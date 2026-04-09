Καύσιμα: Πότε θα περάσουν οι μειώσεις στην αντλία μετά την εκεχειρία

Τι μεσολαβεί για να περάσουν οι μειώσεις του αργού πετρελαίου στα καύσιμα – Σε εγρήγορση για επάρκεια

Πετρέλαιο 09.04.2026, 07:00
Σχολιάστε
Ρεπορτάζ Χρήστος Κολώνας

Με τις διεθνείς αγορές πετρελαίου να βουτούν πάνω πάνω από 15% μετά την εκεχειρία των δύο εβδομάδων στον πόλεμο ΗΠΑ – Ιράν το ερώτημα που βγαίνει αβίαστα είναι αν και πότε θα φανούν αυτές οι μειώσεις στα καύσιμα που πωλούνται στην Ελλάδα.

Το πετρέλαιο Μπρεντ υποχώρησε χθες 8 Απριλίου κατά περίπου 15 δολάρια το βαρέλι και κινούταν στα επίπεδα των 94 – 95 δολαρίων ανά βαρέλι. Και πλέον οι ιδιοκτήτες οχημάτων αλλά και οι επαγγελματίες αναμένουν τις μειώσεις στα βενζινάδικα προκειμένου να πάρουν ανάσα… από το ράλι των τιμών. Η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης είναι στα 2,075 ευρώ ανά λίτρο, ενώ του πετρελαίου κίνησης μετά την επιδότηση των 20 λεπτών του ευρώ ανά λίτρο είναι στα 2,071 ευρώ ανά λίτρο.

Την ίδια στιγμή το άλλο μεγάλο ερώτημα που τίθεται είναι αν η εκεχειρία των δύο εβδομάδων θα ενισχύσει περαιτέρω την επάρκεια στα καύσιμα. Και αυτό το θέμα ήταν αντικείμενο χθεσινής σύσκεψης ανάμεσα στην ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στελεχών των δύο διυλιστηρίων, Motor Oil και HELLENiQ ENERGY και της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων.

Οι μειώσεις στα καύσιμα της ελληνικής αγοράς

Όπως σημειώνουν πηγές της πετρελαϊκής αγοράς, όπως και στην περίπτωση της έναρξης του πολέμου που πυροδότησε τη μεγάλη άνοδο των τιμών του αργού πετρελαίου, οι αυξήσεις στην ελληνική αγορά περνούσαν σταδιακά. Αντίστοιχη θα είναι και η μετακύλιση των μειώσεων.

Σύμφωνα με παράγοντες του κλάδου εμπορίας πετρελαιοειδών, τα δύο διυλιστήρια τιμολογούν με βάση τις τιμές της πλατφόρμας Platts Μεσογείου. Η συγκεκριμένη πλατφόρμα λαμβάνει υπόψη το μέσο όρο των τιμών των πετρελαιοειδών προϊόντων κατά τις τελευταίες τέσσερις ημέρες όπως και την ισοτιμία ευρώ – δολαρίου.

Βέβαια, όπως σημειώνουν στελέχη της αγοράς, στην ελληνική αγορά καυσίμων υπάρχει και η ιδιαιτερότητα των φόρων. Αντιστοιχούν σχεδόν στο 60% της τελικής τιμής στην αμόλυβδη βενζίνη και στο 41% στο πετρέλαιο κίνησης. Συνεπώς στην βενζίνη μόλις το 30% της τιμής καθορίζει η αγορά. Άρα όπως αναφέρουν το μεγαλύτερο μέρος των μειώσεων χάνεται στους φόρου

Συνεπώς οι χθεσινές μειώσεις ουσιαστικά θα περνούν σταδιακά τις επόμενες τέσσερις ημέρες από τα διυλιστήρια στις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών και με τη σειρά τους στα βενζινάδικα.

Οι ίδιες πηγές θέλουν στην ελληνική αγορά να περνούν μικρές μειώσεις από σήμερα και αύριο και να κορυφώνονται την επόμενη εβδομάδα με την επιστροφή των εκδρομέων από την Τρίτη και Τετάρτη μετά το Πάσχα.

