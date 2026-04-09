Πετρέλαιο: Ξανά ανοδικά λόγω της εύθραυστης εκεχειρίας και περιορισμών στο Ορμούζ

Οι τιμές στο πετρέλαιο σημείωσαν άνοδο την Πέμπτη, καθώς οι αμφιβολίες σχετικά με την εύθραυστη εκεχειρία δύο εβδομάδων στη Μέση Ανατολή προκάλεσαν ανησυχίες ότι η ροή ενεργειακών προϊόντων μέσω των Στενών του Ορμούζ θα παραμείνει περιορισμένη.

Αναλυτές προβλέπουν ότι οι παράγοντες της αγοράς θα είναι διστακτικοί στο να αποτιμήσουν πλήρως τον γεωπολιτικό κίνδυνο

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent σημείωσαν άνοδο 1,96 δολάρια, ή 2,07%, στα 96,71 δολάρια το βαρέλι στις 03:25 GMT, ενώ το αμερικανικό WTI σημείωσε άνοδο 2,60 δολάρια, ή 2,75%, στα 97,01 δολάρια το βαρέλι.

Και οι δύο τιμές αναφοράς έπεσαν κάτω από τα 100 δολάρια ανά βαρέλι στην προηγούμενη συνεδρίαση, με το WTI να καταγράφει τη μεγαλύτερη πτώση του από τον Απρίλιο του 2020, λόγω των αρχικών προσδοκιών ότι η εκεχειρία θα οδηγούσε σε επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Ωστόσο, αναλυτές ανέφεραν ότι οι παράγοντες της αγοράς διστάζουν να αποτιμήσουν πλήρως τον γεωπολιτικό κίνδυνο, ενώ δεν υπάρχει σαφήνεια ως προς το τι θα σήμαιναν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν για τις ροές πετρελαίου.

«Οι πιθανότητες για μια ουσιαστική επαναλειτουργία (των Στενών του Ορμούζ) στο άμεσο μέλλον φαίνονται ελάχιστες», δήλωσε η Βαντάνα Χάρι, ιδρύτρια της εταιρείας ανάλυσης της αγοράς πετρελαίου Vanda Insights, προβλέποντας συνεχιζόμενη μεταβλητότητα στις τιμές του πετρελαίου.

«Η αγορά των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης φαίνεται κάπως διαταραγμένη», πρόσθεσε. Διαφορετικά, «οι τιμές θα έπρεπε να είχαν επιστρέψει αμέσως στα επίπεδα που ίσχυαν πριν από την κατάπαυση του πυρός».

Η ζωτικής σημασίας αυτή θαλάσσια οδός συνδέει την προσφορά από παραγωγούς του Κόλπου, όπως το Ιρά

Εκεχειρία υπό αμφισβήτηση

Η βιωσιμότητα της εκεχειρίας τίθεται υπό αμφισβήτηση, καθώς το Ισραήλ συνέχισε να επιτίθεται στον Λίβανο την Τετάρτη, με αποτέλεσμα το Ιράν να δηλώσει ότι θα ήταν «παράλογο» να προχωρήσουν οι συνομιλίες για τη σύναψη μόνιμης ειρηνευτικής συμφωνίας.

Οι ναυτιλιακές εταιρείες δήλωσαν επίσης την Τετάρτη ότι χρειάζονται μεγαλύτερη σαφήνεια όσον αφορά τους όρους της εκεχειρίας πριν επαναλάβουν τη διέλευση μέσω του Στενού του Ορμούζ.

Το Ιράν έχει εκδώσει χάρτες για να καθοδηγήσει τα πλοία γύρω από τις νάρκες στη θαλάσσια οδό και έχει ορίσει ασφαλείς διαδρομές διέλευσης σε συντονισμό με τους Φρουρούς της Επανάστασης, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

«Οι διακοπές στην εφοδιαστική αλυσίδα, οι φόβοι για την ασφάλεια, τα αυξημένα ασφάλιστρα και οι επιχειρησιακοί περιορισμοί σημαίνουν ότι είναι πιθανό να παρασχεθεί πολύ λίγη επιπλέον ενέργεια μέσω των Στενών του Ορμούζ τις επόμενες δύο εβδομάδες», ανέφεραν αναλυτές της Standard Chartered σε σημείωμα.

Οι περιφερειακές εγκαταστάσεις πετρελαίου παραμένουν επίσης υπό απειλή, με το Ιράν να επιτίθεται σε εγκαταστάσεις σε γειτονικές χώρες μετά την κατάπαυση του πυρός, συμπεριλαμβανομένου ενός αγωγού στη Σαουδική Αραβία που έχει χρησιμοποιηθεί για την παράκαμψη των αποκλεισμένων Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με πηγή της πετρελαϊκής βιομηχανίας.

Το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανέφεραν επίσης επιθέσεις με πυραύλους και drones.

Εν τω μεταξύ, η Goldman Sachs διατήρησε αμετάβλητες τις προβλέψεις της για τις τιμές του πετρελαίου το τρίτο και τέταρτο τρίμηνο, στα 82 και 80 δολάρια αντίστοιχα για το Brent, και στα 77 και 75 δολάρια για το WTI.

Η επενδυτική τράπεζα μείωσε τις προβλέψεις της για το δεύτερο τρίμηνο για το Brent στα 90 δολάρια και για το WTI στα 87 δολάρια «δεδομένης της μείωσης του ασφάλιστρου κινδύνου στην αρχή της καμπύλης», με τις ροές πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ να «αυξάνονται ήδη».