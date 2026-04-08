Χρηματιστήριο Αθηνών: Με άλμα άνω του 6% και μισό δισ. τζίρο υποδέχτηκε την εκεχειρία η αγορά

Με ένα ισχυρό άλμα άνω των 140 μονάδων, το Χρηματιστήριο Αθηνών κατάφερε σήμερα να «σβήσει» κάθε απώλεια

Xρηματιστήριο Αθηνών 08.04.2026, 17:30
Αλεξάνδρα Τόμπρα

Με τα μεγαλύτερα ποσοστιαία κέρδη του 2026 «υποδέχτηκε» το χρηματιστήριο Αθηνών την εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, σε ένα ράλι ανόδου που προσέθεσε στον γενικό δείκτη 140 μονάδες, «σβήνοντας» στην ουσία και τη «ζημιά» της γεωπολιτικής αναταραχής.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη 6,58% στις 2.285,92 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.146,62 μονάδων (+0,09%) και 2.285,92 μονάδων (+6,58%). Ο τζίρος ανήλθε στα 525,9 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 97,3 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 3,7 εκατ. τεμάχια αξίας 30 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με άνοδο 7,03% στις 5.828,97 μονάδες, ενώ στο +3,40% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 2.746,35 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με κέρδη 10,71% στις 2.650,62 μονάδες.

Εκτόνωση

Με ένα ισχυρό άλμα άνω των 140 μονάδων, το Χρηματιστήριο Αθηνών κατάφερε σήμερα να «σβήσει» πλήρως τις απώλειες που είχαν προκαλέσει οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, επιστρέφοντας στα υψηλότερα επίπεδα από τις 20 Φεβρουαρίου. Καταλύτης για την αλλαγή του κλίματος αποτέλεσε η ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι συμφώνησε να αναστείλει για δύο εβδομάδες τα προγραμματισμένα πλήγματα σε ιρανικές υποδομές. Η συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης επήλθε το βράδυ της 7ης Απριλίου, έπειτα από την απειλή για κλιμάκωση εφόσον δεν ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ. Από την πλευρά του Ιράν, ο υπουργός Εξωτερικών Abbas Araghchi δήλωσε ότι η Τεχεράνη θα παύσει τις αμυντικές επιχειρήσεις και θα διασφαλίσει την ασφαλή διέλευση από τα Στενά, υπό συγκεκριμένους όρους συντονισμού με τις ένοπλες δυνάμεις.

Η κίνηση της αγοράς όμως, όπως και των υπολοίπων αγορών διεθνώς, επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά ότι οι γεωπολιτικές εντάσεις τείνουν να προκαλούν βραχύβιες αναταράξεις, χωρίς να ανατρέπουν τη βασική τάση. Αξιοσημείωτο είναι ότι ακόμη και στις πιο πιεσμένες φάσεις της γεωπολιτικής κρίσης, η ελληνική αγορά επέδειξε αξιοσημείωτες αντοχές, διατηρώντας ως «άμυνα» το όριο των 2.000 μονάδων. Έτσι, με τη σταδιακή αποκλιμάκωση της έντασης, το ΧΑ βρέθηκε με σαφώς καλύτερο σημείο εκκίνησης.

Καθοριστικό ρόλο για τη συνέχιση της θετικής τάσης αναμένεται να διαδραματίσει η ομαλοποίηση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ. Εφόσον επιβεβαιωθεί η ασφαλής διέλευση, εκτιμάται ότι θα κλείσει σταδιακά η «παρένθεση» της γεωπολιτικής αβεβαιότητας που κυριάρχησε τις τελευταίες εβδομάδες. Ωστόσο, οι ξένοι αναλυτές επισημαίνουν ότι αυτό δεν σημαίνει πως οι δευτερογενείς επιπτώσεις της επί έξι εβδομάδες έντονης αναταραχής θα είναι αμελητέες, καθώς ήδη έχουν δημιουργηθεί σημαντικές πιέσεις σε κρίσιμους τομείς.