Η επάρκεια σε καύσιμα και ηλεκτρικό ρεύμα

Ελπίδες υπάρχουν, αν και όχι μεγάλες, για την εξασφάλιση κάποιας σχετικής ομαλότητας στον εφοδιασμό της αγοράς καυσίμων και πετρελαίου. Η εκεχειρία των δύο εβδομάδων ειναι πιθανόν να δώσει μία μικρή ανάσα σε ό,τι αφορά την επάρκεια στην αγορά.

Πάντως, στη διάρκεια σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε χθες υπό τον υπουργό Σταύρο Παπασταύρου οι εκπρόσωποι των δύο διυλιστηρίων έδωσαν διαβεβαιώσεις πώς με τα τρέχοντα δεδομένα η αγορά καυσίμων δεν θα αντιμετωπίσει προβλήματα. Τα αποθέματα επαρκούν μέχρι και τρεις μήνες, ενώ οι δύο ενεργειακοί Όμιλοι έχουν φροντίσει και διαφοροποιήσει τις πηγές εφοδιασμού τους σε αργό πετρέλαιο. Δεν προμηθεύονται πια από χώρες του Κόλπου αλλά βρίσκουν τις αναγκαίες πρώτες ύλες για τη διύλιση σε Βόρεια Αφρική, Νορβηγία αλλά ακόμη και από ΗΠΑ.

Στη διάρκεια δεύτερης σύσκεψης με φορείς της αγοράς φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας εξετάστηκε και η ασφάλεια εφοδιασμού του συστήματος ηλεκτρισμού. Το φαινόμενο της μειωμένης προσφοράς και της πλεονάζουσας παραγωγής ρεύματος από ΑΠΕ θα επαναληφθεί και φέτος το Πάσχα, ιδίως της μεσημβρινές ώρες της Κυριακής αλλά θα είναι λιγότερο απειλητικό.

Οι δύο διαχειριστές ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ έχουν λάβει τα αναγκαία μέτρα για την ευστάθεια και ισορροπία του συστήματος.

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Eurobank: Αναβαθμίζεται σε ΒΒΒ από τη Morningstar DBRS
Τράπεζες

Αναβαθμίζει σε ΒΒΒ τη Eurobank η Morningstar DBRS
ΕΦΕΤ: Ανακαλείται παρτίδα φέτας μετά τον εντοπισμό παθογόνου μικροοργανισμού
Κοινωνία

Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί παρτίδα φέτας
ΕΛΣΤΑΤ: Αυξημένη 1,8% η βιομηχανική παραγωγή τον Φεβρουάριο
Βιομηχανία

Αυξημένη 1,8% η βιομηχανική παραγωγή τον Φεβρουάριο
Social media: Πώς θα εφαρμοστεί η απαγόρευση χρήσης σε παιδιά
Κοινωνία

Social media: Πώς θα εφαρμοστεί η απαγόρευση χρήσης σε παιδιά
Shell: Εκατό χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα
Business

Shell: Εκατό χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα
Το Artemis II πλησιάζει την πιο κρίσιμη στιγμή – Μετεωρική επιστροφή με 40.000 χλμ/ώρα
Τεχνολογία

Το Artemis II πλησιάζει την πιο κρίσιμη στιγμή – Μετεωρική επιστροφή με 40.000 χλμ/ώρα

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Στεγαστικά δάνεια: Η καλύτερη αρχή από το 2014 – Άλμα 56% στις νέες χορηγήσεις το 2026
Τράπεζες

Ρεκόρ 12ετίας για τα στεγαστική πίστη - Άλμα 56% στα νέα δάνεια

Επιστροφή στην ανάπτυξη για τα στεγαστικά δάνεια μετά από 14 χρόνια – Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΤτΕ – Ο ρόλος του «Σπίτι Μου ΙΙ»

Αγης Μάρκου
Φοροδιαφυγή: «Καμπανάκι» ΤτΕ για την ελληνική οικονομία
Economy

«Καμπανάκι» για τη φοροδιαφυγή - Τα μέτρα που προτείνει η ΤτΕ

Η Ελλάδα συνεχίζει να βρίσκεται πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ αναφορικά με τη φοροδιαφυγή

