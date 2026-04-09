Νταντάδες γειτονιάς: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα – Έως 500 ευρώ για κάθε μητέρα

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» καθώς στις 24 Απριλίου ανοίγει η πλατφόρμα για την εγγραφή επιμελητών και επιμελητριών.

Στη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση καθορίζονται οι όροι συμμετοχής των ωφελούμενων μητέρων και γονέων, καθώς και των επιμελητών και επιμελητριών για τη φροντίδα βρεφών και νηπίων.

Το πρόγραμμα προβλέπει ενίσχυση 500 ευρώ τον μήνα για τη φροντίδα παιδιού, με βασικό κριτήριο το ατομικό εισόδημα της μητέρας. Για ένα παιδί το όριο ορίζεται στις 24.000 ευρώ, για δύο παιδιά στις 27.000 ευρώ, ενώ από τρία παιδιά και άνω δεν θα υπάρχει εισοδηματικό όριο.

Τα κριτήρια για συμμετοχή στις «Νταντάδες της γειτονιάς»

«Οι “Νταντάδες της Γειτονιάς” εφαρμόζονται για πρώτη φορά σε όλη τη χώρα. Είναι μια δράση που στηρίζει στην πράξη την οικογένεια και προσφέρει στους γονείς με βρέφη και νήπια μια αξιόπιστη λύση στην καθημερινή φροντίδα των παιδιών τους. Ωφελούμενες είναι οι εργαζόμενες, οι αυτοαπασχολούμενες και οι άνεργες μητέρες. Για ένα παιδί, το ατομικό εισόδημα της μητέρας μπορεί να φτάνει έως τις 24.000 ευρώ, για δύο παιδιά έως τις 27.000 ευρώ, ενώ για πρώτη φορά καταργούμε τα εισοδηματικά κριτήρια για τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες. Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι για πρώτη φορά λαμβάνεται κοινωνική μέριμνα και για τις φοιτήτριες και τις σπουδάστριες μητέρες. Με τη δράση δημιουργείται το αναγκαίο συνεκτικό πλαίσιο, ώστε η φροντίδα του παιδιού να μη γίνεται εμπόδιο στη συνέχιση της επαγγελματικής ζωής ή των σπουδών των γονέων και ιδίως των μητέρων», δήλωσε πρόσφατα η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου.

Το πρόγραμμα «Νταντάδες της γειτονιάς»

Τα εισοδηματικά κριτήρια είναι διευρυμένα, έως 24.000 ευρώ για ένα παιδί, 27.000 ευρώ για δύο, και καθόλου για τρία συν παιδιά, ενώ οι προϋποθέσεις για όσους επιθυμούν να γίνουν επιμελητές είναι οι εξής:

απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης,

διαδικτυακό σεμινάριο,

πιστοποιητικό πρώτων βοηθειών,

πιστοποιητικό υγείας,

ποινικό μητρώο καθαρό από συγκεκριμένα αδικήματα

Η μητέρα λαμβάνει 500 ευρώ για πλήρη και 300 ευρώ για μερική απασχόληση, με στόχο την ενίσχυση της επανένταξης στην αγορά εργασίας, ενώ εξετάζεται η επέκταση του προγράμματος και σε φοιτήτριες μητέρες.