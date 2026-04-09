Χρηματιστήριο Αθηνών: Στους πωλητές και πάλι τα ηνία – Επανήλθε το risk off

Επιστροφή στην πτωτική πορεία σήμερα για το χρηματιστήριο Αθηνών, με την αβεβαιότητα στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής να παραμένει και να ενεργοποιεί νέα κύματα risk off, ενώ δεν είναι λίγα τα χαρτοφυλάκια που παίρνουν μέρος των χθεσινών κερδών ενόψει της νέας ανάπαυλας λόγω Πάσχα.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει απώλειες 1,99% στις 2.240,47 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 33,7 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 5,7 εκατ. τεμάχια. Πτώση 2,08% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 5.707,46 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός απώλειες 3,84% στις 2.548,90 μονάδες.

Κυριαρχούν οι πωλητές

Από τη μία η νέα αβεβαιότητα που έχει υψωθεί στη Μέση Ανατολή και από την άλλη τα αρκούντως ελκυστικά κέρδη της χθεσινής συνεδρίασης, έχουν δημιουργήσει την κατάλληλη «συνταγή» της διόρθωσης σήμερα στο ΧΑ. Όχι μόνο διόρθωσης, βέβαια, καθώς επανέρχεται η γεωπολιτική αβεβαιότητα, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Donald Trump, να προειδοποιεί εκ νέου ότι οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις θα παραμείνουν ανεπτυγμένες γύρω από το Ιράν έως ότου υπάρξει πλήρης συμμόρφωση με μια «πραγματική συμφωνία», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας κλιμάκωσης σε περίπτωση παραβίασης των όρων.

Στο περιβάλλον αυτό, δεν είναι λίγοι οι επενδυτές που σπεύδουν να κατοχυρώσουν τα χθεσινά κέρδη, με αποτέλεσμα η Χρηματιστήριο Αθηνών να βρίσκεται εκ νέου υπό πίεση. Η εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εντείνει την επιφυλακτικότητα, καθώς η Τεχεράνη αφήνει να εννοηθεί ότι οι διαπραγματεύσεις ενδέχεται να είναι «παράλογες» υπό τις παρούσες συνθήκες, παρά τα σχέδια για αποστολή αντιπροσωπείας στο Πακιστάν.

Την ίδια ώρα, οι συνεχιζόμενες επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο, με νέες επιδρομές που κατέστρεψαν κατοικίες, ενισχύουν τις αμφιβολίες για τη διάρκεια της εκεχειρίας και αυξάνουν τον κίνδυνο ευρύτερης περιφερειακής κλιμάκωσης. Μέσα σε αυτό το κλίμα, οι τιμές του πετρελαίου κινούνται ανοδικά, ανακάμπτοντας μετά τις απώλειες της προηγούμενης συνεδρίασης, καθώς οι διαταραχές στο Στενό του Ορμούζ εξακολουθούν να επιβαρύνουν τις προοπτικές της παγκόσμιας προσφοράς.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, Εθνική, Eurobank και Alpha Bank σημειώνουν απώλειες άνω του 4%, με την Πειραιώς να είναι στο -3,63% και τη Metlen στο -2,09%. Άνω του 1% είναι η πτώση σε Allwyn, Aktor, Optima Bank, ΕΛΧΑ, ΕΥΔΑΠ, Λάμδα, Κύπρου, Aegean και Jumbo.

Ήπια πτωτικά κινούνται οι ΟΤΕ, Τιτάν, Coca Cola, Βιοχάλκο, ΔΕΗ και Cenergy, με τον ΔΑΑ να μην έχει μεταβολή. Ήπια ανοδικά, στον αντίποδα, κινούνται οι Σαράντης και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, με τις Helleniq Energy και Motor Oil να κερδίζουν πάνω από 2%.