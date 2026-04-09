Ασιατικά Χρηματιστήρια: Προχώρησαν σε διόρθωση – Ανησυχία για την παραβίαση της εκεχειρίας

Πτωτικά κινήθηκαν σήμερα οι αγορές της Ασίας, καθώς εντάθηκαν οι ανησυχίες για τη βιωσιμότητα της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, μετά τις κατηγορίες της Τεχεράνης ότι η Ουάσινγκτον παραβίασε τους όρους της συμφωνίας.

Την Τετάρτη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει μια «αμφίπλευρη» εκεχειρία, περισσότερο από έναν μήνα μετά την έναρξη της σύγκρουσης με το Ιράν. Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του, συμφώνησε στην αναστολή των επιθέσεων για διάστημα δύο εβδομάδων, επισημαίνοντας ότι οι ΗΠΑ έλαβαν μια πρόταση 10 σημείων από την Τεχεράνη, την οποία θεωρούν βάση για διαπραγματεύσεις.

Η συμφωνία προέβλεπε, μεταξύ άλλων, την επαναλειτουργία του Στενό του Ορμούζ από το Ιράν. Η Τεχεράνη είχε δηλώσει ότι θα σταματήσει τις «αμυντικές» επιχειρήσεις εφόσον σταματήσουν οι επιθέσεις εναντίον της, ενώ, σύμφωνα με δημοσιεύματα, και το Ισραήλ είχε αποδεχθεί την εκεχειρία.

Ωστόσο, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Mohammed Bagher Ghalibaf κατηγόρησε τις ΗΠΑ για παραβίαση της συμφωνίας, επικαλούμενος μεταξύ άλλων την άρνηση αναγνώρισης του δικαιώματος εμπλουτισμού ουρανίου, τις συνεχιζόμενες επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο, καθώς και την είσοδο drone στον ιρανικό εναέριο χώρο.

Οι δείκτες

Ειδικότερα, ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας υποχώρησε κατά 1,53%, ενώ ο Kosdaq σημείωσε πτώση 1,38%.

Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 κατέγραψε απώλειες 0,77% και ο Topix κινήθηκε χαμηλότερα κατά 0,78%. Η υπουργός Οικονομικών της χώρας Satsuki Katayama προειδοποίησε για τις επιπτώσεις της διασυνοριακής μεταβλητότητας των αγορών στα επιτόκια, σημειώνοντας ότι οι αυξήσεις μπορεί να μεταδοθούν ταχύτερα από το αναμενόμενο.

Στην Αυστραλία, ο δείκτης S&P/ASX 200 παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητος.

Στην Κίνα, ο CSI 300 υποχώρησε κατά 0,64%, ακολουθώντας το ευρύτερο αρνητικό κλίμα, ενώ στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng σημείωσε πτώση 0,30%. Στην Ινδία, ο δείκτης Nifty 50 κατέγραψε απώλειες 0,3%, με την κεντρική τράπεζα της χώρας να προειδοποιεί ότι η σύγκρουση με το Ιράν αυξάνει τους κινδύνους για τον πληθωρισμό και την οικονομική ανάπτυξη.

Την ίδια ώρα, τα συμβόλαια πετρελαίου συνέχισαν την ανοδική τους πορεία. Τα futures του αμερικανικού αργού (West Texas Intermediate) ενισχύθηκαν κατά 2,85%, φτάνοντας τα 97,10 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent κατέγραψε άνοδο 1,97%, στα 96,62 δολάρια.