Γιάννης Αγουρίδης
Ακτοπλοΐα: Μειωμένη φέτος η ακτοπλοϊκή κίνηση την Μεγάλη Πέμπτη
Ακτοπλοΐα

Μειωμένη φέτος η ακτοπλοϊκή κίνηση την Μεγάλη Πέμπτη

Τη Μεγάλη Πέμπτη φέτος, με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, διακινήθηκαν συνολικά 29.949 επιβάτες, έναντι 34.833 πέρυσι. Αυτό αντιστοιχεί σε μείωση 14,02%

Λάμπρος Καραγεώργος
Καύσιμα: Πότε θα περάσουν οι μειώσεις στην αντλία μετά την εκεχειρία
Πετρέλαιο

Θα μειωθούν οι τιμές στα καύσιμα μετά την εκεχειρία;

Τι μεσολαβεί για να περάσουν οι μειώσεις του αργού πετρελαίου στα καύσιμα – Σε εγρήγορση για επάρκεια

Χρήστος Κολώνας
ΤτΕ: Τα …«ναι μεν αλλά» της αγοράς εργασίας
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Τα …«ναι μεν αλλά» της αγοράς εργασίας

Θετικά στοιχεία αλλά και παθογένειες διαπιστώνει η έκθεση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος

Κώστας Παπαδής
Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν καθόρισε τις θαλάσσιες διαδρομής διέλευσης των πλοίων
Ναυτιλία

Το Ιράν καθόρισε τις θαλάσσιες διαδρομής διέλευσης των πλοίων

Οι Φρουροί της Επανάστασης εξακολουθούν να ελέγχουν τα Στενά του Ορμούζ- Τι φοβάται η Bimco

Λάμπρος Καραγεώργος
Rémy Cointreau: Από το 1724 στο σχέδιο «RC Forward» και την εξέλιξή της
Τρόφιμα – ποτά

Από το 1724 στο «RC Forward» - Η Rémy Cointreau αλλάζει πίστα

Ο μετασχηματισμός της Rémy Cointreau κρίθηκε απαραίτητος από τη διοίκηση του γαλλικού ομίλου που είδε την κερδοφορία του να βυθίζεται

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
ΗΠΑ: Πώς ένας Νεοϋορκέζος έμπορος κρασιού νικά τους δασμούς με έξυπνες κινήσεις
Business

Tα δασμολογικά «τείχη» του Τραμπ αλλάζουν το εμπόριο κρασιού

Οι έμποροι κρασιού στις ΗΠΑ βρίσκουν ευρηματικούς τρόπους για να παρακάμψουν τους δασμούς

Νατάσα Σινιώρη
Περισσότερα από Πετρέλαιο
Αλέξανδρος Εξάρχου: Η Atlantic SEE ετοιμάζει νέες συμφωνίες για LNG
Φυσικό αέριο

Εξάρχου: Έρχονται νέα deals της Atlantic SEE για LNG

Εκτός από την πώληση του LNG, η Atlantic SEE πρέπει επίσης να αναπτύξει μια «κρίσιμη» υποδομή για τη διευκόλυνση των παραδόσεων, ανέφερε ο κ. Εξάρχου

Deutsche Bank: Γιατί το τρέχον πετρελαϊκό σοκ δεν τρομάζει τις αγορές
Markets

Γιατί το τρέχον πετρελαϊκό σοκ δεν τρομάζει τις αγορές

Σύμφωνα με ανάλυση της Deutsche Bank,  υπάρχει μια συγκρατημένη αντίδραση από τις αγορές 

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Σταύρος Παπασταύρου: Επαρκή τα ενεργειακά αποθέματα της χώρας ενόψει Πάσχα
Ενέργεια

Παπασταύρου: Επαρκή τα ενεργειακά αποθέματα της χώρας ενόψει Πάσχα

Ο Σταύρος Παπασταύρου επιβεβαίωσε την πλήρη επάρκεια αποθεμάτων και προχωρά σε αποδέσμευση 2 εκατ. βαρελιών πετρελαιοειδών στο πλαίσιο των υποχρεώσεων προς τον ΔΟΕ

Παπασταύρου: Πρώτο βήμα για αποκλιμάκωση – Παραμένουμε σε εγρήγορση
Ενέργεια

Παπασταύρου: Πρώτο βήμα για αποκλιμάκωση – Παραμένουμε σε εγρήγορση

Η εκεχειρία που συμφωνήθηκε είναι ένα πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση της αποκλιμάκωσης, τόνισε ο κ. Παπασταύρου

Φυσικό αέριο: Βουτιά 20% μετά την ανακοίνωση της εκεχειρίας ΗΠΑ-Ιράν
Φυσικό αέριο

Βουτιά 20% στο φυσικό αέριο μετά τη συμφωνία εκεχειρίας ΗΠΑ-Ιράν

Η μείωση κατά 20% στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αναφοράς στο φυσικό αέριο αποτελεί τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση σε διάστημα άνω των δύο ετών. 

Δημήτρης Σταμούλης
Πετρέλαιο: Τι φέρνει η εκεχειρία ΗΠΑ – Ιράν στις αγορές
Πετρέλαιο

Τι φέρνει η εκεχειρία ΗΠΑ – Ιράν στις αγορές πετρελαίου

Δεν είναι λίγοι οι αναλυτές που θεωρούν ότι οι ελπίδες ότι η εκεχειρία θα αποκαταστήσει γρήγορα τις κανονικές ροές για το πετρέλαιο

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ενεργειακή κρίση: Σε αυξημένη επιφυλακή η Αθήνα
Ενέργεια

Σε αυξημένη επιφυλακή η Ελλάδα λόγω κρίσης ενέργειας στον Περσικό

Διαδοχικές συσκέψεις σήμερα το μεσημέρι στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με βασικούς παράγοντες της αγοράς

Μάχη Τράτσα
Latest News
Eurobank: Αναβαθμίζεται σε ΒΒΒ από τη Morningstar DBRS
Τράπεζες

Αναβαθμίζει σε ΒΒΒ τη Eurobank η Morningstar DBRS

Η αξιολόγηση της Eurobank τοποθετείται υψηλότερα από εκείνη της ελληνικής οικονομίας

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΕΦΕΤ: Ανακαλείται παρτίδα φέτας μετά τον εντοπισμό παθογόνου μικροοργανισμού
Κοινωνία

Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί παρτίδα φέτας

Εντοπίστηκε το βακτήριο listeria σε παρτίδα φέτας

ΕΛΣΤΑΤ: Αυξημένη 1,8% η βιομηχανική παραγωγή τον Φεβρουάριο
Βιομηχανία

Αυξημένη 1,8% η βιομηχανική παραγωγή τον Φεβρουάριο

Ο μέσος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2026, παρουσίασε αύξηση 3,6%, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ

Social media: Πώς θα εφαρμοστεί η απαγόρευση χρήσης σε παιδιά
Κοινωνία

Social media: Πώς θα εφαρμοστεί η απαγόρευση χρήσης σε παιδιά

υψηλά πρόστιμα για όσες πλατφόρμες δεν συμμορφωθούν με τις απαγορεύσεις για τα social media

Shell: Εκατό χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα
Business

Shell: Εκατό χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα

Αναδρομή στα 100 χρόνια Shell στην Ελλάδα μέσα από τη ματιά του Βασίλη Κεκάτου

Το Artemis II πλησιάζει την πιο κρίσιμη στιγμή – Μετεωρική επιστροφή με 40.000 χλμ/ώρα
Τεχνολογία

Το Artemis II πλησιάζει την πιο κρίσιμη στιγμή – Μετεωρική επιστροφή με 40.000 χλμ/ώρα

Ορισμένοι ειδικοί έχουν εκφράσει επιφυλάξεις για τη θερμική ασπίδα που θα προστατεύει την κάψουλα κατά την επιστροφή του Artemis II.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Allwyn: Σε τροχιά αναδιάρθρωσης με νέα θυγατρική στην Ελλάδα
Business

Allwyn: Σε τροχιά αναδιάρθρωσης με νέα θυγατρική στην Ελλάδα

Προχωρά η διασυνοριακή διάσπαση - Νέα ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Allwyn Ελλάς Συμμετοχών Α.Ε»

e-ΕΦΚΑ: Ποιοι λαμβάνουν σήμερα αναδρομικά λόγω προσμέτρησης χρόνου απασχόλησης
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ποιοι συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ θα δουν σήμερα αναδρομικά

Η συνολική δαπάνη της πληρωμής από τον e-ΕΦΚΑ ανέρχεται στο ποσό των 2.855.659,07 ευρώ

Μόρνος: Τριπλασιάστηκαν τα αποθέματα νερού, καλύφθηκε το Κάλλιο
Κοινωνία

Τριπλάσια τα αποθέματα νερού στον Μόρνο, «σκέπασαν» το Κάλλιο

Εντυπωσιακές βροχές και χιονοκάλυψη βελτίωσαν αισθητά την κατάσταση, ο Μόρνος κατακλύστηκε από νερά που αύξησαν τα αποθέματα

Στενά του Ορμούζ: Φλέγοντα ερωτήματα για την τοποθέτηση «διοδίων»
Ναυτιλία

Φλέγοντα ερωτήματα για την τοποθέτηση «διοδίων» στο Ορμούζ

Τεχεράνη και Ουάσιγκτον αμφισβητούν τη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας, αντιδρούν οι μοναρχίες του Κόλπου

Αλέξανδρος Καψύλης
ΕΛΣΤΑΤ: Πτώση 3,2% στις τιμές παραγωγού στη βιομηχανία τον Φεβρουάριο
Βιομηχανία

Πτώση 3,2% στις τιμές παραγωγού στη βιομηχανία τον Φεβρουάριο

Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Αλέξανδρος Εξάρχου: Η Atlantic SEE ετοιμάζει νέες συμφωνίες για LNG
Φυσικό αέριο

Εξάρχου: Έρχονται νέα deals της Atlantic SEE για LNG

Εκτός από την πώληση του LNG, η Atlantic SEE πρέπει επίσης να αναπτύξει μια «κρίσιμη» υποδομή για τη διευκόλυνση των παραδόσεων, ανέφερε ο κ. Εξάρχου

Βρετανία: Ο Λίβανος πρέπει να είναι μέρος της συμφωνίας εκεχειρίας
World

Βρετανία: Ο Λίβανος να είναι μέρος της συμφωνίας, να ανοίξει το Ορμούζ

Η Βρετανία διά της υπουργού Εξωτερικών αναμένεται να πιέσει ώστε να συμπεριληφθεί ο Λίβανος στην εκεχειρία δύο εβδομάδων

Lavipharm: Νέο deal 12 εκατ. δολαρίων – Συμφωνία με την Janssen Global Services
Business

Lavipharm: Με νέο deal 12 εκατ. ενισχύει το χαρτοφυλάκιό της

Σε συμφωνία με την Janssen Global Services ήρθε η Lavipharm A.E. για την απόκτηση των δικαιωμάτων του συνταγογραφούμενου διαδερμικού επιθέματος DUROGESIC®

ΟΟΣΑ: «Αγκάθια» η χαμηλή παραγωγικότητα και το επενδυτικό κενό για την ελληνική οικονομία
Economy

ΟΟΣΑ: Τα δύο «αγκάθια» στην ανάπτυξη της Ελλάδας

Σύμφωνα με έκθεση του ΟΟΣΑ, επιπλέον προβλήματα προκαλούν η χαμηλή καινοτομία και η αργή υιοθέτηση τεχνολογιών

Γιάννης Αγουρίδης
Νταντάδες γειτονιάς: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα – Έως 500 ευρώ για κάθε μητέρα
Κοινωνία

Ανοίγουν οι αιτήσεις για «Νταντάδες γειτονιάς» - Ποιοι θα λάβουν €500

Αντίστροφη μέτρηση για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» - Οι προϋποθέσεις

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Cookies