Στο επόμενο διάστημα, το βάρος αναμένεται να μετατοπιστεί από την άμεση αντίδραση των αγορών στην αποτίμηση των συνεπειών της κρίσης. Οι επενδυτές θα εξετάσουν τόσο τις επιπτώσεις σε επιμέρους επιχειρηματικούς κλάδους όσο και τις ευρύτερες συνέπειες για τις οικονομίες, ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί και στην έκταση των ζημιών σε κρίσιμες υποδομές στην περιοχή, είτε αυτές σχετίζονται με την προσφορά πετρελαίου είτε με την παραγωγή και διακίνηση βασικών βιομηχανικών μετάλλων.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η Alpha Bank σημείωσε άλμα 13,06%, με την Πειραιώς να κλείνει στο +12% και την ΕΛΧΑ στο +11,94%. Άνω του 10% ήταν η άνοδος σε Εθνική και Optima, η Eurobank κέρδισε 9,50%, με τις Metlen και Aegean να κλείνουν με κέρδη άνω του 8%.

Στο 7,39% έφτασε το άλμα της Βιοχάλκο, με τις ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Τιτάν και Κύπρου να κλείνουν με κέρδη άνω του 6% και τις ΔΑΑ, Λάμδα και Coca Cola με άνοδο άνω του 4%. Η άνοδος σε Cenergy, Aktor, Jumbo, ΔΕΗ και Σαράντη ξεπέρασε το 3%, με τον ΟΤΕ και την ΕΥΔΑΠ να κλείνουν στο +2,77% και +2,17% αντίστοιχα.

Στο -0,36% περιόρισε την πτώση της στο τέλος η Motor Oil, αν και πιέστηκε ενδοσυνεδριακά, με την Allwyn, η οποία σήμερα διαπραγματευόταν χωρίς το δικαίωμα στο ειδικό μέρισμα των 0,80 ευρώ, να κλείνει στο -0,66%. Η Helleniq Energy έχασε 2,02%.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Στους πωλητές και πάλι τα ηνία – Επανήλθε το risk off
Xρηματιστήριο Αθηνών

Στους πωλητές και πάλι τα ηνία του ΧΑ - Επανήλθε το risk off
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Στο «κόκκινο» και πάλι οι αγορές
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Στο «κόκκινο» και πάλι οι ευρωαγορές
LNG: Η Ρωσία πουλάει φτηνά στην Ασία LNG που έχει υποστεί κυρώσεις
Commodities

Ρωσία: Πουλάει φτηνά στην Ασία LNG που έχει υποστεί κυρώσεις
Ασιατικά Χρηματιστήρια: Προχώρησαν σε διόρθωση – Ανησυχία για την παραβίαση της εκεχειρίας
Ασία

Διόρθωσαν τα ασιατικά χρηματιστήρια - Ανησυχία για την παραβίαση της εκεχειρίας
Χρυσός: Αμετάβλητες τιμές με το βλέμμα των επενδυτών στις συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν
Commodities

Αμετάβλητος ο χρυσός, σενάρια για σταθεροποίηση πάνω από 4.800 δολ.
Πετρέλαιο: Ξανά ανοδικά λόγω της εύθραυστης εκεχειρίας και περιορισμών στο Ορμούζ
Commodities

Ανοδικά ξανά το πετρέλαιο, δεν πείθει η εκεχειρία στη Μ. Ανατολή

Στεγαστικά δάνεια: Η καλύτερη αρχή από το 2014 – Άλμα 56% στις νέες χορηγήσεις το 2026
Τράπεζες

Ρεκόρ 12ετίας για τα στεγαστική πίστη - Άλμα 56% στα νέα δάνεια

Επιστροφή στην ανάπτυξη για τα στεγαστικά δάνεια μετά από 14 χρόνια – Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΤτΕ – Ο ρόλος του «Σπίτι Μου ΙΙ»

Αγης Μάρκου
Φοροδιαφυγή: «Καμπανάκι» ΤτΕ για την ελληνική οικονομία
Economy

«Καμπανάκι» για τη φοροδιαφυγή - Τα μέτρα που προτείνει η ΤτΕ

Η Ελλάδα συνεχίζει να βρίσκεται πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ αναφορικά με τη φοροδιαφυγή

