Χρυσός: Αμετάβλητες τιμές με το βλέμμα των επενδυτών στις συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν

Οι τιμές του χρυσού παρέμειναν αμετάβλητες την Πέμπτη, καθώς οι παράγοντες της αγοράς διατήρησαν τη συγκρατημένη στάση τους όσον αφορά την πορεία των συνομιλιών για κατάπαυση του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ενώ το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε επίσης σε μια σημαντική έκθεση για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ που αναμένεται αργότερα την ίδια μέρα, ως ένδειξη για τα επιτόκια.

Η τιμή του χρυσού στο spot παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη στα 4.713,79 δολάρια ανά ουγγιά, στις 03:11 GMT. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού στις ΗΠΑ με παράδοση τον Ιούνιο υποχώρησαν κατά 0,8% στα 4.736,50 δολάρια.

«Δεν φαίνεται ότι ο χρυσός θα παρουσιάσει σημαντικές διακυμάνσεις αυτή τη στιγμή. Πιστεύω ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές εικασίες σχετικά με το τι θα συμβεί μετά την κατάπαυση του πυρός», δήλωσε στο Reuters ο Διευθύνων Σύμβουλος της GoldSilver Central, Μπράιαν Λαν, προσθέτοντας ότι αναμένει ο χρυσός να σταθεροποιηθεί μεταξύ 4.607 και 4.860 δολαρίων στο άμεσο μέλλον.

Την Τετάρτη, το Ισραήλ εξαπέλυσε τις πιο σφοδρές μέχρι στιγμής επιθέσεις εναντίον του Λιβάνου, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν εκατοντάδες άνθρωποι και να προκληθεί απειλή για αντίποινα από το Ιράν.

Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν την Πέμπτη λόγω ανησυχιών ότι η προσφορά από την κύρια περιοχή παραγωγής της Μέσης Ανατολής ενδέχεται να μην επαναληφθεί πλήρως, εν μέσω αμφιβολιών για τη διατήρηση της εκεχειρίας δύο εβδομάδων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

Βουτιά 10% στον spot χρυσό από την έναρξη του πολέμου

Η τιμή spot του χρυσού έχει υποχωρήσει περισσότερο από 10% από την έναρξη του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, καθώς οι υψηλότερες τιμές της ενέργειας τροφοδότησαν τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και ώθησαν τις αγορές να επανεκτιμήσουν τις προσδοκίες για τα επιτόκια.

Ο χρυσός συνήθως τείνει να έχει καλή απόδοση σε περιβάλλοντα χαμηλών επιτοκίων.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ στις 17 και 18 Μαρτίου έδειξαν ότι περισσότεροι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θεώρησαν ότι ενδέχεται να χρειαστούν αυξήσεις των επιτοκίων για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού, ο οποίος συνέχισε να υπερβαίνει τον στόχο του 2% της κεντρικής τράπεζας, ιδίως υπό το φως του πολέμου με το Ιράν.

Οι επενδυτές περιμένουν τώρα βασικούς δείκτες πληθωρισμού στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων για τις προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες του Φεβρουαρίου που θα δημοσιευθούν αργότερα σήμερα, καθώς και των στοιχείων για τους τιμές καταναλωτή του Μαρτίου που θα δημοσιευθούν την Παρασκευή, για να αντλήσουν ενδείξεις σχετικά με την πορεία της πολιτικής της Fed.

«Πέρα από τις βραχυπρόθεσμες ανάγκες ρευστότητας, αναμένουμε ότι ο χρυσός θα συνεχίσει να ανακτά τα κέρδη του τους επόμενους μήνες εν μέσω αυξημένου γεωπολιτικού κινδύνου», ανέφερε η Standard Chartered σε σημείωμα την Τετάρτη.

Μεταξύ των άλλων μετάλλων, η τιμή spot του ασημιού ποχώρησε κατά 0,5% στα 73,71 δολάρια ανά ουγγιά, η τιμή της πλατίνας υποχώρησε κατά 0,6% στα 2.017,26 δολάρια και η τιμή του παλλαδίου υποχώρησε κατά 0,4% στα 1.549,18 δολάρια.