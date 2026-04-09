Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Στο «κόκκινο» και πάλι οι αγορές

Με απώλειες κινούνται σήμερα οι ευρωπαϊκές αγορές, καθώς η αναζωπύρωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή και η άνοδος των τιμών του πετρελαίου διατηρούν επιφυλακτικό το επενδυτικό κλίμα μετά το χθεσινό ράλι.

Οι δείκτες

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει απώλειες 0,44% στις 610 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 υποχωρεί κατά 0,12% στις 10.596 μονάδες, ο γερμανικός DAX καταγράφει πτώση 0,87% στις 23.871 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κινείται χαμηλότερα κατά 0,51% στις 8.221 μονάδες.

Το κλίμα στις αγορές έχει επιβαρυνθεί μετά τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Donald Trump, ο οποίος προειδοποίησε ότι οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις θα παραμείνουν ανεπτυγμένες γύρω από το Ιράν έως ότου υπάρξει πλήρης συμμόρφωση με μια «πραγματική συμφωνία», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω σύγκρουσης σε περίπτωση παραβίασης των όρων.

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας γύρω από την εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με την Τεχεράνη να αφήνει να εννοηθεί ότι οι διαπραγματεύσεις ενδέχεται να είναι «παράλογες» υπό τις παρούσες συνθήκες, παρά τα σχέδια αποστολής αντιπροσωπείας στο Πακιστάν.

Την ίδια ώρα, οι συνεχιζόμενες επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο, συμπεριλαμβανομένων νέων πληγμάτων που κατέστρεψαν κατοικίες, εντείνουν τις αμφιβολίες για τη διάρκεια της εκεχειρίας και αυξάνουν τους φόβους για ευρύτερη περιφερειακή κλιμάκωση.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν άνοδο σήμερα, ανακάμπτοντας μετά τις σημαντικές απώλειες της προηγούμενης συνεδρίασης, καθώς οι διαταραχές στο Στενό του Ορμούζ συνεχίζουν να θολώνουν τις προοπτικές για την παγκόσμια προσφορά.

Το Brent ενισχύεται κοντά στα 97 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate κινείται σε παρόμοια επίπεδα, στηριζόμενο στις περιορισμένες και αυστηρά ελεγχόμενες ροές μεταφοράς μέσω του κρίσιμου θαλάσσιου περάσματος.

Παρά την προσωρινή εκεχειρία, η ναυσιπλοΐα παραμένει περιορισμένη, με το Ιράν να διατηρεί σημαντικό έλεγχο στη διέλευση, γεγονός που διατηρεί αυξημένους τους κινδύνους για την προσφορά.