Γιάννης Αγουρίδης
Ακτοπλοΐα: Μειωμένη φέτος η ακτοπλοϊκή κίνηση την Μεγάλη Πέμπτη
Ακτοπλοΐα

Μειωμένη φέτος η ακτοπλοϊκή κίνηση την Μεγάλη Πέμπτη

Τη Μεγάλη Πέμπτη φέτος, με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, διακινήθηκαν συνολικά 29.949 επιβάτες, έναντι 34.833 πέρυσι. Αυτό αντιστοιχεί σε μείωση 14,02%

Λάμπρος Καραγεώργος
Καύσιμα: Πότε θα περάσουν οι μειώσεις στην αντλία μετά την εκεχειρία
Πετρέλαιο

Θα μειωθούν οι τιμές στα καύσιμα μετά την εκεχειρία;

Τι μεσολαβεί για να περάσουν οι μειώσεις του αργού πετρελαίου στα καύσιμα – Σε εγρήγορση για επάρκεια

Χρήστος Κολώνας
ΤτΕ: Τα …«ναι μεν αλλά» της αγοράς εργασίας
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Τα …«ναι μεν αλλά» της αγοράς εργασίας

Θετικά στοιχεία αλλά και παθογένειες διαπιστώνει η έκθεση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος

Κώστας Παπαδής
Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν καθόρισε τις θαλάσσιες διαδρομής διέλευσης των πλοίων
Ναυτιλία

Το Ιράν καθόρισε τις θαλάσσιες διαδρομής διέλευσης των πλοίων

Οι Φρουροί της Επανάστασης εξακολουθούν να ελέγχουν τα Στενά του Ορμούζ- Τι φοβάται η Bimco

Λάμπρος Καραγεώργος
Rémy Cointreau: Από το 1724 στο σχέδιο «RC Forward» και την εξέλιξή της
Τρόφιμα – ποτά

Από το 1724 στο «RC Forward» - Η Rémy Cointreau αλλάζει πίστα

Ο μετασχηματισμός της Rémy Cointreau κρίθηκε απαραίτητος από τη διοίκηση του γαλλικού ομίλου που είδε την κερδοφορία του να βυθίζεται

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
ΗΠΑ: Πώς ένας Νεοϋορκέζος έμπορος κρασιού νικά τους δασμούς με έξυπνες κινήσεις
Business

Tα δασμολογικά «τείχη» του Τραμπ αλλάζουν το εμπόριο κρασιού

Οι έμποροι κρασιού στις ΗΠΑ βρίσκουν ευρηματικούς τρόπους για να παρακάμψουν τους δασμούς

Νατάσα Σινιώρη
Περισσότερα από Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Στους πωλητές και πάλι τα ηνία – Επανήλθε το risk off
Xρηματιστήριο Αθηνών

Στους πωλητές και πάλι τα ηνία του ΧΑ - Επανήλθε το risk off

Ο Γενικός Δείκτης καταγράφει απώλειες 1,99% στις 2.240,47 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 33,7 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 5,7 εκατ. τεμάχια

Αλεξάνδρα Τόμπρα
LNG: Η Ρωσία πουλάει φτηνά στην Ασία LNG που έχει υποστεί κυρώσεις
Commodities

Ρωσία: Πουλάει φτηνά στην Ασία LNG που έχει υποστεί κυρώσεις

Το ουσιαστικό κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ - και οι επιθέσεις στο μεγαλύτερο εργοστάσιο εξαγωγής LNG στον κόσμο στο Κατάρ - έχουν περιορίσει περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς, ανατρέποντας την αγορά φυσικού αερίου και ανεβάζοντας τις τιμές.

