Γροιλανδία: Νέα επίθεση Τραμπ ενώ ο πόλεμος με το Ιράν βαθαίνει το ρήγμα στο ΝΑΤΟ

Tη Γροιλανδία βάζει και πάλι στο στόχαστρο ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, εκφράζοντας παράλληλα την απογοήτευσή του προς το ΝΑΤΟ, καθώς οι διπλωματικές επιπτώσεις από τον πόλεμο στο Ιράν αποκαλύπτουν ρήγματα στις σχέσεις της Ουάσινγκτον με τη συμμαχία ασφαλείας.

Σε μια ανάρτηση στο Truth Social την Τετάρτη το βράδυ στις ΗΠΑ, ο Τραμπ είπε ότι «ΤΟ ΝΑΤΟ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΕΚΕΙ ΟΤΑΝ ΤΟ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙ ΑΝ ΤΟ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΞΑΝΑ. ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ ΤΗ ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ, ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ, ΚΑΚΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟ, ΚΟΜΜΑΤΙ ΠΑΓΟΥ!!!»

Η τελευταία επίθεση έρχεται μετά την ανακοίνωση του Τραμπ για κατάπαυση του πυρός δύο εβδομάδων μετά από περισσότερο από ένα μήνα πολεμικών συγκρούσεων με το Ιράν. Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα επικρίνει τα μέλη του ΝΑΤΟ επειδή δεν συμμετείχαν στην πολεμική προσπάθεια στο Ιράν, λέγοντας ότι η έκκλησή του για δράση ήταν «μια μεγάλη δοκιμασία», ενώ απειλεί να αποσυρθεί από τη συμμαχία.

«Όλα ξεκίνησαν με τη Γροιλανδία»

Ο Τραμπ έχει επιτεθεί στο ΝΑΤΟ και τη Γροιλανδία τις τελευταίες ημέρες. «Όλα ξεκίνησαν, αν θέλετε να μάθετε την αλήθεια, με τη Γροιλανδία», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους σε συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα. «Θέλουμε τη Γροιλανδία. Δεν θέλουν να μας τη δώσουν. Και είπα, ”αντίο, αντίο”».

Οι σχέσεις των ΗΠΑ με τους Ευρωπαίους συμμάχους έχουν επιδεινωθεί αφότου ο Τραμπ απείλησε με δασμούς τις ευρωπαϊκές χώρες και έδωσε το σύνθημα για στρατιωτική δράση για την απόκτηση της Γροιλανδίας, που αποτελεί αυτόνομη περιοχή της Δανίας. Τον Ιανουάριο, ο Τραμπ δήλωσε ότι αυτός και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε είχαν καταλήξει «στο πλαίσιο μιας μελλοντικής συμφωνίας όσον αφορά τη Γροιλανδία».

Ο πόλεμος στο Ιράν έχει φέρει νέες εντάσεις στις διπλωματικές σχέσεις, καθώς πολλά μέλη του ΝΑΤΟ έχουν αντισταθεί στην υποστήριξη της στρατιωτικής εκστρατείας ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν, αρνούμενα τη χρήση του εναέριου χώρου τους από αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη και αρνούμενα να συνεισφέρουν ναυτικές δυνάμεις στις προσπάθειες που αποσκοπούν στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ για την ενεργειακή ναυτιλία.

Ενταση για το ΝΑΤΟ

Τα σχόλια του Τραμπ την Τετάρτη ακολούθησαν μια συνάντηση με τον Ρούτε στον Λευκό Οίκο νωρίτερα μέσα στην ημέρα, με την εκπρόσωπο Καρολίν Λίβιτ να φέρεται να δήλωσε ότι το ΝΑΤΟ «γύρισε την πλάτη του στον αμερικανικό λαό».

Ο Ρούτε παραδέχτηκε την ένταση, σε συνέντευξή του στο CNN μετά τη συνάντηση, λέγοντας ότι «είναι σαφώς απογοητευμένος από πολλούς συμμάχους του ΝΑΤΟ και μπορώ να καταλάβω το επιχείρημά του».

Την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ αποκάλεσε το ΝΑΤΟ «χάρτινη τίγρη» και δήλωσε ότι εξετάζει «απόλυτα» το ενδεχόμενο να αποσυρθεί από τη συμμαχία των 32 μελών, υποστηρίζοντας ότι τα ευρωπαϊκά μέλη βασίστηκαν στις εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ, ενώ προσέφεραν ανεπαρκή υποστήριξη όταν η Ουάσινγκτον τις χρειαζόταν περισσότερο.

«Ο Τραμπ δεν μπορεί να επιτίθεται στη συμμαχία για πάντα χωρίς να την καθιστά κούφια», δήλωσε ο Μάικλ Φέλερ, επικεφαλής στρατηγικής της Geopolitical Strategy, καθώς το Ιράν «δοκιμάζει την ενότητα» προσφέροντας στην Ισπανία και την Τουρκία εξαιρέσεις για να προμηθεύονται το πετρέλαιό τους μέσω του Στενού του Ορμούζ.

Παράλληλα με τις δηλώσεις του Τραμπ, το Πεντάγωνο προχώρησε σε διαρροές σχετικά με νέες στρατιωτικές δραστηριότητες στη Γροιλανδία, σημείωσε ο Φέλερ, αναφερόμενος σε δημοσίευμα της «New York Times» νωρίτερα αυτό το μήνα, σύμφωνα με το οποίο το Πεντάγωνο επιδιώκει στρατιωτική επέκταση στη Γροιλανδία. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι ΗΠΑ βρίσκονταν σε διαπραγματεύσεις με τη Δανία για την πρόσβαση σε τρεις επιπλέον βάσεις στη Γροιλανδία, σε μια κίνηση που θα αποτελούσε την πρώτη επέκταση των ΗΠΑ στην περιοχή εδώ και δεκαετίες.

«Αυτό δεν προμηνύει εισβολή, αλλά πιθανότατα έχει ως στόχο τον εκφοβισμό», δήλωσε ο Φέλερ.