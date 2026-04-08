Wall Street: Υποχωρεί στα προ πολέμου επίπεδα ο «δείκτης φόβου»

Ο Δείκτης Μεταβλητότητας Cboe, ο δείκτης που δείχνει τις αναμενόμενες αναταραχές στη Wall Street τον επόμενο μήνα, υποχώρησε αφότου ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησε σε προσωρινή εκεχειρία στον πόλεμο εναντίον του Ιράν.

Ο δείκτης, γνωστός ως VIX, υποχώρησε κατά 5,6 μονάδες στις 20,18, το χαμηλότερο από τις 27 Φεβρουαρίου, πριν οι ΗΠΑ ξεκινήσουν τις επιθέσεις τους. Εάν διατηρηθεί, αυτό θα σηματοδοτήσει τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση από τότε που ο Τραμπ σταμάτησε την επιβολή δασμών πριν από ένα χρόνο, αφού προκάλεσε χάος στις παγκόσμιες αγορές.

Η απόφαση του Αμερικανού προέδρου αντιμετωπίστηκε με παρόμοια ανακούφιση, με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των μετοχών να σημειώνουν άνοδο, τις αποδόσεις των ομολόγων να αποκλιμακώνονται και τις τιμές του πετρελαίου να υποχωρούν απότομα.

Η συμφωνία εκεχειρίας θα μπορούσε να είναι ο καταλύτης για μια «διαρκή ανοδική πορεία στις μετοχές», ανέφεραν σε σημείωμα προς τον πελάτη οι Vishal Vivek και Stuart Kaiser, στρατηγικοί αναλυτές συναλλαγών στην Citigroup Inc.

Πώς ασφαλίστηκαν οι επενδυτές

Οι επενδυτές κάθονταν σε μεγάλο βαθμό με σταυρωμένα τα χέρια κατά τη διάρκεια του πολέμου, με πολλούς να έχουν αγοράσει ασφάλιση έναντι πτώσης των μετοχών πριν από την έναρξή του. Και πολλοί εικάζουν ότι ο Τραμπ τελικά θα αποσυρθεί από τη σύγκρουση, κάτι που άφησε την χρηματιστηριακή αγορά ελάχιστα διαφοροποιημένη την Τρίτη, ακόμη και όταν είπε ότι «ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πέθαινε» εκείνο το βράδυ αν δεν προέκυπτε κάποιο είδος συμφωνίας με το Ιράν.

«Οι επενδυτές ήταν σε γενικές γραμμές καλά ασφαλισμένοι ακόμη και πριν από τις κλιμακώσεις», εξήγησαν οι Vivek και Kaiser.

Αυτή η δραστηριότητα αντιστάθμισης κινδύνου συνέβαλε στον περιορισμό των απωλειών στις μετοχές κατά τη διάρκεια του Μαρτίου, παρά την εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου και τις εκτεταμένες διαταραχές στο παγκόσμιο εμπόριο.

Οι διαχειριστές χαρτοφυλακίων αντέδρασαν μειώνοντας τη μόχλευση, ενώ τα hedge funds που επικεντρώνονται στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης υιοθέτησαν αρνητική στάση απέναντι στις αμερικανικές μετοχές, υποδηλώνοντας ότι οι επενδυτές υιοθέτησαν μια στάση «αποχής» τις τελευταίες εβδομάδες, ανέφεραν οι αναλυτές της Citi.