Ασιατικά Χρηματιστήρια: Προχώρησαν σε διόρθωση – Ανησυχία για την παραβίαση της εκεχειρίας
Ασία

Διόρθωσαν τα ασιατικά χρηματιστήρια - Ανησυχία για την παραβίαση της εκεχειρίας

Την ίδια ώρα, τα συμβόλαια πετρελαίου συνέχισαν την ανοδική τους πορεία

Χρυσός: Αμετάβλητες τιμές με το βλέμμα των επενδυτών στις συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν
Commodities

Αμετάβλητος ο χρυσός, σενάρια για σταθεροποίηση πάνω από 4.800 δολ.

Η τιμή spot του χρυσού έχει υποχωρήσει περισσότερο από 10% από την έναρξη του πολέμου στη Μ. Ανατολή

Πετρέλαιο: Ξανά ανοδικά λόγω της εύθραυστης εκεχειρίας και περιορισμών στο Ορμούζ
Commodities

Ανοδικά ξανά το πετρέλαιο, δεν πείθει η εκεχειρία στη Μ. Ανατολή

Οι πιθανότητες για μια ουσιαστική επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ στο άμεσο μέλλον φαίνονται ελάχιστες

Deutsche Bank: Γιατί το τρέχον πετρελαϊκό σοκ δεν τρομάζει τις αγορές
Markets

Γιατί το τρέχον πετρελαϊκό σοκ δεν τρομάζει τις αγορές

Σύμφωνα με ανάλυση της Deutsche Bank,  υπάρχει μια συγκρατημένη αντίδραση από τις αγορές 

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Wall Street: Η εύθραυστη εκεχειρία ΗΠΑ-Ιράν έφερε το ξέφρενο ράλι
Wall Street

Ξέφρενο ράλι στη Wall Street έφερε η εύθραυστη εκεχειρία ΗΠΑ-Ιράν

Ο δείκτης Dow στη Wall Street εκτοξεύτηκε πάνω από 1.300 μονάδες καθώς η εκεχειρία ΗΠΑ-Ιράν ρίχνει τις τιμές του πετρελαίου

ΕΦΕΤ: Ανακαλείται παρτίδα φέτας μετά τον εντοπισμό παθογόνου μικροοργανισμού
Κοινωνία

Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί παρτίδα φέτας

Εντοπίστηκε το βακτήριο listeria σε παρτίδα φέτας

ΕΛΣΤΑΤ: Αυξημένη 1,8% η βιομηχανική παραγωγή τον Φεβρουάριο
Βιομηχανία

Αυξημένη 1,8% η βιομηχανική παραγωγή τον Φεβρουάριο

Ο μέσος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2026, παρουσίασε αύξηση 3,6%, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ

Social media: Πώς θα εφαρμοστεί η απαγόρευση χρήσης σε παιδιά
Κοινωνία

Social media: Πώς θα εφαρμοστεί η απαγόρευση χρήσης σε παιδιά

υψηλά πρόστιμα για όσες πλατφόρμες δεν συμμορφωθούν με τις απαγορεύσεις για τα social media

Shell: Εκατό χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα
Business

Shell: Εκατό χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα

Αναδρομή στα 100 χρόνια Shell στην Ελλάδα μέσα από τη ματιά του Βασίλη Κεκάτου

Το Artemis II πλησιάζει την πιο κρίσιμη στιγμή – Μετεωρική επιστροφή με 40.000 χλμ/ώρα
Τεχνολογία

Το Artemis II πλησιάζει την πιο κρίσιμη στιγμή – Μετεωρική επιστροφή με 40.000 χλμ/ώρα

Ορισμένοι ειδικοί έχουν εκφράσει επιφυλάξεις για τη θερμική ασπίδα που θα προστατεύει την κάψουλα κατά την επιστροφή του Artemis II.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Allwyn: Σε τροχιά αναδιάρθρωσης με νέα θυγατρική στην Ελλάδα
Business

Allwyn: Σε τροχιά αναδιάρθρωσης με νέα θυγατρική στην Ελλάδα

Προχωρά η διασυνοριακή διάσπαση - Νέα ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Allwyn Ελλάς Συμμετοχών Α.Ε»

e-ΕΦΚΑ: Ποιοι λαμβάνουν σήμερα αναδρομικά λόγω προσμέτρησης χρόνου απασχόλησης
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ποιοι συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ θα δουν σήμερα αναδρομικά

Η συνολική δαπάνη της πληρωμής από τον e-ΕΦΚΑ ανέρχεται στο ποσό των 2.855.659,07 ευρώ

Μόρνος: Τριπλασιάστηκαν τα αποθέματα νερού, καλύφθηκε το Κάλλιο
Κοινωνία

Τριπλάσια τα αποθέματα νερού στον Μόρνο, «σκέπασαν» το Κάλλιο

Εντυπωσιακές βροχές και χιονοκάλυψη βελτίωσαν αισθητά την κατάσταση, ο Μόρνος κατακλύστηκε από νερά που αύξησαν τα αποθέματα

Στενά του Ορμούζ: Φλέγοντα ερωτήματα για την τοποθέτηση «διοδίων»
Ναυτιλία

Φλέγοντα ερωτήματα για την τοποθέτηση «διοδίων» στο Ορμούζ

Τεχεράνη και Ουάσιγκτον αμφισβητούν τη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας, αντιδρούν οι μοναρχίες του Κόλπου

Αλέξανδρος Καψύλης
ΕΛΣΤΑΤ: Πτώση 3,2% στις τιμές παραγωγού στη βιομηχανία τον Φεβρουάριο
Βιομηχανία

Πτώση 3,2% στις τιμές παραγωγού στη βιομηχανία τον Φεβρουάριο

Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Αλέξανδρος Εξάρχου: Η Atlantic SEE ετοιμάζει νέες συμφωνίες για LNG
Φυσικό αέριο

Εξάρχου: Έρχονται νέα deals της Atlantic SEE για LNG

Εκτός από την πώληση του LNG, η Atlantic SEE πρέπει επίσης να αναπτύξει μια «κρίσιμη» υποδομή για τη διευκόλυνση των παραδόσεων, ανέφερε ο κ. Εξάρχου

Βρετανία: Ο Λίβανος πρέπει να είναι μέρος της συμφωνίας εκεχειρίας
World

Βρετανία: Ο Λίβανος να είναι μέρος της συμφωνίας, να ανοίξει το Ορμούζ

Η Βρετανία διά της υπουργού Εξωτερικών αναμένεται να πιέσει ώστε να συμπεριληφθεί ο Λίβανος στην εκεχειρία δύο εβδομάδων

Lavipharm: Νέο deal 12 εκατ. δολαρίων – Συμφωνία με την Janssen Global Services
Business

Lavipharm: Με νέο deal 12 εκατ. ενισχύει το χαρτοφυλάκιό της

Σε συμφωνία με την Janssen Global Services ήρθε η Lavipharm A.E. για την απόκτηση των δικαιωμάτων του συνταγογραφούμενου διαδερμικού επιθέματος DUROGESIC®

ΟΟΣΑ: «Αγκάθια» η χαμηλή παραγωγικότητα και το επενδυτικό κενό για την ελληνική οικονομία
Economy

ΟΟΣΑ: Τα δύο «αγκάθια» στην ανάπτυξη της Ελλάδας

Σύμφωνα με έκθεση του ΟΟΣΑ, επιπλέον προβλήματα προκαλούν η χαμηλή καινοτομία και η αργή υιοθέτηση τεχνολογιών

Γιάννης Αγουρίδης
Νταντάδες γειτονιάς: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα – Έως 500 ευρώ για κάθε μητέρα
Κοινωνία

Ανοίγουν οι αιτήσεις για «Νταντάδες γειτονιάς» - Ποιοι θα λάβουν €500

Αντίστροφη μέτρηση για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» - Οι προϋποθέσεις

Μπλε Κέδρος: Στα 10,9 εκατ. ο κύκλος εργασιών το 2025
Business

Μπλε Κέδρος: Στα 10,9 εκατ. ο κύκλος εργασιών το 2025

Τα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου για το 2025 ανήλθαν σε 14,7 εκατ. ευρώ, έναντι των 1,6 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης

