Rémy Cointreau: Από το 1724 στο σχέδιο «RC Forward» και την εξέλιξή της

Με ένα φιλόδοξο τριετές σχέδιο, ο όμιλος Rémy Cointreau αποφάσισε να επενδύσει στη βελτίωση της κερδοφορίας και στην ενίσχυση της θέσης της μάρκας στην αγορά, εστιάζοντας σε πέντε βασικούς άξονες: την αποδοτικότητα του δικτύου διανομής, τη διαχείριση της αύξησης των εσόδων, τη βελτιστοποίηση των επενδύσεων σε διαφήμιση και προώθηση, καθώς και τη βελτίωση των διαδικασιών προμηθειών.

Ο μετασχηματισμός κρίθηκε απαραίτητος από τη διοίκηση του γαλλικού ομίλου που είδε την κερδοφορία του να βυθίζεται

Ατελείωτα τα προβλήματα για τη Rémy Cointreau

Η επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών και η μείωση των καταναλωτικών δαπανών για ποτά υψηλής ποιότητας έχουν οδηγήσει σε απότομη και παρατεταμένη πτώση της κινεζικής ζήτησης για κονιάκ.

Η πιο αδύναμη από το αναμενόμενο ανάκαμψη στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία επιδεινώνεται από τον πληθωρισμό και τα υψηλά επιτόκια, έχει επιβαρύνει τις πωλήσεις, ενώ η αποεπένδυση αποθεμάτων από τους λιανοπωλητές πλήττει περαιτέρω τα έσοδα.

Η εταιρεία βρέθηκε μπροστά σε αυξανόμενες γεωπολιτικές εντάσεις, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών δασμών που επέβαλε η Κίνα στις εισαγωγές ευρωπαϊκού μπράντυ, οι οποίες επιβαρύνουν το ήδη δύσκολο περιβάλλον.

Λόγω αυτών των προκλήσεων, η Rémy Cointreau έχει μειώσει επανειλημμένα τις προβλέψεις της για τις πωλήσεις και τα κέρδη ολόκληρου του έτους. Τον Οκτώβριο του 2025, προέβλεψαν σημαντική οργανική μείωση των ετήσιων λειτουργικών κερδών, με τις πωλήσεις του 2ου τριμήνου 2025/26 να μειώνονται κατά 11%.

Μετά από μια οργανική μείωση των πωλήσεων κατά 4,2% κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025-26, η εταιρεία επανήλθε σε τροχιά ανάπτυξης με αύξηση των πωλήσεων κατά 2,8% το τρίτο τρίμηνο του 2025-26, χάρη στη βελτίωση της αγοράς των ΗΠΑ και στην εστίαση σε premium μάρκες κονιάκ και λικέρ.

«Πάμε μπροστά»

Η κατάρτιση του πλάνου “RC Forward” κρίθηκε απαραίτητα σε μια προσπάθεια ο όμιλος να αναζωογονήσει την κερδοφορία και την ανάπτυξη του κατασκευαστή οινοπνευματωδών ποτών, το οποίο θα περιλαμβάνει μια νέα ηγετική δομή και αλλαγές στην τιμολόγηση, τη διανομή και τις προμήθειες.

Οι μετοχές της Rémy Cointreau διαπραγματεύονται κοντά στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 16 ετών, μετά από πτώση άνω του 82% από την κορύφωση του Νοεμβρίου 2021.

«Μετά από τρία χρόνια που σημαδεύτηκαν από ένα πολύπλοκο περιβάλλον, είναι καιρός η Rémy Cointreau να ξεχωρίσει στον κλάδο της», επισήμανε ο Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου, Franck Marilly, ο οποίος μετέφερε την τεχνογνωσία του από τη Shiseido στο γαλλικό όμιλο ποτών.

Το “RC Forward” στοχεύει στην αντιστάθμιση των μακροοικονομικών κύκλων μέσω ισχυρότερων δικτύων διανομής, διαχείρισης εσόδων, βελτιστοποίησης των επενδύσεων και των προμηθειών, καθώς και μιας πιο ευέλικτης οργάνωσης, ανέφερε η εταιρεία.

Η Rémy διευκρίνισε πως θα αναφέρει την αρχική πρόοδο και περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το τριετές σχέδιο μαζί με τα ετήσια αποτελέσματά της τον Ιούνιο, ενώ οι νέοι μεσοπρόθεσμοι στόχοι πρόκειται να ανακοινωθούν τον Νοέμβριο.

Οι αλλαγές

Στο πλαίσιο του σχεδίου, ο όμιλος έχει συστήσει μια διευθύνουσα επιτροπή εντός του εκτελεστικού του συμβουλίου. Διόρισε τον οικονομικό διευθυντή Luca Marotta ως αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο και την υπεύθυνη επενδυτικών σχέσεων Celia d’Everlange ως επικεφαλής μετασχηματισμού.

Ένα ειδικό τμήμα θα επικεντρωθεί σε μάρκες πολυτελείας και κύρους, όπως οι Louis XIII, Telmont και Maison Psyché.

Ενώ η στρατηγική θα στοχεύσει στην αντιμετώπιση των υψηλών δασμών και της χαμηλής καταναλωτικής ζήτησης στην Κίνα και τις ΗΠΑ, μέσω της ενίσχυσης των τοπικών συνεργασιών και της προσαρμογής στις μεταβολές της αγοράς

Οι μετοχές της εταιρείας σημείωσαν άνοδο άνω του 3% στις πρώτες συναλλαγές της Τετάρτης, ακολουθώντας τη συνολική θετική τάση της αγοράς.

Η εμβληματική Rémy Cointreau και στην Ελλάδα

Ο όμιλος Rémy Cointreau, η ιστορία του οποίου ξεκινά από την περιοχή Charente της Νότιας Δυτικής Γαλλίας, χρονολογείται από το 1724.

Το 1990 πραγματοποιήθηκε η συγχώνευση των εταιρειών Ε Rémy Martin & Cie SA και Cointreau & Cie SA οι οποίες ανήκαν και διοικούνταν από τις οικογένειες Hériard Dubreuil και Cointreau αντίστοιχα.

Το χαρτοφυλάκιο της Rémy Cointreau αποτελείται από 9 προϊόντα τα οποία επιμερίζονται σε δύο τμήματα. Από τη μια ο οίκος Rémy Martin με τη μεγάλη γκάμα των κονιάκ Rémy Martin και Louis XIII και απο την άλλη τον τομέα των λικέρ και των ποτών, με ένα διευρυμένο και διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο εμπορικών σημάτων, όπως Cointreau, Metaxa, Mount Gay Rum, Bruichladdich, The Botanist.

Η συνεργασία της Rémy Martin με την ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ του Βλάση Καρούλια της δεκαετία του ’70, αποκτά άλλη διάσταση με τη σύμπραξη με την REMY HELLAS A.E. και τη διανομή των προϊόντων του ομίλου. Από το 1999 η Β.Σ. ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ γίνεται ο επίσημος διανομέας στην Ελλάδα για το προϊόν Metaxa, αποκτώντας σταδιακά και τα δικαιώματα διανομής και για τις υπόλοιπες ετικέτες.