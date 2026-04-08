Wall Street: Άλμα ανακούφισης στην αγορά – Πάνω από 3% τα κέρδη του Nasdaq

Με εντυπωσιακή άνοδο «υποδέχεται» η Wall Street την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι αναστέλλει τις επιθέσεις κατά του Ιράν για δύο εβδομάδες, με την εστίαση πλέον να στρέφεται στη ζωτικής σημασίας θαλάσσια οδό του Ορμούζ και στην αποκατάσταση των ροών του πετρελαίου.

Ειδικότερα, ο Dow Jones σημειώνει άνοδο 2,98% στις 47.971 μονάδες, ο S&P 500 καταγράφει κέρδη 2,49% στις 6.781 μονάδες, ενώ ο Nasdaq ενισχύεται κατά 3,16% στις 22.713 μονάδες.

Σε επίπεδο τίτλων, οι μετοχές που είχαν πιεστεί φέτος ξεχωρίζουν, με εκείνες των μεγάλων εταιρειών Nvidia και Amazon να αυξάνονται πάνω από 3% και 4% αντίστοιχα. Οι μετοχές της Tesla σημειώνουν άνοδο άνω του 4%. Κέρδη 2% και 3% αντίστοιχα καταγράφουν και οι JPMorgan και Boeing.

Αντίθετα, οι μετοχές των εταιρειών ενέργειας που είχαν εκτοξευθεί από την αρχή της σύγκρουσης υποχωρούν, με τις μετοχές της Exxon Mobil να πέφτουν περισσότερο από 6% και της Chevron πάνω από 4%.

Την ίδια ώρα, η τιμή του αργού πετρελαίου West Texas Intermediate χάνει κατά περισσότερο από 16%, φτάνοντας στα 94,41 δολάρια το βαρέλι μετά την ανακοίνωση του Τραμπ. Το Brent παράδοσης τον Ιούνιο χάνει πάνω από 14%, πέφτοντας στα 93,67 δολάρια ανά βαρέλι.

«Συμφωνώ να αναστείλω τους βομβαρδισμούς και τις επιθέσεις στο Ιράν για μια περίοδο δύο εβδομάδων», ανέφερε ο Τραμπ στο Truth Social. «Λάβαμε μια πρόταση 10 σημείων από το Ιράν και πιστεύουμε ότι είναι μια καλή βάση για διαπραγματεύσεις».

Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν συμφώνησε να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ για δύο εβδομάδες, υπό τον όρο ότι θα σταματήσουν όλες οι επιθέσεις, σύμφωνα με δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν. Στη δήλωση αναφέρεται ότι η διέλευση θα πρέπει να συντονίζεται με τις Ένοπλες Δυνάμεις του Ιράν.

«Δεν ήταν και τόσο έκπληξη η ανακοίνωση για ανακωχή στον πόλεμο του Ιράν. Η αγορά έχει γίνει πολύ καλύτερη στο να αντιλαμβάνεται την επόμενη κίνηση του Τραμπ», σχολίασε ο Jay Woods, επικεφαλής στρατηγικής αγοράς της Freedom Capital Markets. «Η ανησυχία τώρα είναι αν αυτό το τόσο γνώριμο χρονοδιάγραμμα θα οδηγήσει σε μία οριστική λύση», πρόσθεσε.