεχειρία τηρηθεί, η επόμενη πρόκληση για τους επενδυτές θα είναι να αξιολογήσουν την έκταση των ζημιών στις ενεργειακές υποδομές και τον αντίκτυπο που θα έχει στις τιμές της ενέργειας τους επόμενους μήνες. Πολλά θα εξαρτηθούν τώρα από το πόσο γρήγορα μπορεί να ξαναρχίσει η διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ.

«Οι κεντρικές τράπεζες θα αναστενάζουν με ανακούφιση, επειδή βρίσκονται σε καλή θέση στην παρούσα φάση και μπορούν να έχουν λίγο χρόνο να αξιολογήσουν τα δεδομένα»εξηγεί ο Guy Miller, επικεφαλής στρατηγικής αγοράς στη Ζυρίχη. «Αλλά θα υπάρξει μια μετακύλιση από το πετρέλαιο και ο πληθωρισμός θα είναι υψηλότερος για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα».