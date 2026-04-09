Καύσιμα: Πότε θα περάσουν οι μειώσεις στην αντλία μετά την εκεχειρία

Με τις διεθνείς αγορές πετρελαίου να βουτούν πάνω πάνω από 15% μετά την εκεχειρία των δύο εβδομάδων στον πόλεμο ΗΠΑ – Ιράν το ερώτημα που βγαίνει αβίαστα είναι αν και πότε θα φανούν αυτές οι μειώσεις στα καύσιμα που πωλούνται στην Ελλάδα.

Το πετρέλαιο Μπρεντ υποχώρησε χθες 8 Απριλίου κατά περίπου 15 δολάρια το βαρέλι και κινούταν στα επίπεδα των 94 – 95 δολαρίων ανά βαρέλι. Και πλέον οι ιδιοκτήτες οχημάτων αλλά και οι επαγγελματίες αναμένουν τις μειώσεις στα βενζινάδικα προκειμένου να πάρουν ανάσα… από το ράλι των τιμών. Η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης είναι στα 2,075 ευρώ ανά λίτρο, ενώ του πετρελαίου κίνησης μετά την επιδότηση των 20 λεπτών του ευρώ ανά λίτρο είναι στα 2,071 ευρώ ανά λίτρο.

Την ίδια στιγμή το άλλο μεγάλο ερώτημα που τίθεται είναι αν η εκεχειρία των δύο εβδομάδων θα ενισχύσει περαιτέρω την επάρκεια στα καύσιμα. Και αυτό το θέμα ήταν αντικείμενο χθεσινής σύσκεψης ανάμεσα στην ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στελεχών των δύο διυλιστηρίων, Motor Oil και HELLENiQ ENERGY και της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων.

Οι μειώσεις στα καύσιμα της ελληνικής αγοράς

Όπως σημειώνουν πηγές της πετρελαϊκής αγοράς, όπως και στην περίπτωση της έναρξης του πολέμου που πυροδότησε τη μεγάλη άνοδο των τιμών του αργού πετρελαίου, οι αυξήσεις στην ελληνική αγορά περνούσαν σταδιακά. Αντίστοιχη θα είναι και η μετακύλιση των μειώσεων.

Σύμφωνα με παράγοντες του κλάδου εμπορίας πετρελαιοειδών, τα δύο διυλιστήρια τιμολογούν με βάση τις τιμές της πλατφόρμας Platts Μεσογείου. Η συγκεκριμένη πλατφόρμα λαμβάνει υπόψη το μέσο όρο των τιμών των πετρελαιοειδών προϊόντων κατά τις τελευταίες τέσσερις ημέρες όπως και την ισοτιμία ευρώ – δολαρίου.

Συνεπώς οι χθεσινές μειώσεις ουσιαστικά θα περνούν σταδιακά τις επόμενες τέσσερις ημέρες από τα διυλιστήρια στις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών και με τη σειρά τους στα βενζινάδικα.

Οι ίδιες πηγές θέλουν στην ελληνική αγορά να περνούν μικρές μειώσεις από σήμερα και αύριο και να κορυφώνονται την επόμενη εβδομάδα με την επιστροφή των εκδρομέων από την Τρίτη και Τετάρτη μετά το Πάσχα.

Βέβαια, όπως σημειώνουν στελέχη της αγοράς, στην ελληνική αγορά καυσίμων υπάρχει και η ιδιαιτερότητα των φόρων. Αντιστοιχούν σχεδόν στο 60% της τελικής τιμής στην αμόλυβδη βενζίνη και στο 41% στο πετρέλαιο κίνησης. Συνεπώς στην βενζίνη μόλις το 30% της τιμής καθορίζει η αγορά. Άρα όπως αναφέρουν το μεγαλύτερο μέρος των μειώσεων χάνεται στους φόρους.

Η επάρκεια σε καύσιμα και ηλεκτρικό ρεύμα

Ελπίδες υπάρχουν, αν και όχι μεγάλες, για την εξασφάλιση κάποιας σχετικής ομαλότητας στον εφοδιασμό της αγοράς καυσίμων και πετρελαίου. Η εκεχειρία των δύο εβδομάδων ειναι πιθανόν να δώσει μία μικρή ανάσα σε ό,τι αφορά την επάρκεια στην αγορά.

Πάντως, στη διάρκεια σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε χθες υπό τον υπουργό Σταύρο Παπασταύρου οι εκπρόσωποι των δύο διυλιστηρίων έδωσαν διαβεβαιώσεις πώς με τα τρέχοντα δεδομένα η αγορά καυσίμων δεν θα αντιμετωπίσει προβλήματα. Τα αποθέματα επαρκούν μέχρι και τρεις μήνες, ενώ οι δύο ενεργειακοί Όμιλοι έχουν φροντίσει και διαφοροποιήσει τις πηγές εφοδιασμού τους σε αργό πετρέλαιο. Δεν προμηθεύονται πια από χώρες του Κόλπου αλλά βρίσκουν τις αναγκαίες πρώτες ύλες για τη διύλιση σε Βόρεια Αφρική, Νορβηγία αλλά ακόμη και από ΗΠΑ.

Στη διάρκεια δεύτερης σύσκεψης με φορείς της αγοράς φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας εξετάστηκε και η ασφάλεια εφοδιασμού του συστήματος ηλεκτρισμού. Το φαινόμενο της μειωμένης προσφοράς και της πλεονάζουσας παραγωγής ρεύματος από ΑΠΕ θα επαναληφθεί και φέτος το Πάσχα, ιδίως της μεσημβρινές ώρες της Κυριακής αλλά θα είναι λιγότερο απειλητικό.

Οι δύο διαχειριστές ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ έχουν λάβει τα αναγκαία μέτρα για την ευστάθεια και ισορροπία του συστήματος.